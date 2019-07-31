Золото дорожает во вторник утром в ожидании снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.48 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4,55 доллара, или на 0,32% — до 1424,9 доллара за тройскую унцию.

Происшествия Теракт предотвратили в Татарстане Федеральная служба безопасности и российское МВД предотвратили теракт в Татарстане, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦОС ФСБ страны.

Политика Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию Киевского патриархата Министерство культуры Украины сообщило, что неканоническая Украинская православная церковь Киевского патриархата была ликвидирована путём присоединения к Киевской митрополии новосозданной ПЦУ.

Общество В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.

Политика Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.

Экономика Бюджет потратит на обский проект НОВАТЭКа более ста миллиардов рублей Бюджет потратит на обский проект НОВАТЭКа более ста миллиардов рублей Правительство официально решило потратить 103,6 млрд руб. в 2019–2022 годах на строительство федеральной части терминала «Утренний» в Обской губе.

Политика Две трети россиян назвали ВМФ России сильнейшим флотом Две трети россиян (67%) считают Военно-морской флот (ВМФ) России сильнейшим среди флотов ведущих морских держав, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".

Армия и оружие Пентагон намерен исследовать северные регионы России для нужд армии Предполагается, что компании должны будут исследовать такие регионы, как остров Колгуев, ЯНАО, Мурманская область, архипелаг Северная Земля, Республика Саха (Якутия) и Новосибирские острова.

Общество В Пекине мусульманам запретили демонстрировать религию Власти Пекина запретили владельцам мусульманских магазинов и ресторанов украшать свои заведения вывесками на арабском языке и исламскими символами.

Музыка Продюсера Максима Фадеева обвинили в плагиате Новости шоу-бизнеса: саратовский бард Pashket V (Павел Петров) обвинил российского продюсера Максима Фадеева в плагиате.

Здоровье Антибиотики являются бесполезными при лечении ОРВИ и гриппа Ирина Добрецова, врач общей практики, отметила, что многие лекарства абсолютно бесполезны при лечении, однако при этом могут нанести вред здоровью.

Политика Болтон подтвердил выход США из ДРСМД и усомнился в продлении СНВ-3 Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что второго августа Соединенные Штаты выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Футбол «Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо» Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД.

Армия и оружие Китай применил тяжелый БПЛА против американского крейсера Тайваньский пролив является местом геополитического напряжения и США регулярно проводит в нем демонстрации военной силы с целью поддержать Тайвань в его независимости от материкового Китая.

Политика На Украине арестовали танкер РФ На российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми из него при обыске документами суд Украины наложил арест.

Авто Запустили производство новых Subaru Legacy и Outback Японский автопроизвоитель начал серийное производство моделей Legacy и Outback нового поколения на своем заводе в штате Индиана, США.

Экономика С начала года Сбербанк потерял 2 тысячи сотрудников «Фактическая численность сотрудников группы (полных штатных единиц) по состоянию на 30 июня 2019 года составила 291, 726 тысячи человек (на 31 декабря 2018 года — 293,752 тысячи человек)», — говорится в отчетности банка.

Экономика «Нафтогаз» попросил трибунал взыскать с России $5,2 млрд за Крым Ранее международный арбитраж принял решение о взыскании с России в счет компенсации потерь в Крыму около $160 млн по иску «Эверест Истейт» и $1,3 млрд по иску Ощадбанка.

Происшествия Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Свердловской области Пассажирский автобус попал в ДТП в городе Асбесте Свердловской области, за помощью к медикам обратились восемь человек, говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой управления ГИБДД по региону.

Армия и оружие ЦБ выпустит новые памятные монеты в честь Вооруженных Сил России С 1 августа 2019 года Банк России начнет выпускать в обращение три памятные монеты номиналом один рубль серии «Вооруженные силы Российской Федерации».