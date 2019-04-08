Финансы
Золотовалютные резервы России побили пятилетний рекордРИА Новости вчера в 15:00
Золотовалютные резервы России составили 487,8 миллиарда долларов, следует из опубликованных на сайте Центробанка данных. Этот показатель побил пятилетний рекорд: первого апреля 2014 года резервы составляли 486 миллиардов долларов.
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Золотовалютные резервы России достигли максимального значения за последние пять лет
RT на русскомвчера в 14:01
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Политика
Лавров заявил, что Россия никому не угрожает в Арктике
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия занимается обеспечением собственной безопасности в Арктике и никому в этом регионе не угрожает.
Обновлено в 05:04
Армия и оружие
На Украину прибудут 150 десантников элитной дивизии армии США
Посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что в ближайшее время в украинский Яворов для обмена опытом прибудут 150 военнослужащих 101-й воздушно-десантной дивизии армии Сухопутных войск США.
Обновлено в 04:30
Футбол
«Думали, я раздвину ноги»: украинский футболист отказал клубу из Москвы
Озвучили сумму и думали, что я раздвину ножки и рвану.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес
Лидер Rammstein ответил на вопрос про отношения со Светланой Лободой
Лидер немецкой группы Rammstein Тиль Линдеманн ответил на вопрос про свои отношения с украинской певицей Светланой Лободой в интервью, опубликованном в издании «Жара Magazine».
Обновлено в 03:15
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста РФ Алексея Булдакова похоронили на "Аллее актеров" на 21-м участке Троекуровского кладбища, рядом с заслуженными артистами России Натальей Крачковской и Дмитрием Брусникиным.
Обновлено вчера в 08:31
Транспорт
Участок Таганско-Краснопресненской линии метро откроют на день раньше
Участок Таганско-Краснопресненской линии московского метро от станции «Волгоградский проспект» до «Котельники» откроют на сутки раньше.
Обновлено в 05:52
Политика
В Казахстане объявлены досрочные президентские выборы
Обновлено в 03:10
Политика
У россиян с 2025 года могут появиться генетические паспорта
Власти могут начать оформление первых генетических паспортов для россиян с целью «мониторинга химических и биологических рисков» в 2025 году.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Кокорин и Мамаев прибыли в суд с вещами
Дело Кокорина и Мамаева В начале октября 2018 года произошли две потасовки с участием полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла и игрока любительской лиги Александра Протасовицкого.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Алла Пугачева проигнорировала концерт в свою честь
В свою очередь, экс-супруг артистки Филипп Киркоров организовал в ее честь специальный концерт, который виновница торжества просто проигнорировала.
Обновлено в 05:10
Экономика
Чайка оценил ущерб от коррупционных преступлений в 2018 году
Материальный ущерб, нанесенный коррупционными преступлениями, выявленными в 2018 году, составил 65,7 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки по итогам 2018 года, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 02:15
Армия и оружие
Шойгу сообщил о закладке четырех кораблей для ВМФ
«23 апреля состоится закладка кораблей дальней морской зоны – двух фрегатов проекта 22350 на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге и двух больших десантных кораблей проекта 11711 на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде», – сказал глава Минобороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС.
Обновлено в 06:01
Политика
Порошенко рассказал, когда жена видела его пьяным
Предложение Владимира Зеленского пройти тесты на содержание алкоголя и наркотиков в крови удивило Петра Порошенко, тем не менее, он согласился сдать анализы.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Футболист «Челси» был арестован за вождение в нетрезвом виде
Полузащитник лондонского «Челси» Дэниел Дринкуотер был арестован полицией за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес
Волочкова тратит на содержание отца 150 тысяч рублей в месяц
Волочкова обмолвилась, что купила дом сама.
Обновлено вчера в 09:08
Кино
Фильм Лунгина «Братство» выйдет в прокат 9 мая
Фильм "Братство", как изначально и планировалось, выйдет в прокат 9 мая, сообщает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 17:25
Политика
В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35
Обновлено в 02:27
Происшествия
Украинские пиротехники подорвались на мине своих же военных
В результате взрыва один военный погиб на месте.
Обновлено в 05:04
Технологии
«Почта России» запустила онлайн-оплату услуг ЖКХ
"Почта России" запустила онлайн-оплату услуг ЖКХ и мобильной связи. Для этого компания создала специальный платежный сервис на своем сайте.
Обновлено в 04:55
Общество
ЕСПЧ признал политическим домашний арест Навального по делу «Ив Роше»
Суд удовлетворил жалобу политика на избрание ему меры пресечения в виде домашнего ареста в 2014 году во время расследования уголовного дела против него о мошенничестве в отношении компаний Multidisciplinary Processing Ltd и Yves Rocher.
Обновлено в 04:26
Экономика
МТС задумалась о покупке онлайн-кинотеатра ivi
ПАО "МТС" ведет переговоры о покупке онлайн-кинотеатра ivi.ru, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:41
Культура
Стало известно, когда телеведущий Норкин вернется в эфир
По словам Юлии, вернуться в эфир Норкин сможет примерно через две недели. Врачи пока не разрешают ему выходить на работу.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Россия просит Интерпол арестовать Билла Браудера
Москва неоднократно просила арестовать Браудера, который в России был заочно приговорен к девяти годам лишения свободы за умышленное банкротство и уклонение от налогов.
Обновлено в 04:18
Общество
Актриса Эллисон Мэк признала, что вербовала женщин в секс-культ
Обновлено вчера в 18:25
Кино
Netflix опубликовал трейлер фильма о концерте Бейонсе
Стриминговый сервис Netflix показал трейлер документального фильма об одном из концертов Бейонсе.
Обновлено в 04:35
Политика
Эрдоган поднимет вопрос о статусе Голан
США не обращают внимания на решения ООН, они признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено вчера в 04:12
Общество
В Росгвардии прокомментировали обращение ветеранов ОМОНа к Путину
Бывшие сотрудники ОМОНа, которые выложили видеообращение к Владимиру Путину, ранее были предупреждены, что жилье, которое их просят освободить, является служебным, и с соответствующими документами они ознакомились под личную подпись, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
Обновлено вчера в 21:13
Происшествия
Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в коррупции
Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:51
Космос
Ученые не представляли, насколько сильны полярные сияния Юпитера
Выводы ученых представлены в журнале Nature Astronomy.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Криминального авторитета Таро освободили из колонии
Обновлено в 03:55