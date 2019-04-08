Финансы

Золотовалютные резервы России побили пятилетний рекордРИА Новости 15:00

Золотовалютные резервы России составили 487,8 миллиарда долларов, следует из опубликованных на сайте Центробанка данных. Этот показатель побил пятилетний рекорд: первого апреля 2014 года резервы составляли 486 миллиардов долларов.
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Золотовалютные резервы России достигли максимального значения за последние пять лет

RT на русском14:01

Золотовалютные резервы России побили пятилетний рекорд

Российская газета15:37

Золотовалютные резервы России достигли максимума с 2014 года

РБК15:28

Золотовалютные резервы России побили пятилетний рекорд

РИА Новости15:00

Золотовалютные резервы РФ побили пятилетний рекорд

URA.Ru17:51

Золотовалюные резервы России побили пятилетний рекорд

Телеканал 360°13:09

Золотовалютные резервы России достигли максимума за пять лет

Дождь14:27
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Авто

Nissan и Dongfeng готовят конкурента внедорожнику Range Rover

Обновлено в 07:26
Политика

США предложили установить дополнительные пошлины на ряд товаров из ЕС

Управление представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера в понедельник опубликовало список продукции Евросоюза, на которую могут быть введены пошлины в качестве ответной меры на субсидирование ЕС своей авиапромышленности.
Обновлено в 20:08
Шоу-бизнес

Главный диктор СССР Татьяна Судец рассказала об убийстве сына

Главный диктор СССР, ведущая программ «Время», «Голубой огонек», «Спокойной ночи, малыши!» и «Песня года» Татьяна Судец в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» рассказала об убийстве сына.
Обновлено в 18:59
Политика

Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине

Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес

Кикабидзе не придет на похороны Данелии

Обновлено в 15:05
Шоу-бизнес

Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем

Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено в 11:27
Музыка

Организовавший секс-культ рэпер устроил 28-секундный концерт

Обновлено в 12:31
Общество

Росгвардия выселяет пенсионеров ОМОНа на улицу

Столичные сотрудники Росгвардии, которые вышли на пенсию, могут остаться без жилья. Семьи 20 бывших ОМОНовцев выселяют из служебных квартир.
Обновлено в 07:16
Наука

Математики доказали, что «Беовульф» был написан одним автором

Американские филологи и математики проанализировали структуру легендарной англосаксонской поэмы "Беовульф" и пришли к выводу, что она была написана одним автором, а не составлена из нескольких разных частей.
Обновлено в 11:20
Экономика

Visa введет льготный тариф для микробизнеса

Международная платежная система Visa введет льготный тариф для торговых точек с ежегодным оборотом до 10 млн руб. в год.
Обновлено вчера в 23:58
Политика

Порошенко рассказал, когда жена видела его пьяным

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что жена видела его пьяным только до свадьбы.
Обновлено в 16:46
Армия и оружие

В США оценили предложение о модернизации «Акул» в носители «Калибров»

В Соединенных Штатах вполне серьезно отнеслись к ранее озвученной идее переоборудования российских гигантских субмарин типа "Акула" в носители крылатых ракет, передает "Российская газета" со ссылкой на американское издание Military Watch Magazine.
Обновлено в 11:05
Происшествия

Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире

Обновлено в 16:35
Общество

Мединский положительно воспринял освобождение Серебренникова

Обновлено в 20:27
Политика

Скабеева высказалась о травле в свой адрес

Напомним, третий выпуск опубликованного на сайте RT «Рейтинга травли» медиаперсон возглавили журналист, заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева и гендиректор МИА «Россия сегодня», ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев.
Обновлено в 12:21
Шоу-бизнес

14-летняя дочь Моники Беллуччи впервые снялась в рекламе

14-летняя Дева Кассель впервые снялась в рекламном ролике. Съемки проходили в Италии в коммуне Равелло.
Обновлено в 18:57
Общество

Создатель Twitter в 2018 году получил зарплату в размере $1,4

Зарплата генерального директора компании Twitter Джека Дорси составила в 2018 году $1,4. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg.
Обновлено в 18:57
Кино

Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Здоровье

Собянин: в Москве будут построены современные инфекционные больницы

Новые инфекционные корпуса будут построены в Детской больнице святого Владимира и новой многопрофильной больнице в Коммунарке.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие

Стреляющий бревном танк Т-80 попал на видео

Опубликовано видео тестирования обновленного танка Т-80. Кадры публикует телеканал "Звезда".
Обновлено вчера в 11:57
Экономика

В нацпроекты России решили привлечь арабов

По словам главы РФПИ, арабы присматриваются к проектам в сферах здравоохранения и новых технологий.
Обновлено в 07:43
Музыка

Шнуров, Галкин и Киркоров исполнили песни Пугачевой в честь ее именин

Обновлено в 17:21
Авто

В России начали продавать дизельный седан Audi A8

Любопытно, что дизельная Audi A8 45 TDI стала самой маломощной и самой медленной в гамме: разгон до «сотни» занимает 6,5 секунд против 5,6 сек у бензиновой версии с «турбошестеркой».
Обновлено в 05:19
Гаджеты

В Windows 10 допустимо «небезопасное» извлечение флешки

Операционная система Windows 10 1809 предусматривает извлечение USB-накопителей и других съемных устройств без предварительного отключения.
Обновлено в 08:29
Политика

Президент Бразилии допустил военное вторжение в Венесуэлу

В случае военного вторжения в Венесуэлу Болсонару заявил, что сперва обратится к Совету национальной обороны Бразилии и Конгрессу и попросит у них скоординировать действия бразильских властей по этому вопросу.
Обновлено в 19:20
Политика

Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ

Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Авто

5 автомобильных лайфхаков, о которых знают не все водители

Обновлено в 08:20
Происшествия

В США задержали готовившего наезд на прохожих мужчину

Власти США задержали жителя штата Мэриленд, готовившего наезд на прохожих в Вашингтоне, сообщил телеканал Fox News .
Обновлено в 16:40
Футбол

Адвокаты братьев Кокориных обжаловали продление ареста

Обновлено в 11:11
Хоккей

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» и вышел в финал Кубка Гагарина

Второй участник финала – сильнейший клуб Западной конференции определится в матче СКА и ЦСКА. После шести встреч в серии ничья 3:3.
Обновлено в 14:29
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