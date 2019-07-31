Финансы
Золото дорожает в ожидании снижения ставки ФРС СШАПРАЙМ вчера в 01:37
Золото дорожает во вторник утром в ожидании снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.48 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4,55 доллара, или на 0,32% — до 1424,9 доллара за тройскую унцию.
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Золото во ВТР выросло на ослаблении надежд на разрешение американо-китайского торгового конфликта
Вестник золотопромышленникавчера в 23:44
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Происшествия
Теракт предотвратили в Татарстане
Федеральная служба безопасности и российское МВД предотвратили теракт в Татарстане, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦОС ФСБ страны.
Обновлено в 06:08
Энергетика
Первый газ по «Северному потоку-2» поступит к Новому году
Обновлено в 05:31
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию Киевского патриархата
Министерство культуры Украины сообщило, что неканоническая Украинская православная церковь Киевского патриархата была ликвидирована путём присоединения к Киевской митрополии новосозданной ПЦУ.
Обновлено в 06:30
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено вчера в 01:00
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Экономика
Бюджет потратит на обский проект НОВАТЭКа более ста миллиардов рублей
Бюджет потратит на обский проект НОВАТЭКа более ста миллиардов рублей Правительство официально решило потратить 103,6 млрд руб. в 2019–2022 годах на строительство федеральной части терминала «Утренний» в Обской губе.
Обновлено вчера в 18:01
Политика
Две трети россиян назвали ВМФ России сильнейшим флотом
Две трети россиян (67%) считают Военно-морской флот (ВМФ) России сильнейшим среди флотов ведущих морских держав, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:40
Армия и оружие
Пентагон намерен исследовать северные регионы России для нужд армии
Предполагается, что компании должны будут исследовать такие регионы, как остров Колгуев, ЯНАО, Мурманская область, архипелаг Северная Земля, Республика Саха (Якутия) и Новосибирские острова.
Обновлено вчера в 19:08
Общество
В Пекине мусульманам запретили демонстрировать религию
Власти Пекина запретили владельцам мусульманских магазинов и ресторанов украшать свои заведения вывесками на арабском языке и исламскими символами.
Обновлено в 03:52
Музыка
Продюсера Максима Фадеева обвинили в плагиате
Новости шоу-бизнеса: саратовский бард Pashket V (Павел Петров) обвинил российского продюсера Максима Фадеева в плагиате.
Обновлено вчера в 22:54
Здоровье
Антибиотики являются бесполезными при лечении ОРВИ и гриппа
Ирина Добрецова, врач общей практики, отметила, что многие лекарства абсолютно бесполезны при лечении, однако при этом могут нанести вред здоровью.
Обновлено в 05:36
Политика
Болтон подтвердил выход США из ДРСМД и усомнился в продлении СНВ-3
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что второго августа Соединенные Штаты выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 21:36
Футбол
«Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо»
Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие
Китай применил тяжелый БПЛА против американского крейсера
Тайваньский пролив является местом геополитического напряжения и США регулярно проводит в нем демонстрации военной силы с целью поддержать Тайвань в его независимости от материкового Китая.
Обновлено вчера в 15:21
Политика
На Украине арестовали танкер РФ
На российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми из него при обыске документами суд Украины наложил арест.
Обновлено вчера в 10:56
Авто
Запустили производство новых Subaru Legacy и Outback
Японский автопроизвоитель начал серийное производство моделей Legacy и Outback нового поколения на своем заводе в штате Индиана, США.
Обновлено вчера в 18:08
Экономика
С начала года Сбербанк потерял 2 тысячи сотрудников
«Фактическая численность сотрудников группы (полных штатных единиц) по состоянию на 30 июня 2019 года составила 291, 726 тысячи человек (на 31 декабря 2018 года — 293,752 тысячи человек)», — говорится в отчетности банка.
Обновлено в 04:53
Экономика
АФК «Система» продаст 49% «Лидер-инвеста» группе «Эталон»
Совет директоров группы «Эталон» одобрил выкуп у АФК «Система» 49% акций девелопера «Лидер-инвест».
Обновлено вчера в 12:09
Экономика
«Нафтогаз» попросил трибунал взыскать с России $5,2 млрд за Крым
Ранее международный арбитраж принял решение о взыскании с России в счет компенсации потерь в Крыму около $160 млн по иску «Эверест Истейт» и $1,3 млрд по иску Ощадбанка.
Обновлено в 04:59
Общество
В Москве простились с журналистом Кара-Мурзой-старшим
В Москве сегодня простились с журналистом-международником Владимиром Кара-Мурзой-старшим.
Обновлено в 06:28
Политика
Организаторы отозвали заявку на митинг 3 августа в центре Москвы
Обновлено вчера в 07:18
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Свердловской области
Пассажирский автобус попал в ДТП в городе Асбесте Свердловской области, за помощью к медикам обратились восемь человек, говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой управления ГИБДД по региону.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес
Стас Михайлов высказался о пластических операциях
Обновлено в 01:20
Футбол
Малком отклонил предложение «Эвертона» ради перехода в «Зенит»
Полузащитник «Барселоны» Малком отклонил предложение английского «Эвертона» ради перехода в «Зенит».
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
ЦБ выпустит новые памятные монеты в честь Вооруженных Сил России
С 1 августа 2019 года Банк России начнет выпускать в обращение три памятные монеты номиналом один рубль серии «Вооруженные силы Российской Федерации».
Обновлено в 05:59
Армия и оружие
Twitter заблокировал аккаунт российского посольства в Сирии
Сервис микроблогов Twitter приостановил действие аккаунта российского посольства в Сирии из-за критики организации "Белые каски", сообщила дипмиссия РФ в ЮАР.
Обновлено в 06:33