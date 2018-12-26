Политика

Золотов обвинил Навального в завышении стоимости его недвижимости
Ведомости
вчера в 23:32

Директор Росгвардии Виктор Золотов заявил, что не имеет отношения к даче Микояна, о которой шла речь в расследовании основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Об этом генерал рассказал в интервью «Комсомольской правде».
Ведомостивчера в 23:32
Виктор Золотов
Он не единожды, так сказать, в пафосном стиле, с такой горячностью и патетикой говорил об этой даче. Хочу огорчить этого субъекта и заявить, что моя дача к даче Микояна не имеет никакого значения.
— Виктор ЗолотовКомсомольская правда вчера в 11:30

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Золотов обвинил Навального в завышении стоимости его недвижимости

Ведомостивчера в 23:32

Глава Росгвардии поблагодарил Навального за дачу без Сталина

Lenta.ruвчера в 14:49

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URA.Ruвчера в 13:27

Золотов ответил Навальному о внуке в Англии и «даче Микояна»

РБКвчера в 14:38

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Газета.Ruвчера в 12:35

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ТАССвчера в 12:19

Золотов ответил на обвинение в убийстве Немцова

Комсомольская правдавчера в 11:39
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Виктор Васильевич Золотов
Российский государственный деятель. Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации с 5 апреля 2016 года, генерал армии.
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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