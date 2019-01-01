Космос
Зонд New Horizons продолжает передавать данные на Землю, благодаря этому будут получены снимки в ещё более детальном разрешении. Как писал News.ru, 1 января космический аппарат News Horizons достиг окраин Солнечной системы и пролетел рядом с астероидом Ultima Thule.
News.ruвчера в 18:18
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Американский научный зонд New Horizons пролетел мимо астероида на окраине Солнечной системы
Эхо Москвы01 января в 20:04
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 01:21, Ашберн
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