Директор Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) Виктор Золотов обратился в суд с иском о защите чести к оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом во вторник, 11 декабря, передает ТАСС. «Сегодня мы подали в Люблинский суд Москвы иск», — отметил адвокат генерала Шота Горгадзе.

Золотов подал на Навального в суд

Общество Общество Роскомнадзор оштрафовал Google на полмиллиона рублей Роскомнадзор обязал компанию Google выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Путешествия Путешествия Первый самолет с застрявшими на Хайнане туристами вылетел в Россию

Общество Общество Попросившей о помощи отшельнице Агафье Лыковой подарили собаку Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев посетил сибирскую отшельницу Агафью Лыкову, которая накануне попросила о помощи.

Общество Общество Законопроект об электронных трудовых книжках внесен в правительство Министерство труда и социальной защиты России внесло на рассмотрение правительства законопроект, который предполагает введение в стране электронных трудовых книжек с 2020 года, сообщает 11 декабря ТАСС.

Общество Общество Собиравшей подписи против онкобольных детей москвичкой занялся СКР

Транспорт Транспорт Сбой произошел сразу на двух линиях московского метро

Общество Общество Степаненко утаила от Петросяна десятки картин После закрытого заседания в Хамовническом суде Москвы адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин заявил, что из списка имущества, которое делит юморист с экс-супругой Еленой Степаненко, пропали несколько десятков предметов.

Общество Общество Названы регионы с самым большим числом должников по ЖКХ Стало известно, в каких регионах проживает больше всего должников по ЖКХ.

Общество Общество Lamoda откроет первый офлайн-магазин

Транспорт Транспорт РЖД разрабатывают плацкарт с пространством-трансформером РЖД после презентации плацкарта с обновлённым интерьером готовят для пассажиров полностью новый, внутренняя конструкция которого может трансформироваться в зависимости от времени в пути, следует из слов директора компании по пассажирским перевозкам Дмитрия Пегова.

Общество Общество Более трети россиян сочли высокой угрозу насилия над женщинами в семье Результаты опроса поступили в РБК. Более трети респондентов — 38% — сочли высокой угрозу насилия над женщинами в семье.

Транспорт Транспорт Частный трамвай «Чижик» в Петербурге целиком запустят осенью 2019 года Сеть частного трамвая «Чижик» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга должна быть достроена к 1 сентября 2019 года.

Общество Общество Беглов уволил своего советника через шесть дней после назначения Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отказался от услуг своего советника на общественных началах Игоря Забирана спустя всего шесть дней после его назначения.

Общество Общество Названы регионы России с самым дешевым салатом оливье Набор продуктов для килограмма оливье обойдется здесь почти в 517 рублей, селедочный салат немного дешевле - 469 руб. Общая стоимость новогоднего стола на Чукотке перевалила за девять тысяч.