Финансы

Золотовалютные резервы России побили пятилетний рекордРИА Новости 15:00

Золотовалютные резервы России составили 487,8 миллиарда долларов, следует из опубликованных на сайте Центробанка данных. Этот показатель побил пятилетний рекорд: первого апреля 2014 года резервы составляли 486 миллиардов долларов.
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Объём российских резервов в марте достиг пятилетнего максимума

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Золотовалютные резервы России побили пятилетний рекорд

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Золотовалюные резервы России побили пятилетний рекорд

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ЧИСТЫЕ ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ ЦБ КАЗАХСТАНА СНИЗИЛИСЬ В МАР 19Г ДО $26,545 МЛРД С $28,646 МЛРД В ФЕВ 19Г - ЦБ

Financial One00:05
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Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире

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Шувалов возглавил совет директоров Фонда развития Дальнего Востока

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов возглавил совет директоров Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ), в обновленный состав которого вошли представители ВЭБ.РФ (100% акционер фонда), Минвостокразвития и Ростелекома.
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Общество

Росконтроль назвал лучшие марки плавленого сыра

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Трамп уволил главу Секретной службы США

Президент США Дональд Трамп уволил главу Секретной службы США (USSS) Рэндольфа Аллеса, 8 апреля передает агентство Reuters.
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Полиция Ирландии расследует очередной инцидент с участием бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, который, по информации Irish Mirror, напал на человека в пабе.
Обновлено в 12:26
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Семак: врачей «Зенита» скоро допустят в СИЗО к Кокорину

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Общество

Хозяева маломерных судов ожидают нового транспортного налога

Закон вступит в силу после принятия в третьем чтении, поэтому хозяевам лодок пока не стоит ждать уведомлений об уплате нового транспортного налога.
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Происшествия

Часть Калининграда осталась без света

"Часть улиц Калининграда лишилась света, причины сбоя и место аварии устанавливаются", - сказал представитель компании, затруднившись оценить масштаб отключений.
Обновлено в 16:55
Происшествия

Пожар произошел в жилом доме во Владимирской области

Деревянный жилой дом загорелся в поселке Горка во Владимирской области, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 15:48
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Росгвардия ответила на видеообращение ветеранов ОМОНа к Путину

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Бывшая ведущая «Спокойной ночи, малыши!» рассказала об убийстве сына

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«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам

В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
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В Архангельске проходит самый массовый — жители города вышли на улицы протестовать против строительства мусорного полигона в Шиесе, куда, по данным СМИ, будут свозить отходы из Москвы.
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Марат Башаров отписал бывшей жене квартиру

В марте союз Башарова и Шевырковой был расторгнут в Бабушкинском районном суде.
Обновлено в 07:00
Энергетика

Стоимость нефти Brent превысила $71 впервые с ноября 2018 года

Стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent превысила $71. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Обновлено в 12:01
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В Израиле пройдут парламентские выборы

Всеобщие парламентские выборы пройдут во вторник в Израиле.
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Эммануил Виторган прокомментировал развод Ксении Собчак с его сыном

После развода, Ксения Собчак сразу окунулась в новый роман с режиссером Богомоловым, а Виторган ушел в работу с головой.
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Космос

Новые российские модули МКС защитят отечественной бронежилетной тканью

Научно-энергетический и узловой модули, которые через несколько лет введут в состав российского сегмента Международной космической станции, получат противометеоритную защиту из отечественной бронежилетной ткани, говорится в материалах журнала ракетно-космической корпорации «Энергия» «Космическая техника и технологии».
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Росздравнадзор просит Генпрокуратуру проверить свердловских чиновников

В регионе завершилась внеплановая проверка ведомства Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) подвела итоги внеплановых проверок в Свердловской области.
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Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком

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На рынок Haval F7x выйдет с двумя бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 и 2,0 литра, выдающими 150 и 190 л.с. соответственно.
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Политика

Чубайс раскритиковал Навального за высказывания об Абызове

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в своем Facebook раскритиковал оппозиционера Алексея Навального за его высказывания о бывшем министре по делам открытого правительства Михаиле Абызове.
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Армия и оружие

Армия Хафтара атаковала аэропорт в Триполи

Самолёты Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара атаковали единственный действующий аэропорт Триполи, указывается в Twitter оперативного штаба правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа.
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Армия и оружие

Четверо военных США погибли после взрыва в Афганистане

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Футбол

«Челси» победил «Вест Хэм» в матче АПЛ

В рамках 33-го тура Английской премьер-лиги футболисты «Челси» выиграли у «Вест Хэм Юнайтед».
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В Оренбурге пенсионер умер в цирке, помогая клоунам на сцене

Обновлено в 15:20
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