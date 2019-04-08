Финансы
Золотовалютные резервы России достигли максимального значенияБИЗНЕС Online вчера в 16:40
Объем золотовалютных запасов России по состоянию на 1 апреля 2019 года вырос до рекордного показателя с марта 2014 года — до $ 487,8 миллиарда. Об этом говорится в сообщении Центробанка. Первого апреля 2014 года резервы составляли $ 486 миллиардов.
Читать в источнике
Оценить33
Подробнее о событии
Показать все источники
Золотовалютные резервы России достигли максимального значения за последние пять лет
RT на русскомвчера в 14:01
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 01:34, Ашберн
Кино
В США скончался актер Сеймур Кэссел
По словам сына актера Мэтта Кэссела, его отец ушел из жизни в воскресенье из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.
Обновлено вчера в 23:25
Экономика
РБК: МТС хочет купить онлайн-кинотеатр ivi.ru
МТС ведет переговоры о покупке 100% онлайн-кинотеатра ivi.ru, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:18
Общество
В приложении «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
Сбербанк предупредил пользователей о затруднениях в работе приложения «Сбербанк Онлайн».
Обновлено вчера в 04:45
Армия и оружие
США допустили санкции против Египта в случае покупки Су-35 у России
США допускают введение санкций против Египта в случае закупки Каиром российских истребителей Су-35.
Обновлено в 00:39
Политика
Порошенко назвал себя русскоязычным человеком
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком и готов написать диктант или сочинение, чтобы доказать это.
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Помпео пригрозил Ирану последствиями за нападения на силы США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нападение Ирана на американские силы на Ближнем Востоке не осталось бы без последствий.
Обновлено вчера в 15:49
Наука
Содержащийся в перце капсаицин может замедлять развитие рака легких
Во время экспериментов с генетически модифицированными мышами - носителями клеток рака легких, ученые использовали капсаицин, содержащийся в различных видах стручкового перца.
Обновлено 07 апреля в 15:27
Авто
Кроссовер-купе Haval F7x за 1 млн рублей выйдет на рынок 12 апреля
На рынок Haval F7x выйдет с двумя бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 и 2,0 литра, выдающими 150 и 190 л.с. соответственно.
Обновлено вчера в 15:10
Шоу-бизнес
Дочь Владимира Винокура разводится с мужем
Сама Анастасия Винокур отрицает информацию о разводе и подаче иска.
Обновлено вчера в 12:21
Футбол
Кьеллини рискует пропустить игру с «Аяксом»
Обновлено в 01:16
Политика
Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ
Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.
Обновлено вчера в 13:57
Общество
WWF назвал самый неэкологичный с точки зрения россиян регион страны
Самую низкую оценку ситуации в своем регионе дали жители Калмыкии.
Обновлено в 01:24
Происшествия
На туристической базе в Приамурье медведь напал на женщину
Женщина, пострадавшая при нападении медведя на туристической базе в Приамурье, находится в тяжелом состоянии в реанимации Амурской областной клинической больницы, ей ампутировали левую руку.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Британский парламент одобрил отсрочку Brexit
Палата лордов парламента Великобритании одобрила законопроект об отсрочке даты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
Обновлено вчера в 17:54
Армия и оружие
AP: в Триполи в ходе столкновений погибли более 50 человек
Обновлено вчера в 20:02
Происшествия
Следовавший из Москвы в Новосибирск самолёт вынужденно сел в Уфе
Обновлено вчера в 23:46
Наука
Российские ученые приблизились к пониманию причин аутизма
Ученые провели эксперименты на мышах: сравнили поведение особей с «включенным» и «выключенным» геном CDH13.
Обновлено вчера в 19:11
Общество
Эксперты назвали наиболее уязвимый слой населения в РФ
Из-за изменений в пенсионном законодательстве самыми уязвимыми слоями населения нашей страны могут стать граждане предпенсионного возраста - мужчины 60-64 лет и женщины 55-59 лет.
Обновлено в 00:10
Происшествия
В Приморье солдат подорвался на мине
В Приморье на военном полигоне, расположенном близ села Сергеевка, погиб военнослужащий срочной службы, призванный из Башкирии.
Обновлено вчера в 21:41
Авто
Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России
Директор компании "Электронный паспорт" Илья Минкин рассказал журналистам РИА Новости, что в России могут появиться электронные договоры купли-продажи.
Обновлено вчера в 20:57
Общество
Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
Мосгорсуд изменил меру пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову, его отпустили под подписку о невыезде.
Обновлено вчера в 05:04
Политика
США запретили въезд 16 подданным Саудовской Аравии из-за дела Хашкаджи
Госдепартамент США внес в понедельник в свой черный список уже находящихся под санкциями минфина 16 подданных Саудовской Аравии, которые могут быть причастны к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи.
Обновлено вчера в 21:23
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено вчера в 08:59
Общество
Число браков в России снизилось до минимума с начала века
По данным Росстата, количество свадеб по итогам прошлого года снизилось на 12,7% по сравнению с 2017 годом и составило 917 тысяч.
Обновлено вчера в 16:29
Политика
Президент Финляндии поехал в Петербург на Арктический форум на поезде
Обновлено вчера в 09:46
Футбол
Адвокаты братьев Кокориных обжаловали продление ареста
Обновлено вчера в 11:11
Происшествия
Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире
Обновлено вчера в 16:35
Экономика
Создатель Twitter в 2018 году получил зарплату в размере $1,4
Зарплата генерального директора компании Twitter Джека Дорси в 2018 году составила $1 и 40 центов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено вчера в 20:04
Политика
Более половины россиян выступают против закона о неуважении к власти
Социологи «Левада-центра» оценили отношение россиян к двум резонансным законам – о наказании за неуважение к власти и за распространение фейковых новостей, вступивших в силу 29 марта.
Обновлено вчера в 02:15