Общество

Глава Росгвардии подал иск к Навальному на миллион рублей
Российская газета
03:34

Директор Росгвардии Виктор Золотов подал иск на миллион рублей о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному. Как подчеркнул в разговоре с ТАСС адвокат Шота Горгадзе, в случае присуждения Люблинским судом денег, они будут направлены в один из детских домов.
Российская газета03:34
с чего всё началось

Золотов подал иск к Навальному на 1 млн рублей о защите чести

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к блогеру Алексею Навальному с требованием взыскать с него 1 млн рублей.
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ТАСС05:14

Глава Росгвардии подал к Навальному иск на 1 млн руб

РБК03:26

Глава Росгвардии подал иск к Навальному на миллион рублей о защите чести

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Виктор Васильевич Золотов
Российский государственный деятель. Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации с 5 апреля 2016 года, генерал армии.
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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