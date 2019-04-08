Финансы
Золотовалютные резервы России достигли максимума за последние пять летПетербургский дневник вчера в 15:24
Золотовалютные резервы России достигли своего апогея и на сегодняшний день составляют 487,8 миллиарда долларов, говорится на сайте Центробанка. Рекорд был установлен впервые за последние 5 лет. В апреле 2014 года запасы составляли 486 миллиардов долларов.
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Золотовалютные резервы России достигли максимального значения за последние пять лет
RT на русскомвчера в 14:01
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Политика
«Роскосмос» содействовал проверке Генпрокуратуры
В «Роскосмосе» утверждают, что в конце 2018 года на предприятиях ракетно-космической промышленности уже приняли «исчерпывающие меры для наведения порядка», а «по ряду подобных фактов, выявленных внутренними проверками», глава корпорации Дмитрий Рогозин лично проинформировал президента Владимира Путина.
Обновлено в 02:36
Политика
Счетная палата заявила о недостаточной охране объектов наследия
В Счетной палате считают, что власти в регионах недостаточно контролируют сохранность федеральных объектов культурного наследия.
Обновлено в 02:19
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из России
Прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора в 2018 году сократились на $6,5 млрд, говорится в статистике, которую опубликовал Центральный банк.
Обновлено вчера в 13:44
Наука
Пищевая добавка может ослабить иммунитет во время гриппа
Ученые из Мичиганского государственного университета заявили о том, что пищевая добавка Трет-бутилгидрохинон, или tBHQ может негативно влиять на эффективность вакцин против гриппа.
Обновлено в 02:18
Политика
На Украине предложили перейти от декоммунизации к дерусификации
Глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович озвучил предложение продолжить кампанию по декоммунизации кампанией по дерусификации.
Обновлено вчера в 11:30
Экономика
Гендиректор Twitter получил за 2018 год зарплату в полтора доллара
Основатель и генеральный директор соцсети Twitter Джек Дорси получил в 2018 году зарплату в размере $1,40, — это стало для Дорси четвертым годом подряд, когда он получает номинальную выплату.
Обновлено в 02:41
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста РФ Алексея Булдакова похоронили на "Аллее актеров" на 21-м участке Троекуровского кладбища, рядом с заслуженными артистами России Натальей Крачковской и Дмитрием Брусникиным.
Обновлено вчера в 08:31
Политика
Президент Бразилии допустил военное вторжение в Венесуэлу
С января этого года в Венесуэле сохраняется двоевластие: часть граждан поддерживает спикера парламента Хуана Гуаидо, объявившего себя временным президентом страны.
Обновлено вчера в 19:20
Армия и оружие
Эксперт рассказал, как от Крыма будут «отгонять» корабли НАТО
Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о мерах предосторожности, которые приняли в России для защиты полуострова Крым от кораблей НАТО.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Самолет задымился на взлете в аэропорту Саратова
Обновлено в 02:21
Политика
Порошенко назвал себя русскоязычным
Украинский президент Петр Порошенко заявил, что считает себя русскоязычным.
Обновлено вчера в 18:14
Экономика
Шувалов возглавил совет директоров Фонда развития Дальнего Востока
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов возглавил совет директоров Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ), в обновленный состав которого вошли представители ВЭБ.РФ (100% акционер фонда), Минвостокразвития и Ростелекома.
Обновлено вчера в 10:58
Политика
Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов
О создании генетических паспортов для россиян говорится в президентском указе «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности» до 2025 года.
Обновлено вчера в 23:03
Здоровье
Немецкие онкологи заявили, что заболеваемость раком будет лишь расти
Среди современных людей выросла заболеваемость раком, но частота раковых диагнозов не уменьшится в ближайшее время, - наоборот, будет лишь расти.
Обновлено вчера в 06:54
Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»
«Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.
Обновлено вчера в 09:28
Общество
В ФСБ зафиксировали двукратный рост числа коррумпированных сотрудников
Число выявленных коррумпированных сотрудников ФСБ выросло за год вдвое, говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2018 году.
Обновлено вчера в 20:08
Наука
Когда самцы шимпанзе испытывают стресс
Оказалось, что уровень стресса у всех самцов в группе растет во времена социальной нестабильности и конкуренции за доминантное положение и внимание самок.
Обновлено вчера в 04:42
Происшествия
Макгрегор подрался в баре в Ирландии
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия
Самолет экстренно сел в Уфе из-за приступа у пассажирки
В ночь на 9 апреля рейс Москва - Новосибирск вынужденно приземлился в международном аэропорту Уфы из-за того, что у одной из пассажирок проявились признаки эпилептического приступа.
Обновлено в 01:51
Транспорт
Частные перевозчики отменяют льготу для пенсионеров из-за стресса
Руководитель новокузнецкого некоммерческого партнёрства частных перевозчиков «Автолайн» Евгения Корюкова сообщила, что с 11 апреля 2019 года отменяются льготы для пенсионеров по старости, «которые могли проехать в автобусах за 11 рублей».
Обновлено вчера в 04:42
Происшествия
Во Владивостоке машина врезалась в остановку, пострадали люди
Автомобиль врезался в остановку с людьми во Владивостоке. Пострадали две женщины, они госпитализированы.
Обновлено в 00:20
Энергетика
Нефтяники пожаловались Медведеву на ограничения по старым трубам
Запрет на использование бывших в употреблении труб, введенный Росприроднадзором, ведет к большим дополнительным расходам и грозит повышением аварийности, заявляют нефтяники, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:04
Политика
Штаб Зеленского ответил Порошенко на призыв снова сдать анализы
Призыв действующего лидера Украины Петра Порошенко к кандидату на пост президента Владимиру Зеленскому повторно сдать анализы на наркотики не нашел поддержки в штабе шоумена.
Обновлено в 02:55
Здоровье
В Оренбуржье запустят три мобильных медкомплекса для работы в сёлах
В Оренбургской области к концу лета начнут работать три мобильных медицинских комплекса.
Обновлено в 02:24
Политика
Немцы в ПАСЕ ответили руганью на вопрос украинцев о России
Руководитель делегации Германии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Андреас Ник отреагировал недопустимыми ругательствами на вопрос украинских депутатов о России.
Обновлено вчера в 11:42
Футбол
Лосано хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»
Нападающий ПСВ Ирвин Лосано может летом перебраться в «Манчестер Юнайтед», сообщает TEAMtalk.
Обновлено в 02:55
Политика
В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35
Напомним, 18 марта газета "Коммерсант" сообщила, что Египет подписал с Россией соглашение на покупку "более 20 штук" российских истребителей Су-35.
Обновлено в 02:27
Общество
ГИБДД хочет получить полномочия для внеплановых проверок в автошколах
Госавтоинспекция собирается в перспективе получить полномочия по контролю за состоянием учебно-материальной базы автомобильных школ, в том числе в виде внезапных проверок.
Обновлено в 00:55
Политика
Глава ДНР: Донбасс хочет вернуться в РФ полноправным членом
"Понятно, что есть геополитический подтекст и мы с пониманием относимся к тому, что наш путь тяжелее и тернистее, но цель понятна и мы к ней идем", сказал глава ДНР.
Обновлено в 01:53
Армия и оружие
При взрыве в Афганистане погибли четверо американских военных
В результате взрыва близ базы ВВС в афганском Баграме погибло четверо американцев, ещё трое были ранены.
Обновлено вчера в 16:25