Золотовалютные резервы России достигли максимума за последние пять летПетербургский дневник вчера в 15:24

Золотовалютные резервы России достигли своего апогея и на сегодняшний день составляют 487,8 миллиарда долларов, говорится на сайте Центробанка. Рекорд был установлен впервые за последние 5 лет. В апреле 2014 года запасы составляли 486 миллиардов долларов.

Золотовалютные резервы России достигли максимума за последние пять лет

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