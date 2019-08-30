Об этом в интервью ТАСС сообщил директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов. "Прорабатывается вопрос введения в элементы снаряжения сотрудников и военнослужащих Росгвардии видеорегистраторов.

с чего всё началось

Видеорегистраторы планируется использовать для фиксации обстановки во время несения службы — при обеспечении безопасности на массовых мероприятиях, при реагировании сотрудниками вневедомственной охраны на поступающие сигналы с объектов.

Росгвардия прорабатывает вопрос о том, чтобы использовать в снаряжении своих сотрудников видеорегистраторы. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор службы Виктор Золотов.

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