Финансы
Золотовалютные резервы России достигли максимума с 2014 годаРБК вчера в 15:28
Только за апрель—май прошлого года Россия избавилась от $47,5 млрд — половины своего портфеля ценных бумаг Казначейства США. По данным на конец июня 2018 года доля доллара в золотовалютных резервах страны достигла исторического минимума 21,9% по сравнению с 43,7% в марте.
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Золотовалютные резервы России достигли максимального значения за последние пять лет
RT на русскомвчера в 14:01
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Авто
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Наука
Воздушная подушка сохранила скорость пирокластических потоков
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Регулятор считает кредиты на ипотечные кредиты рискованными ЦБ намерен ограничить возможности использования потребительского кредита для покрытия первого взноса по ипотечному, хотя ожидания регулятора о резком росте распространения схемы не оправдались.
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Общество
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В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35
Напомним, 18 марта газета "Коммерсант" сообщила, что Египет подписал с Россией соглашение на покупку "более 20 штук" российских истребителей Су-35.
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Лавров: Россия никому не угрожает в Арктике
Россия занимается в Арктике обеспечением собственной безопасности и никому в этом регионе не угрожает.
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Индия собралась купить у России 464 танка Т-90МС
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Политика
Порошенко призвал Зеленского опять провериться на наркотики
Президент Украины Петр Порошенко призвал в эфире ICTV своего оппонента во втором туре выборов Владимира Зеленского пройти еще один тест на наркотики и алкоголь.
Обновлено вчера в 19:46
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Генпрокуратура обнародовала объем хищений в «Роскосмосе» и «Ростехе»
Более 1,6 миллиарда рублей были похищены на подведомственных предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха».
Обновлено в 01:29
Экономика
Россияне стали реже делать сбережения в валюте
Реже валютные накопления есть у сельских жителей (3%), людей рабочих профессий (5%) и россиян старше 55 лет (5%).
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Новая терапия выманивает ВИЧ и убивает его
Для проведения эксперимента команде потребовалась кровь больных ВИЧ — и довольно много, — принимающих антиретровирусные препараты.
Обновлено вчера в 09:59
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В Москве удвоилось число эндопротезирований шейки бедра у пожилых
На сегодняшний день операции по эндопротезированию для пациентов с переломом шейки бедра в Москве проводят бесплатно в 22 многопрофильных стационарах столицы в рамках ОМС.
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Одесский губернатор не подчинился указу Порошенко о своей отставке
Глава администрации Одесской Области Максим Степанов, отправленный в отставку президентом Украины, отказался покидать свой пост.
Обновлено вчера в 09:12
Общество
Москвичам пообещали самый теплый день весны 9 апреля
«Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором атлантического циклона, из-за чего небо будет хмуриться, переходя в дождевое состояние, зато температурный фон существенно повысится», — пояснили метеорологи.
Обновлено в 03:36
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Путин разрешил выдавать россиянам генетические паспорта
С 2025 года россиянам начнут выдавать генетические паспорта.
Обновлено в 03:36
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В Росгвардии прокомментировали обращение ветеранов ОМОНа к Путину
Обновлено вчера в 21:13
Политика
Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня
Обновлено в 03:17
Экономика
ФАС обвинила «дочку» Samsung в незаконной координации цен на гаджеты
Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) квалифицировала действия российской структуры южнокорейской корпорации Samsung как незаконную координацию экономической деятельности на рынках смартфонов и планшетов, сообщила пресс-служба регулятора.
Обновлено вчера в 14:26
Происшествия
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Число мигрантов в России достигло исторического минимума
Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
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Самолет экстренно сел в Уфе из-за приступа у пассажирки
Обновлено в 01:51
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
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Учёные назвали продукт, помогающий сохранить память до старости
Свежий чеснок помогает противостоять возрастным изменениям мозга и проблемам с памятью.
Обновлено в 03:38
Гаджеты
Операторы и ФСБ выступили против внедрения eSim из-за ценовых войн
Источники утверждают, что операторы выступили против внедрения технологии, так как, по их мнению, eSim лишит их доходов от продажи физических сим-карт, обострит конкуренцию и приведет к ценовым войнам.
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