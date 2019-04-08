Финансы
Золотовалютные резервы России достигли максимума за пять летХакасия-Информ вчера в 23:26
Общая стоимость золотовалютных резервов России составила 487,8 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба Центробанка. Представители регулятора отмечают, что этот показатель превышает очень хорошие показатели 2014 года, когда стоимость резервов оценивалась в 486 миллиардов долларов.
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Золотовалютные резервы России достигли максимального значения за последние пять лет
RT на русскомвчера в 14:01
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Политика
Зеленский отказался сдавать повторные анализы на алкоголь и наркотики
Владимир Зеленский отказался сдавать повторные анализы на алкоголь и наркотики.
Обновлено вчера в 23:13
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено вчера в 08:59
Политика
Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна сейчас "зажата долгом".
Обновлено вчера в 16:30
Энергетика
Нефтяники пожаловались Медведеву на ограничения по старым трубам
Запрет на использование бывших в употреблении труб, введенный Росприроднадзором, ведет к большим дополнительным расходам и грозит повышением аварийности, заявляют нефтяники, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия
Три человека пострадали при пожаре в квартире в Домодедове
"В Домодедове на улице Коммунистической, д. 40 произошло загорание квартиры, выгорела комната и коридор на площади 25 кв. м. В результате пожара пострадала женщина и двое детей 2013 и 2014 годов рождения", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 02:41
Происшествия
В Уфе самолет вынужденно сел из-за приступа эпилепсии у пассажирки
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия
В Приамурье рассказали о состоянии девушки, на которую напал медведь
Накануне стало известно, что вечером 8 апреля на одной из баз отдыха женщина 1991 года рождения попыталась с рук покормить медведя, находящегося в металлической клетке, в результате чего получила травмы.
Обновлено в 02:21
Энергетика
Нефть Brent подорожала до $71,18 за баррель
Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК составляет $71,18 за баррель, что на $0,08 (0,11%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.
Обновлено в 01:27
Происшествия
Самолет задымился на взлете в аэропорту Саратова
Экипаж ЯК-42Д авиакомпании Utair, летевшего из Саратова в Сургут, прекратил взлет из-за задымления в кабине самолета.
Обновлено в 02:21
Происшествия
Более 20 человек остались без крова из-за пожара под Владимиром
Из-за пожара без жилья остались 24 человека, в том числе восемь детей.
Обновлено вчера в 16:06
Политика
Британский парламент одобрил отсрочку Brexit
Палата лордов парламента Великобритании одобрила законопроект об отсрочке даты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
Обновлено вчера в 17:54
Транспорт
Частные перевозчики отменяют льготу для пенсионеров из-за стресса
Руководитель новокузнецкого некоммерческого партнёрства частных перевозчиков «Автолайн» Евгения Корюкова сообщила, что с 11 апреля 2019 года отменяются льготы для пенсионеров по старости, «которые могли проехать в автобусах за 11 рублей».
Обновлено вчера в 04:42
Армия и оружие
Правительство Индии решило купить у России 463 танка
Британское оборонное издание Janes сообщило, что правительство Индии решило купить у России 463 танка Т-90МС.
Обновлено в 02:33
Здоровье
Минздрав назвал регионы России, где дети чаще болеют раком
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на news.vse42.ru, в эти регионах отмечена заболеваемость 20 человек на 100 тыс. детей.
Обновлено вчера в 15:58
Транспорт
«Яндекс.Драйв» ввел фиксированные цены поездок
Оператор каршеринга «Яндекс.Драйв» ввел тарифы с фиксированной стоимостью поездки, сообщил «Ведомостям» его представитель Дмитрий Горчаков.
Обновлено вчера в 16:08
Политика
Украина решила выдать России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова
Украина в 2018 году приняла решение выдать России 22 человек, среди которых — фигурант дела об убийстве главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова Магомед Дукузов.
Обновлено в 02:22
Политика
«Роскосмос» содействовал проверке Генпрокуратуры
«Руководство госкорпорации "Роскосмос" не только в курсе результатов проверки Генпрокуратурой предприятий промышленности, но и активно содействовало ей»,— говорится в пресс-релизе госкорпорации.
Обновлено в 02:36
Авто
Компания Hyundai показала внешность нового бюджетного кроссовера
Корейский автопроизводитель продолжает подогревать интерес к новому бюджетному кроссоверу Hyundai Venue, мировая премьера которого состоится 16 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 02:20
Экономика
Новые налоги для водителей принудят их отказываться от автомобилей
Возможное появление нового налога — огромная нагрузка, которая может вынудить водителей отказываться от автомобилей.
Обновлено 07 апреля в 18:45
Путешествия
Татарстанцев сняли с самолета на Канарах из-за ветрянки
Семью из Татарстана сняли с самолета, отправлявшегося с острова Тенерифе, из-за заболевания детей.
Обновлено вчера в 03:06
Интернет
Microsoft Edge на основе Chromium доступен для скачивания
Новая версия Microsoft Edge базируется на движке Chromium, что позволяет ему использовать расширения для Chrome.
Обновлено вчера в 15:02
Транспорт
На закрытых станциях московского метро обновили инфраструктуру
Масштабные работы проведены на путевой инфраструктуре и в пассажирской зоне на закрытых станциях "фиолетовой" линии московского метро, сообщил первый заместитель начальника столичного метрополитена Дмитрий Дощатов.
Обновлено в 00:37
Баскетбол
Игроки НБА признали Хардена MVP сезона
Обновлено в 01:29
Футбол
Дембеле оштрафован на €10 тысяч за мусор в арендованном доме
Футболист испанской "Барселоны" Усман Дембеле оштрафован немецким судом на сумму около 10 тысяч евро за беспорядок, оставленный им в арендованном доме, сообщает Bild.
Обновлено в 02:40
Происшествия
В Иркутской области муж отвез в лес и задушил «пилившую» его жену
Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, 3 апреля 36-летний местный житель, спланировав убийство заранее, отвез жену в лес, где задушил ее и спрятал тело.
Обновлено в 02:01
Происшествия
В Приамурье сошли с рельсов шесть вагонов поезда
Обновлено в 02:28
Кино
В Лос-Анджелесе скончался актер Сеймур Кэссел
В калифорнийском Лос-Анджелесе на 85-м году жизни скончался известный голливудский актер Сеймур Кэссел, снявшийся за свою карьеру в более чем 190 фильмах.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире
Обновлено вчера в 16:35
Музыка
Димаш поразил публику на творческом вечере Аллы Пугачевой
Обновлено в 01:06
Наука
Ученые из России приблизились к пониманию причин аутизма
Как ранее сообщали «Кубанские новости», ученые выяснили, что витамин B-12, уменьшает наследственную вероятность возникновения аутических расстройств у ребенка.
Обновлено в 02:40