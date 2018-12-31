Зонд New Horizons продолжает передавать данные на Землю, благодаря этому будут получены снимки в ещё более детальном разрешении. Как писал News.ru, 1 января космический аппарат News Horizons достиг окраин Солнечной системы и пролетел рядом с астероидом Ultima Thule.

Космос Космос Корабли «Союз» совершат рекордно длительные полеты к МКС

Космос Космос Астронавт из Голландии случайно позвонил в 911 из космоса

Космос Космос Дата пуска индийской станции «Чандраян-2» к Луне еще не определена Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила, что предварительно анонсированный на 3 января старт индийской миссии "Чандраян-2" к Луне в этот день не состоится, точная дата старта будет объявлена позже.

Космос Космос В штате Коннектикут замечен голубой НЛО во время заката Голубой НЛО был замечен очевидцами во время заката в штате Коннектикут, США.

Космос Космос После новогодних праздников произойдет лунное затмение

Космос Космос «Juno» сфотографировал извергающийся вулкан на Ио

Космос Космос «Адский закат»: Нибиру взорвалась в небе над ОАЭ По предположению Нибиру взорвалась в небе над ОАЭ и теперь грозит Земле.

Космос Космос Полёты людей на Марс приведут к психологическим проблемам Полёты людей на Марс приведут к большим психологическим проблемам, считают учёные.

Космос Космос Комплекс по изучению ближнего космоса построят в Бурятии Уникальный для России радигелиограф за 2,5 миллиарда рублей построят в 2019 году в Бурятии.

Космос Космос 4 января ожидается первая в 2019 году геомагнитная буря Солнечный ветер, вытекающий из образовавшихся дыр, должен достигнуть Земли 4 января и зажечь первую геомагнитную бурю Нового года.

Космос Космос Стивен Хокинг рассказал, когда Солнце уничтожит Землю Издательство «Эксмо» выпустило на русском языке книгу Стивена Хокинга «Краткие ответы на большие вопросы», где он рассказал о черных дырах, будущем Земли, появлении Вселенной и многом другом.

Космос Космос Разбросанность орбит планет объяснили врожденной деформацией Раньше астрономы объясняли наблюдаемый феномен воздействием звезд-компаньонов или гравитационным влиянием планет-гигантов, которые, как известно, способны выталкивать небесные тела со своих нормальных орбит.

Космос Космос Чуда не случилось. 10 «великих» открытий, которых ждали в 2018 году Французский журнал Le Monde собрал десять крупных событий, которых ждали в 2018 году, но которые так и не произошли.

Космос Космос Экипаж МКС встретит Новый год 16 раз