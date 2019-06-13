Финансы

Золотовалютные резервы России превысили $500 млрдBFM.ru 10:19

Золотовалютные резервы РФ за прошедшую неделю выросли на 1,5%. По данным на 7 июня, они составили $502,7 млрд, сообщили в ЦБ РФ.
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Российские международные резервы превысили $500 млрд

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