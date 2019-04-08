Финансы
Золотовалютные резервы России достигли максимума с 2014 годаРБК 15:28
Только за апрель—май прошлого года Россия избавилась от $47,5 млрд — половины своего портфеля ценных бумаг Казначейства США. По данным на конец июня 2018 года доля доллара в золотовалютных резервах страны достигла исторического минимума 21,9% по сравнению с 43,7% в марте.
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Космос
Скончался проектировщик корабля Гагарина Виктор Благов
Обновлено в 11:16
Политика
Помпео пригрозил Ирану последствиями за нападения на силы США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нападение Ирана на американские силы на Ближнем Востоке не осталось бы без последствий.
Обновлено в 15:49
Политика
Закон о неуважении к власти не поддержало большинство россиян
Большая часть россиян считает, что закон направлен на недопущение критики власти. Опрос россиян проводили специалисты «Левада-центра».
Обновлено в 03:19
Авто
Новую Hyundai Sonata заметили на тестах в России
Седан Hyundai Sonata нового поколения, который уже месяц продается на родине в Южной Корее, готовится к выходу на российский рынок.
Обновлено в 14:50
Хоккей
Защитник «Аризоны» Любушкин хочет сыграть за сборную России на ЧМ-2019
Защитник «Аризоны Койотс» Илья Любушкин хочет сыграть за сборную России на чемпионате мира, сообщает журналист Катерина Сильверман.
Обновлено в 14:55
Шоу-бизнес
Появились фото Эмилии Кларк из больницы после инсульта
В Сети опубликованы фото Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, королевой Миэрина, королевой андалов, ройнар и первых людей, кхалиси Дотракийского моря, разбивающей оковы, и матерью драконов, известной также как Эмилия Кларк, сделанные в 2011 году после перенесённого ею тяжёлого инсульта.
Обновлено в 13:11
Политика
Порошенко заявил, что не считает Зеленского наркоманом
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не считает соперника по второму туру выборов главы государства Владимира Зеленского наркоманом.
Обновлено в 16:55
Армия и оружие
Аэропорт в Триполи возобновил работу после атаки авиации Хафтара
Международный аэропорт Митига в Триполи возобновил работу после обстрела со стороны Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
Обновлено в 16:41
Политика
Опрос показал, кому симпатизируют избиратели Бойко и Тимошенко
Заместитель директора социологической службы центра имени Разумкова Михаил Мищенко заявил, что большинство голосовавших в первом туре за Юлию Тимошенко и Юрия Бойко во втором туре отдадут свой голос за Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:59
Хоккей
Российские хоккеистки проиграли канадкам на чемпионате мира
Женская сборная России по хоккею уступила команде Канады в матче группового этапа чемпионата мира в Эспоо (Финляндия).
Обновлено в 14:57
Транспорт
Нарушителей ПДД вычислят по радарам военных
В России водителей начнут штрафовать по данным радаров и регистраторов Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено в 03:50
Общество
В Краснодаре под Северным мостом выбросили гору новой обуви
Обновлено в 01:11
Общество
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Экономика
«Ведомостям» подыскивают нового читателя
Продажа газеты обсуждается с владельцем Arbat Capital Алексеем Голубовичем Медиаменеджер Демьян Кудрявцев обсуждает продажу газеты «Ведомости» основателю инвесткомпании Arbat Capital Алексею Голубовичу.
Обновлено в 15:48
Шоу-бизнес
Появилось видео с репетиции юбилейного концерта Аллы Пугачевой
Сегодня в YouTube появилось первое видео с репетиции юбилейного концерта Пугачевой.
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли требует от Брэда Питта компенсацию за то, что пожертвовала ради него своей карьерой
Источники из окружения звезды рассказали: Джоли считает, что она пожертвовала ради Брэда Питта своей карьерой.
Обновлено в 13:10
Политика
Помпео приедет на границу Венесуэлы и Колумбии
Государственный секретарь США Майк Помпео с 11 по 15 апреля посетит Чили, Парагвай, Перу и колумбийскую Кукуту, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение Госдепа.
Обновлено в 17:48
Политика
Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
Российский «Порубщик» получил пробоину
Обновлено в 17:38
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из России
Прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора в 2018 году сократились на $6,5 млрд, говорится в статистике, которую опубликовал Центральный банк.
Обновлено в 13:44
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Экономика
Минфин поддержал обнуление НДС на рейсы в обход Москвы
Исключение по-прежнему составили маршруты до или из Крыма, Севастополя, Калининградской области и Дальневосточного федерального округа: на них останется НДС 0%. Такая же нулевая ставка будет и у полетов в обход Москвы, говорится в документе Минфина.
Обновлено в 12:02
Наука
Геофизики увидели приливные деформации породы с помощью сейсмических волн
Геофизики из Германии придумали способ, с помощью которого можно точно измерять колебания скорости сейсмических волн, связанные с деформациями породы.
Обновлено в 07:40
Экономика
Автомобилистов обяжут платить два новых налога
Чиновники придумали два новых налога для водителей: экологический и утилизационный сбор.
Обновлено в 08:05
Футбол
«Челси» победил «Вест Хэм» в матче АПЛ
В рамках 33-го тура Английской премьер-лиги футболисты «Челси» выиграли у «Вест Хэм Юнайтед».
Обновлено в 16:51
Происшествия
Часть Калининграда осталась без света
"Часть улиц Калининграда лишилась света, причины сбоя и место аварии устанавливаются", - сказал представитель компании, затруднившись оценить масштаб отключений.
Обновлено в 16:55
Шоу-бизнес
Марат Башаров после развода отписал бывшей жене квартиру
После громкого заявления жены Марат Башаров попытался спасти семью. В начале марта он прилетел в Таиланд, где отдыхали его жена и сын.
Обновлено в 07:28
Финансы
Всемирный банк сообщил о рекордном объеме переведенных мигрантами средств
Объем средств, официально переведенных трудовыми мигрантами в страны с низким и средним уровнем дохода, достиг рекордного показателя в $529 млрд в 2018 году, увеличившись на 9,6% по сравнению с $483 млрд в 2017 году.
Обновлено в 18:04