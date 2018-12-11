Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к блогеру Алексею Навальному с требованием взыскать с него 1 млн рублей.

с чего всё началось

Директор Росгвардии Виктор Золотов подал иск на миллион рублей о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному. Как подчеркнул в разговоре с ТАСС адвокат Шота Горгадзе, в случае присуждения Люблинским судом денег, они будут направлены в один из детских домов.

Глава Росгвардии подал иск к Навальному на миллион рублей

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