Политика

ВедомостиВедомостиЗолотов рассказал о планах снарядить сотрудников Росгвардии видеорегистраторами

Росгвардия прорабатывает вопрос о том, чтобы использовать в снаряжении своих сотрудников видеорегистраторы. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор службы Виктор Золотов.
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Виктор Золотов
Видеорегистраторы планируется использовать для фиксации обстановки во время несения службы — при обеспечении безопасности на массовых мероприятиях, при реагировании сотрудниками вневедомственной охраны на поступающие сигналы с объектов.
— Виктор ЗолотовURA.Ru 03:38
с чего всё началось

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Об этом в интервью ТАСС сообщил директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов. "Прорабатывается вопрос введения в элементы снаряжения сотрудников и военнослужащих Росгвардии видеорегистраторов.
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Российский военный деятель. Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации с 5 апреля 2016 года, генерал армии.
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