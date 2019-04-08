Экономика

Золотовалютные резервы России побили пятилетний рекордРИА Новости 15:00

Золотовалютные резервы России составили 487,8 миллиарда долларов, следует из опубликованных на сайте Центробанка данных. Этот показатель побил пятилетний рекорд: первого апреля 2014 года резервы составляли 486 миллиардов долларов.
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Международные резервы России побили пятилетний рекорд

Российская газета15:37

Золотовалютные резервы России достигли максимума за пять лет

Дождь14:27

Золотовалютные резервы России побили пятилетний рекорд

РИА Новости15:00

Золотовалютные резервы России достигли максимального за пять лет значения

Life.ru14:54

Золотовалютные резервы России достигли максимального значения за последние пять лет

RT на русском14:01

Золотовалюные резервы России побили пятилетний рекорд

Телеканал 360°13:09

Золотовалютные резервы России достигли максимума с 2014 года

РБК15:28
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Общество

Росконтроль назвал опасные марки плавленого сыра

Обновлено в 06:20
Политика

Россия и Турция намерены отменить визы для профессиональных водителей

Россия и Турция намерены двигаться в сторону дальнейшей либерализации визового режима и в ближайшее время решить вопрос отмены виз для профессиональных водителей.
Обновлено в 12:48
Политика

CNN узнала о планах Трампа уволить главу секретной службы США

Президент США Дональд Трамп попросил главу секретной службы США Рэндольфа Аллеса покинуть свой пост.
Обновлено в 13:39
Происшествия

Во Владимирской области загорелся жилой дом

Двухэтажный жилой дом загорелся на площади 800 квадратных метров в Киржачском районе Владимирской области, без жилья остались более 20 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 15:20
Общество

Росгвардия ответила на видеообращение ветеранов ОМОНа к Путину

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал обращение пятерых представившихся ветеранами ОМОНа мужчин к президенту Владимиру Путину, в котором они пожаловались на то, что их выселяют из служебного жилья после увольнения.
Обновлено в 14:58
Общество

В Калининграде мужчина нашел старинную бутылку с ядовитыми конфетами

Обновлено в 11:11
Политика

Иран признал армию США террористической организацией

Совбез Ирана перечисляет несколько поводов для включения армии США в список террористических организаций.
Обновлено в 12:42
Политика

Президент Финляндии приехал в Петербург на поезде

В Петербург прибыл президент Финляндии Саули Ниинисте. В Северную столицу он приехал 8 апреля на скоростном поезде «Аллегро».
Обновлено в 09:03
Кино

Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Политика

Бастрыкин рассказал о разработанной в СК РФ методике распознавания лжи

«Экспертами Следственного комитета наработан уникальный отечественный опыт использования новых методик психофизиологических исследований с применением технических средств регистрации и анализа глазодвигательной активности», — сообщил глава ведомства.
Обновлено в 12:24
Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

Обновлено в 15:14
Транспорт

Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля

Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено в 06:58
Футбол

Семак: врачей «Зенита» скоро допустят в СИЗО к Кокорину

Обновлено в 15:19
Шоу-бизнес

После развода Марат Башаров отдал квартиру бывшей жене

21 марта 2019 года Марат Башаров развелся со своей супругой Елизаветой. Впрочем, на этом скандальная история их разрыва не закончилась.
Обновлено в 12:53
Футбол

Головин: «Чалов точно собирается в Европу»

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, что его бывший партнер по ЦСКА Федор Чалов тоже собирается продолжить карьеру в Европе.
Обновлено в 13:51
Экономика

Для автомобилистов в России могут ввести два новых налога

Введение двух дополнительных налогов может коснуться российских автомобилистов. Речь идет об экологическом и утилизационном сборах.
Обновлено в 01:09
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева показала фото за день до родов

Ранее Игорь «маскировался» на фото с помощью солнечных очков и кепки, но накануне у него состоялся официальный дебют на странице Виктории.«С днем рождения моя Л (любовь — прим. ред.)» — написала Лопырева.
Обновлено в 12:00
Политика

Ирина Фарион заявила об отсутствии на Украине русскоязычного населения

Украинский политик, член националистической партии "Свобода" Ирина Фарион призвала лишить не пользующихся украинским языком граждан страны прав на образование и трудоустройство.
Обновлено в 06:21
Гаджеты

ФСБ и операторы связи выступили против технологии eSim

Федеральная служба безопасности и операторы связи "МТС", "Мегафон" и "ВымпелКом" заявили, что выступают против внедрения технологии eSim.
Обновлено в 05:38
Хоккей

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» и вышел в финал Кубка Гагарина

Обновлено в 14:48
Политика

В штабе Порошенко подтвердили его дебаты с Зеленским 19 апреля

Президент Украины Петр Порошенко придет на дебаты с лидером первого тура выборов Владимиром Зеленским 19 апреля.
Обновлено в 11:54
Политика

Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко

Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Наука

Продолжительность и качество сна могут быть обусловлены генами

Исследование, инициированное Эксетерским университетом, и проведенное международной командой ученых, представило данные о существующей связи между генетическим кодом человека и его ночным отдыхом - качеством и продолжительностью сна.
Обновлено 06 апреля в 07:00
Армия и оружие

Армия Хафтара покинула аэропорт Триполи

Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес

Появились фото Эмилии Кларк из больницы после инсульта

В Сети опубликованы фото Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, королевой Миэрина, королевой андалов, ройнар и первых людей, кхалиси Дотракийского моря, разбивающей оковы, и матерью драконов, известной также как Эмилия Кларк, сделанные в 2011 году после перенесённого ею тяжёлого инсульта.
Обновлено в 13:11
Происшествия

В центре Калининграда отключился свет

На нескольких улицах в областном центре вечером в понедельник отключился свет.
Обновлено в 15:51
Происшествия

СК проверит информацию о нападении алабая на ребенка в Подмосковье

Следователи проверят информацию СМИ о нападении среднеазиатской овчарки (алабая) на мальчика в Шатуре.
Обновлено в 14:24
Кино

Фильм «Братство» Павла Лунгина разрешили выпустить в прокат 9 мая

Фильм "Братство" Павла Лунгина получил прокатное удостоверение и выйдет в кинотеатрах 9 мая, сообщили "Интерфаксу" в Минкультуры.
Обновлено в 10:32
Гаджеты

Линейка Samsung Galaxy Note 10 будет представлена 4 моделями

По факту окажется две модели, но с разными возможностями.
Обновлено в 13:41
Политика

ПАСЕ не намерена обсуждать отношения с Госдумой и Советом Федерации РФ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отклонила предложение провести срочную дискуссию по отношениям с Госдумой и Советом Федерации РФ.
Обновлено в 06:46
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