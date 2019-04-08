Финансы

Золотовалютные резервы России побили пятилетний рекордРИА Новости 15:00

Золотовалютные резервы России составили 487,8 миллиарда долларов, следует из опубликованных на сайте Центробанка данных. Этот показатель побил пятилетний рекорд: первого апреля 2014 года резервы составляли 486 миллиардов долларов.
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Золотовалютные резервы России достигли максимума с 2014 года

РБК15:28

Золотовалютные резервы России побили пятилетний рекорд

РИА Новости15:00

ЧИСТЫЕ ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ ЦБ КАЗАХСТАНА СНИЗИЛИСЬ В МАР 19Г ДО $26,545 МЛРД С $28,646 МЛРД В ФЕВ 19Г - ЦБ

Financial One00:05

Золотовалюные резервы России побили пятилетний рекорд

Телеканал 360°13:09

Золотовалютные резервы России достигли максимума за пять лет

Дождь14:27

Объём российских резервов в марте достиг пятилетнего максимума

Саминвестор02:50

Золотовалютные резервы России достигли максимального значения за последние пять лет

RT на русском14:01
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Политика

Порошенко заявил, что не считает Зеленского наркоманом

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не считает соперника по второму туру выборов главы государства Владимира Зеленского наркоманом.
Обновлено в 16:55
Армия и оружие

В США оценили предложение о модернизации «Акул» в носители «Калибров»

В Соединенных Штатах вполне серьезно отнеслись к ранее озвученной идее переоборудования российских гигантских субмарин типа "Акула" в носители крылатых ракет, передает "Российская газета" со ссылкой на американское издание Military Watch Magazine.
Обновлено в 11:05
Гаджеты

В России начались продажи восстановленных iPhone с неактивным Touch ID

На восстановленные смартфоны и планшеты с неактивным Touch ID, как и на другие гаджеты от SmartPrice, распространяется трехмесячная гарантия.
Обновлено в 06:45
Общество

Росконтроль назвал лучшие марки плавленого сыра

Обновлено в 05:23
Политика

Медведев сменил руководителя Роструда

Всеволод Вуколов, занимавший пост руководителя Роструда, назначен заместителем министра труда.
Обновлено в 13:35
Энергетика

Нефть Brent поднялась выше $71 впервые с ноября 2018 года

Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась выше $71 за баррель, свидетельствуют данные торгов в понедельник, 8 апреля.
Обновлено в 11:53
Происшествия

Часть Калининграда осталась без света

"Часть улиц Калининграда лишилась света, причины сбоя и место аварии устанавливаются", - сказал представитель компании, затруднившись оценить масштаб отключений.
Обновлено в 16:55
Армия и оружие

Четверо военных США погибли после взрыва в Афганистане

Обновлено в 15:25
Футбол

Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»

«Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.
Обновлено в 09:28
Происшествия

Пожар произошел в жилом доме во Владимирской области

Деревянный жилой дом загорелся в поселке Горка во Владимирской области, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 15:48
Футбол

Защита Мамаева обжаловала продление ареста футболиста

Обновлено в 08:00
Транспорт

Ловить водителей на нарушении правил сможет не только ГИБДД

Сотрудников Военной автоинспекции (ВАИ) могут наделить правом фиксировать нарушения правил дорожного движения со стороны гражданских водителей.
Обновлено в 04:10
Экономика

Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна сейчас "зажата долгом".
Обновлено в 16:30
Происшествия

Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире

Полицейские в подмосковных Мытищах обнаружили в захламленной квартире одного из жилых домов четверых несовершеннолетних детей.
Обновлено в 16:35
Космос

В сургутской библиотеке пройдет акция «Звездный шаг человечества»

12 апреля, во Всемирный день авиации и космонавтики, с 10.00 до 18.00 сургутская библиотека № 16, расположенная на проспекте Комсомольском, 12, приглашает всех на традиционную акцию «Звездный шаг человечества».
Обновлено в 07:08
Происшествия

При обрушении кровли на заводе в Дзержинске погиб один человек

При обрушении кровли на заводе «Химмаш» в Дзержинске погиб один человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.
Обновлено в 11:40
Транспорт

«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам

В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
Обновлено в 06:44
Общество

Уральцу доплатили 370 тысяч рублей после перерасчета пенсии

Кроме единоразовой выплаты в 370 тысяч рублей пенсионер получил ежемесячную надбавку к пенсии в четыре тысячи рублей.
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес

Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем

Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено в 11:27
Политика

Трамп уволил директора Секретной службы США

Как уточняет CNN, отправить господина Аллеса в отставку исполняющему обязанности руководителя аппарата Белого дома Мику Малвэни поручил американский президент Дональд Трамп.
Обновлено в 14:09
Футбол

Семак: врачей «Зенита» скоро допустят в СИЗО к Кокорину

Обновлено в 15:19
Политика

Порошенко назвал себя русскоязычным человеком

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком.
Обновлено в 17:33
Происшествия

Макгрегор подрался в баре в Ирландии

Полиция Ирландии расследует очередной инцидент с участием бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, который, по информации Irish Mirror, напал на человека в пабе.
Обновлено в 12:26
Наука

Пищевая добавка может ослабить иммунитет, когда вы болеете гриппом

Оказывается, пищевая добавка, которая носит код Е319 (ее еще называют трет-бутилгидрохинон) может ослабить иммунитет у людей, больных гриппом.
Обновлено в 13:58
Армия и оружие

ИГ опубликовало видео с телами российских военных

Новостное агентство Amaq, публикующее новости, связанные с радикальной исламистской группировкой «Исламское государство» (запрещена в России по решению Верховного суда), выложило в сеть видеоролик, на котором якобы запечатлены тела погибших в Сирии российских военных.
Обновлено в 01:21
Общество

Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России

«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено вчера в 02:40
Авто

Подмосковные Mercedes-Benz будут комплектоваться немецкими моторами

Автомобили Mercedes-Benz, производство которых локализовано на новом заводе в Подмосковье, будут собирать с немецкими двигателями и трансмиссиями.
Обновлено в 05:51
Общество

Вильфанд заявил о возвращении морозов в выходные в Москве

После 12 апреля ночная температура в столичном регионе может опуститься до отрицательных значений, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 08:56
Общество

Меган Маркл бросила вызов Елизавете II

Обновлено вчера в 07:00
Происшествия

Мосгорсуд оставил хабаровского экс-губернатора под домашним арестом

Мосгорсуд признал законным помещение экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, подозреваемого в хищениях, под домашний арест.
Обновлено в 12:26
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