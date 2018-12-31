Космос

Зонд New Horizons передал снимки астероида Ultima Thule
News.ru
18:18

Зонд New Horizons продолжает передавать данные на Землю, благодаря этому будут получены снимки в ещё более детальном разрешении. Как писал News.ru, 1 января космический аппарат News Horizons достиг окраин Солнечной системы и пролетел рядом с астероидом Ultima Thule.
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