Космос
Зонд New Horizons передал снимки астероида Ultima Thule
Зонд New Horizons передал снимки астероида Ultima ThuleNews.ru18:18
Зонд New Horizons продолжает передавать данные на Землю, благодаря этому будут получены снимки в ещё более детальном разрешении. Как писал News.ru, 1 января космический аппарат News Horizons достиг окраин Солнечной системы и пролетел рядом с астероидом Ultima Thule.
News.ru18:18
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Американский научный зонд New Horizons пролетел мимо астероида на окраине Солнечной системы
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