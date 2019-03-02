Зонд InSight впервые смог пробурить грунт МарсаГоворит Москва вчера в 15:54

с чего всё началось

В ближайшие недели исследователи хотят пробурить скважину на три-пять метров, сообщает телеканал «Мир 24». InSight стартовал с Земли в мае 2018 года, а в ноябре произвёл успешную посадку на Марсе в районе нагорья Элизий.

Политика Соратника убитого главы ДНР задержали в Ростове-на-Дону Экс-министр финансов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Тимофеев задержан в Ростове-на-Дону.

Политика Сын жертвы отравления в Эймсбери написал письмо Путину Сын британки Дон Стерджес, скончавшейся в прошлом году после отравления в Эймсбери, Эван Хоуп направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором просит его передать британским спецслужбам двух подозреваемых по данному делу.

Культура Серебряков ответил на обвинения в русофобии Российский актер Алексей Серебряков подчеркнул, что считает себя "абсолютно русским человеком", тем самым ответив на множественные обвинения в русофобии.

Политика Названа возможная причина досрочного завершения саммита США и КНДР Саммит США и Северной Кореи во Вьетнаме завершился досрочно из-за требования американской стороны закрыть якобы находящийся в окрестностях Пхеньяна секретный ядерный завод.

Политика Times: евроскептики выдвинули Мэй условия по сделке с ЕС Евроскептики-консерваторы в лице European Research Group (ERG, группы тори во главе со сторонником "жесткого" Brexit Джейкобом Рисом-Моггом) выдвинули британскому премьер-министру Терезе Мэй условия, которые она должна соблюсти для того, чтобы заручиться их поддержкой на голосовании в парламенте по одобрению сделки с Брюсселем о выходе Британии из ЕС.

Политика Певица Валерия удалила публикацию в Instagram о Зеленском из-за споров Российская певица Валерия рассказала, что приняла решение удалить публикацию о кандидате в президенты Украины Владимире Зеленском в своём Instagram из-за споров, возникших между её подписчиками.

Армия и оружие США и Южная Корея решили прекратить совместные военные учения Соединенные Штаты и Республика Корея приняли решение о прекращении совместных командно-штабных учений Key Resolve и полевых маневров Foal Eagle с целью ускорения процесса денуклеаризации Корейского полуострова.

Политика Transparency International: Украина может потерять безвиз с Евросоюзом Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International пригрозила Украине потерей безвизового режима со странами Европейского союза, а также заморозкой финансовой помощи от Международного валютного фонда в том случае, если украинская власть не восстановит уголовную ответственность за незаконное обогащение.

Происшествия Пассажирский самолет при посадке в Пулково выкатился за пределы полосы Пассажирский самолет, прилетевший из Ташкента в Санкт-Петербург вечером 2 марта, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Политика Гуаидо назвал дату возвращения в Венесуэлу Лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо рассказал, когда намерен вернуться на родину.

Политика Немецкие СМИ рассказали о новой «угрозе» от «Северного потока — 2» Газета опросила ряд немецких политиков после недавнего интервью министра энергетики России Александра Новака "Газете.Ru", в котором он в очередной раз заявил о намерении Москвы сохранить транзит голубого топлива через Украину, однако признал, что Киеву необходимо модернизировать свою ГТС.

Происшествия Суд арестовал бойца Александра Емельяненко на 10 суток Суд в Кисловодске арестовал на 10 суток бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко по административному делу о неповиновении сотруднику полиции, сообщает «РИА Новости».

Политика В Раде назвали способ возвращения Донбасса Украине Депутат Верховной рады и кандидат в президенты Украины Юрий Бойко в эфире телеканала «112 Украина» предположил, что Москва может оказать содействие Киеву в вопросе возвращения самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

Политика В Черногории тысячи людей вышли на митинг против президента страны Тысячи человек вышли на митинг протеста в столице Черногории Подгорице в субботу.

Происшествия На Уралмаше прорвало трубу с горячей водой К счастью, в жилых домах тепло не отключили, однако, температура воды снизилась до 50 С.

Армия и оружие США восхитились новейшим российским пулеметом Российский пулемет РПК-16 заинтересовал американских военных, которые посчитали новейшее оружие «пулеметом 21 века».

Происшествия В Москве задержали участников акции в поддержку Азата Мифтахова У главного здания МГУ в Москве задержали троих человек, которые участвовали в акции в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова.

Кино Спилберг хочет запретить выдвигать фильмы Netflix на «Оскара» Американский режиссер Стивен Спилберг намерен предложить изменения в правилах Американской киноакадемии, которые запретили бы фильмам от Netflix и других стриминговых сервисов участвовать в конкурсе на "Оскара".

Шоу-бизнес Вдова Децла рассказала об объявленной ей войне Вдова Кирилла Толмацкого (Децл) Юлия рассказала, что его родители объявили ей войну за наследие музыканта.

Политика В Греции по запросу Украины задержан россиянин Россиянин Евгений Калинин задержан в четверг в афинском аэропорту по запросу Украины, сообщил «РИА Новости» адвокат Яннис Рахиотис.

Шоу-бизнес Бывшая жена экс-депутата назвала слова о нищебродах «заказом» Илона Столье, бывшая жена экс-депутата Госдумы Виталия Южилина, объявила, что не говорила ничего о нищебродах в ресторанах.