Общество
Глава Росгвардии подал иск к Навальному на миллион рублей
Глава Росгвардии подал иск к Навальному на миллион рублейРоссийская газета03:34
Директор Росгвардии Виктор Золотов подал иск на миллион рублей о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному. Как подчеркнул в разговоре с ТАСС адвокат Шота Горгадзе, в случае присуждения Люблинским судом денег, они будут направлены в один из детских домов.
Российская газета03:34
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с чего всё началось
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к блогеру Алексею Навальному с требованием взыскать с него 1 млн рублей.ТАСС03:13
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