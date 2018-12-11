Общество

Золотов подал на Навального в суд
Lenta.ru
03:53

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) Виктор Золотов обратился в суд с иском о защите чести к оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом во вторник, 11 декабря, передает ТАСС. «Сегодня мы подали в Люблинский суд Москвы иск», — отметил адвокат генерала Шота Горгадзе.
Lenta.ru03:53

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Почему Золотов подал на Навального в суд

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Виктор Васильевич Золотов
Российский государственный деятель. Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации с 5 апреля 2016 года, генерал армии.
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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