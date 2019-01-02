Космос
NASA опубликовало снимки астероида Ultima Thule
NASA опубликовало снимки астероида Ultima ThuleМосковский Комсомолецвчера в 16:55
Американское агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в своем Twitter разместило первые фотографии астероида Ultima Thule, которые были сделаны зондом New Horizons.
Московский Комсомолецвчера в 16:55
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В Новочеркасске обрушилась часть здания
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Боксер одним ударом убил сотрудника охраны Порошенко
Позже было установлено, что убитый являлся 26-летним сотрудником Управления государственной охраны, обеспечивающей безопасность первых лиц государства.
Обновлено в 09:38
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Станция «Чанъэ-4» передала первые снимки с обратной стороны Луны
Как сообщало ИА REGNUM, 3 января в 05:26 по московскому времени китайская межпланетная станция «Чанъэ-4» осуществила мягкую посадку в кратере Карман на обратной стороне Луны.
Обновлено в 03:10
Космос
NASA опубликовало снимки астероида Ultima Thule
Американское агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в своем Twitter разместило первые фотографии астероида Ultima Thule, которые были сделаны зондом New Horizons.
Обновлено вчера в 16:55
Экономика
Госдолг США вырос на $2 трлн при Трампе
Государственный долг США к концу 2018 года увеличился до $21,9 трлн, показав рост в $2 трлн с начала 2017 года, когда Дональд Трамп стал президентом Соединенных Штатов.
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Не менее 11 человек погибли в результате авиаудара коалиции в Сирии
Не менее 11 человек погибли в результате авиаудара международной коалиции во главе с Соединенными Штатами по деревне Шаафа на юго-востоке Сирии.
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В Свердловской области два ребенка погибли в ДТП
Четыре человека стали жертвами ДТП с участием четырех машин в Свердловской области, в их числе двое детей.
Обновлено в 15:42
Футбол
Роналду в пятый раз признан игроком года по версии Globe Soccer Awards
Обновлено в 14:11
Происшествия
Франция выдала России бывшего министра финансов Подмосковья
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве и растрате, экстрадирован из Франции в Россию.
Обновлено в 06:26
Происшествия
В Москве арестовали задержанного по обвинению в шпионаже американца
В Москве арестовали задержанного по обвинению в шпионаже американца Пола Уилана, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Znak.com: источник в ФСБ подтвердил версию о теракте в Магнитогорске
Источники ФСБ в Москве подтвердили версию о террористическом акте, который послужил причиной обрушения дома, взрыва маршрутки и выстрелов в Магнитогорске.
Обновлено в 05:59
Спорт
Устюгов стал вторым в гонке преследования на «Тур де Ски»
Россиянин Сергей Устюгов занял второе место в лыжной гонке преследования на 15 км на этапе многодневки «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.
Обновлено в 08:57
Политика
Нэнси Пелоси избрана спикером палаты представителей США
Лидер демократической партии США Нэнси Пелоси заняла пост спикера палаты представителей в конгрессе.
Обновлено в 14:00
Политика
Украина снова направит военные корабли через Керченский пролив
Киев в ближайшее время планирует вновь отправить корабли военно-морских сил (ВМС) Украины через Керченский пролив.
Обновлено в 10:06
Экономика
Dow Jones рухнул на 600 пунктов на новостях от Apple
Американский фондовый индекс Dow Jones по итогам торгов 3 января упал на 657 пунктов, передает CNBC News.
Обновлено в 10:59
Политика
На Украине задержали тираж рождественского послания патриарха Кирилла
"Источники на Украине сообщают, что местная таможня задержала тираж рождественского послания патриарха Кирилла, ранее отправленный из России, для торжественного зачитывания по традиции на праздничном богослужении 7 января", - написал Легойда в своем Telegram-канале.
Обновлено в 12:52
Политика
На Украине начали расследовать попытку захвата власти
Служба безопасности Украины расследует попытку захвата власти после ряда мероприятий антиукраинской направленности, которые состоялись в Чехии весной прошлого года.
Обновлено в 12:39
Экономика
Акции Apple упали более чем на 9%
На открытие торгов на бирже NASDAQ в четверг, 3 января, акции компании Apple опустились на 9,43% и торговались по состоянию на 18:35 мск на отметке $143,03, следует из данных торгов.
Обновлено в 10:56
Культура
Киселев зачитал рэп об итогах года
Обновлено в 15:46
Культура
В первый день Нового года скончался Крис Кельми
1 января, после празднования Нового года, в своем загородном доме умер певец Крис Кельми, передает канал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 13:03
Политика
В конгрессе США решили выдвинуть резолюцию об импичменте Трампа
В США член палаты представителей Брэд Шерман рассказал о намерении выдвинуть резолюцию об импичменте нынешнего главы государства Дональда Трампа.
Обновлено в 15:16
Хоккей
Хоккеисты сборной России вышли в полуфинал молодежного чемпионата мира
В полуфинале молодежного чемпионата мира сборная России встретится с командой США, обыгравшей в четвертьфинале чехов со счетом 3:1.
Обновлено в 01:05
Политика
Помпео утверждает, что Россия пока не вернулась к соблюдению ДРСМД
Госсекретарь США Майкл Помпео утверждает, что Россия пока не вернулась к соблюдению своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако Вашингтон будет продолжать убеждать Москву сделать это.
Обновлено в 15:55
Авто
В Болгарии нашли забытый склад с новыми BMW
Как сообщает портал Autoclub со ссылкой на болгарское Facebook-сообщество "Център за борба с ръждата", на днях на складе в городе Благоевград были обнаружены десять седанов и один универсал BMW 5 Series в кузове E34, законсервированные сразу после поступления на склад 25 лет назад.
Обновлено в 09:02
Экономика
Google увел от налогообложения почти €20 млрд при помощи «сэндвича»
Reuters отмечает, что в 2016 году Google с помощью налоговой схемы увела от налогообложения около €16 млрд.
Обновлено в 16:20
Происшествия
«Росбалт»: У Уилана была флешка с секретными данными
У американца Пола Уилана, арестованного по обвинению в шпионаже, при задержании изъяли флешку с полным списком сотрудников некоего секретного ведомства, сообщает "Росбалт" со ссылкой на источник в российских спецслужбах.
Обновлено в 03:10
Происшествия
В Киеве избили 81-летнего авиаконструктора концерна «Антонов»
Авиаконструктора концерна «Антонов» Виктора Ковальского, который работал над созданием самолета Ан-225 "Мрия", избили в Киеве, сообщает Телевизионная служба новостей (ТСН) украинского телеканала «1+1».
Обновлено в 06:45
Музыка
Юрий Лоза раскритиковал «Голубой огонек»
Известный российский и советский исполнитель Юрий Лоза в интервью News.ru резко высказался о новогодних развлекательных программах на телевидении, которые, по его мнению, не понравились российским зрителям.
Обновлено вчера в 20:11
Происшествия
В Магнитогорске завершился поиск погибших под завалами
В результате поисково-спасательной операции в Магнитогорске удалось извлечь из-под обломков тела 39 человек, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на замглавы МЧС Александра Чуприяна.
Обновлено в 09:10
Общество
Над Таиландом бушует сильнейший за полвека тайфун
Сильнейший за 50 лет тайфун "Пабук" обрушился на курорты на юге Таиланда, где сейчас находятся почти 60 тысяч российских туристов.
Обновлено в 13:09