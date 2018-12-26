Спецкор «Комсомольской правды» задал несколько вопросов генералу армии Виктору Золотову, когда он выходил с очередного совещания с офицерами Росгвардии.

с чего всё началось

Мой внук, действительно, учится в Англии. А его учебу оплачивает отец. Хочу сказать, что внук учится на отлично, я им горжусь. Через три года он вернется, и я уверен, что будет хорошим экономистом.

Глава Росгвардии Виктор Золотов впервые рассказал о внуке, который учится в Англии, отметив, что его учебу оплачивает его отец.

Золотов рассказал о внуке, который учится в Англии

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