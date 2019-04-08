Финансы
Золотовалютные резервы России побили пятилетний рекордРИА Новости 15:00
Золотовалютные резервы России составили 487,8 миллиарда долларов, следует из опубликованных на сайте Центробанка данных. Этот показатель побил пятилетний рекорд: первого апреля 2014 года резервы составляли 486 миллиардов долларов.
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Авто
Nissan и Dongfeng готовят конкурента внедорожнику Range Rover
Обновлено в 07:26
Политика
США предложили установить дополнительные пошлины на ряд товаров из ЕС
Управление представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера в понедельник опубликовало список продукции Евросоюза, на которую могут быть введены пошлины в качестве ответной меры на субсидирование ЕС своей авиапромышленности.
Обновлено в 20:08
Шоу-бизнес
Главный диктор СССР Татьяна Судец рассказала об убийстве сына
Главный диктор СССР, ведущая программ «Время», «Голубой огонек», «Спокойной ночи, малыши!» и «Песня года» Татьяна Судец в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» рассказала об убийстве сына.
Обновлено в 18:59
Политика
Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес
Кикабидзе не придет на похороны Данелии
Обновлено в 15:05
Шоу-бизнес
Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем
Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено в 11:27
Музыка
Организовавший секс-культ рэпер устроил 28-секундный концерт
Обновлено в 12:31
Общество
Росгвардия выселяет пенсионеров ОМОНа на улицу
Столичные сотрудники Росгвардии, которые вышли на пенсию, могут остаться без жилья. Семьи 20 бывших ОМОНовцев выселяют из служебных квартир.
Обновлено в 07:16
Наука
Математики доказали, что «Беовульф» был написан одним автором
Американские филологи и математики проанализировали структуру легендарной англосаксонской поэмы "Беовульф" и пришли к выводу, что она была написана одним автором, а не составлена из нескольких разных частей.
Обновлено в 11:20
Экономика
Visa введет льготный тариф для микробизнеса
Международная платежная система Visa введет льготный тариф для торговых точек с ежегодным оборотом до 10 млн руб. в год.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Порошенко рассказал, когда жена видела его пьяным
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что жена видела его пьяным только до свадьбы.
Обновлено в 16:46
Армия и оружие
В США оценили предложение о модернизации «Акул» в носители «Калибров»
В Соединенных Штатах вполне серьезно отнеслись к ранее озвученной идее переоборудования российских гигантских субмарин типа "Акула" в носители крылатых ракет, передает "Российская газета" со ссылкой на американское издание Military Watch Magazine.
Обновлено в 11:05
Общество
Мединский положительно воспринял освобождение Серебренникова
Обновлено в 20:27
Политика
Скабеева высказалась о травле в свой адрес
Напомним, третий выпуск опубликованного на сайте RT «Рейтинга травли» медиаперсон возглавили журналист, заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева и гендиректор МИА «Россия сегодня», ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев.
Обновлено в 12:21
Шоу-бизнес
14-летняя дочь Моники Беллуччи впервые снялась в рекламе
14-летняя Дева Кассель впервые снялась в рекламном ролике. Съемки проходили в Италии в коммуне Равелло.
Обновлено в 18:57
Общество
Создатель Twitter в 2018 году получил зарплату в размере $1,4
Зарплата генерального директора компании Twitter Джека Дорси составила в 2018 году $1,4. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg.
Обновлено в 18:57
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Здоровье
Собянин: в Москве будут построены современные инфекционные больницы
Новые инфекционные корпуса будут построены в Детской больнице святого Владимира и новой многопрофильной больнице в Коммунарке.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие
Стреляющий бревном танк Т-80 попал на видео
Опубликовано видео тестирования обновленного танка Т-80. Кадры публикует телеканал "Звезда".
Обновлено вчера в 11:57
Экономика
В нацпроекты России решили привлечь арабов
По словам главы РФПИ, арабы присматриваются к проектам в сферах здравоохранения и новых технологий.
Обновлено в 07:43
Авто
В России начали продавать дизельный седан Audi A8
Любопытно, что дизельная Audi A8 45 TDI стала самой маломощной и самой медленной в гамме: разгон до «сотни» занимает 6,5 секунд против 5,6 сек у бензиновой версии с «турбошестеркой».
Обновлено в 05:19
Гаджеты
В Windows 10 допустимо «небезопасное» извлечение флешки
Операционная система Windows 10 1809 предусматривает извлечение USB-накопителей и других съемных устройств без предварительного отключения.
Обновлено в 08:29
Политика
Президент Бразилии допустил военное вторжение в Венесуэлу
В случае военного вторжения в Венесуэлу Болсонару заявил, что сперва обратится к Совету национальной обороны Бразилии и Конгрессу и попросит у них скоординировать действия бразильских властей по этому вопросу.
Обновлено в 19:20
Политика
Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Авто
5 автомобильных лайфхаков, о которых знают не все водители
Обновлено в 08:20
Происшествия
В США задержали готовившего наезд на прохожих мужчину
Власти США задержали жителя штата Мэриленд, готовившего наезд на прохожих в Вашингтоне, сообщил телеканал Fox News .
Обновлено в 16:40
Футбол
Адвокаты братьев Кокориных обжаловали продление ареста
Обновлено в 11:11
Хоккей
«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» и вышел в финал Кубка Гагарина
Второй участник финала – сильнейший клуб Западной конференции определится в матче СКА и ЦСКА. После шести встреч в серии ничья 3:3.
Обновлено в 14:29