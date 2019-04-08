Финансы

Золотовалютные резервы России достигли максимума с 2014 годаРБК 15:28

Только за апрель—май прошлого года Россия избавилась от $47,5 млрд — половины своего портфеля ценных бумаг Казначейства США. По данным на конец июня 2018 года доля доллара в золотовалютных резервах страны достигла исторического минимума 21,9% по сравнению с 43,7% в марте.
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Золотовалютные резервы РФ побили пятилетний рекорд

URA.Ru17:51

Объём российских резервов в марте достиг пятилетнего максимума

Саминвестор02:50

Золотовалютные резервы России побили пятилетний рекорд

РИА Новости15:00

Золотовалютные резервы России достигли максимального значения за последние пять лет

RT на русском14:01

Золотовалюные резервы России побили пятилетний рекорд

Телеканал 360°13:09

Золотовалютные резервы России достигли максимума с 2014 года

РБК15:28

ЧИСТЫЕ ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ ЦБ КАЗАХСТАНА СНИЗИЛИСЬ В МАР 19Г ДО $26,545 МЛРД С $28,646 МЛРД В ФЕВ 19Г - ЦБ

Financial One00:05
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 19:16, Ашберн
Космос

Скончался проектировщик корабля Гагарина Виктор Благов

Обновлено в 11:16
Происшествия

Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире

Обновлено в 16:35
Политика

Помпео пригрозил Ирану последствиями за нападения на силы США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нападение Ирана на американские силы на Ближнем Востоке не осталось бы без последствий.
Обновлено в 15:49
Политика

Закон о неуважении к власти не поддержало большинство россиян

Большая часть россиян считает, что закон направлен на недопущение критики власти. Опрос россиян проводили специалисты «Левада-центра».
Обновлено в 03:19
Авто

Новую Hyundai Sonata заметили на тестах в России

Седан Hyundai Sonata нового поколения, который уже месяц продается на родине в Южной Корее, готовится к выходу на российский рынок.
Обновлено в 14:50
Хоккей

Защитник «Аризоны» Любушкин хочет сыграть за сборную России на ЧМ-2019

Защитник «Аризоны Койотс» Илья Любушкин хочет сыграть за сборную России на чемпионате мира, сообщает журналист Катерина Сильверман.
Обновлено в 14:55
Общество

Росгвардия ответила на видеообращение ветеранов ОМОНа к Путину

Обновлено в 14:58
Шоу-бизнес

Появились фото Эмилии Кларк из больницы после инсульта

В Сети опубликованы фото Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, королевой Миэрина, королевой андалов, ройнар и первых людей, кхалиси Дотракийского моря, разбивающей оковы, и матерью драконов, известной также как Эмилия Кларк, сделанные в 2011 году после перенесённого ею тяжёлого инсульта.
Обновлено в 13:11
Политика

Порошенко заявил, что не считает Зеленского наркоманом

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не считает соперника по второму туру выборов главы государства Владимира Зеленского наркоманом.
Обновлено в 16:55
Армия и оружие

Аэропорт в Триполи возобновил работу после атаки авиации Хафтара

Международный аэропорт Митига в Триполи возобновил работу после обстрела со стороны Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
Обновлено в 16:41
Политика

Опрос показал, кому симпатизируют избиратели Бойко и Тимошенко

Заместитель директора социологической службы центра имени Разумкова Михаил Мищенко заявил, что большинство голосовавших в первом туре за Юлию Тимошенко и Юрия Бойко во втором туре отдадут свой голос за Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:59
Хоккей

Российские хоккеистки проиграли канадкам на чемпионате мира

Женская сборная России по хоккею уступила команде Канады в матче группового этапа чемпионата мира в Эспоо (Финляндия).
Обновлено в 14:57
Транспорт

Нарушителей ПДД вычислят по радарам военных

В России водителей начнут штрафовать по данным радаров и регистраторов Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено в 03:50
Общество

В Краснодаре под Северным мостом выбросили гору новой обуви

Обновлено в 01:11
Общество

В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Экономика

«Ведомостям» подыскивают нового читателя

Продажа газеты обсуждается с владельцем Arbat Capital Алексеем Голубовичем Медиаменеджер Демьян Кудрявцев обсуждает продажу газеты «Ведомости» основателю инвесткомпании Arbat Capital Алексею Голубовичу.
Обновлено в 15:48
Шоу-бизнес

Появилось видео с репетиции юбилейного концерта Аллы Пугачевой

Сегодня в YouTube появилось первое видео с репетиции юбилейного концерта Пугачевой.
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли требует от Брэда Питта компенсацию за то, что пожертвовала ради него своей карьерой

Источники из окружения звезды рассказали: Джоли считает, что она пожертвовала ради Брэда Питта своей карьерой.
Обновлено в 13:10
Политика

Помпео приедет на границу Венесуэлы и Колумбии

Государственный секретарь США Майк Помпео с 11 по 15 апреля посетит Чили, Парагвай, Перу и колумбийскую Кукуту, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение Госдепа.
Обновлено в 17:48
Политика

Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ

Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие

Российский «Порубщик» получил пробоину

Обновлено в 17:38
Экономика

ЦБ зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из России

Прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора в 2018 году сократились на $6,5 млрд, говорится в статистике, которую опубликовал Центральный банк.
Обновлено в 13:44
Кино

Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Экономика

Минфин поддержал обнуление НДС на рейсы в обход Москвы

Исключение по-прежнему составили маршруты до или из Крыма, Севастополя, Калининградской области и Дальневосточного федерального округа: на них останется НДС 0%. Такая же нулевая ставка будет и у полетов в обход Москвы, говорится в документе Минфина.
Обновлено в 12:02
Наука

Геофизики увидели приливные деформации породы с помощью сейсмических волн

Геофизики из Германии придумали способ, с помощью которого можно точно измерять колебания скорости сейсмических волн, связанные с деформациями породы.
Обновлено в 07:40
Экономика

Автомобилистов обяжут платить два новых налога

Чиновники придумали два новых налога для водителей: экологический и утилизационный сбор.
Обновлено в 08:05
Футбол

«Челси» победил «Вест Хэм» в матче АПЛ

В рамках 33-го тура Английской премьер-лиги футболисты «Челси» выиграли у «Вест Хэм Юнайтед».
Обновлено в 16:51
Происшествия

Часть Калининграда осталась без света

"Часть улиц Калининграда лишилась света, причины сбоя и место аварии устанавливаются", - сказал представитель компании, затруднившись оценить масштаб отключений.
Обновлено в 16:55
Шоу-бизнес

Марат Башаров после развода отписал бывшей жене квартиру

После громкого заявления жены Марат Башаров попытался спасти семью. В начале марта он прилетел в Таиланд, где отдыхали его жена и сын.
Обновлено в 07:28
Финансы

Всемирный банк сообщил о рекордном объеме переведенных мигрантами средств

Объем средств, официально переведенных трудовыми мигрантами в страны с низким и средним уровнем дохода, достиг рекордного показателя в $529 млрд в 2018 году, увеличившись на 9,6% по сравнению с $483 млрд в 2017 году.
Обновлено в 18:04
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