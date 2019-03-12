Золото сильной воли: Алина Загитова могла сняться с чемпионата мираМосковский Комсомолец 02:58

Мы приехали в Японию с мыслями выйти на лед. Очень тяжело шла подготовка, морально было тяжело. Мы вообще в субботу хотели сняться с соревнований. Но не снялись, мы все вместе, включая Алину, решили, что мы едем и боремся.

Оказалось, когда все гадали, как выступит Алина Загитова в Сайтаме, и переживали, и сострадали, и готовились к эмоциональному взрыву чемпионата мира, за несколько дней до короткой программы вообще решался вопрос о выходе спортсменки на лед.

Золото сильной воли: Алина Загитова могла сняться с чемпионата мира

Спорт день за днем

Политика Во Франции посла уволили из-за сексуальных домогательств Французское правительство лишило полномочий посла Вануату, которого обвинили в сексуальных домогательствах.

Спорт Загитова завершила ЧМ в образе Лары Крофт Победительница чемпионата мира — 2019 в Сайтаме российская фигуристка Алина Загитова в последний день мирового первенства продемонстрировала показательный номер в образе героини голливудского фильма Лары Крофт.

Происшествия В Москве один человек погиб в ДТП Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил ДТП на съезде с ТТК в Кутузовский тоннель в Москве, в результате один человек погиб и один пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД столицы.

Политика Генпрокурор Украины может уйти в отставку из-за слов о после США Генпрокурор Украины Юрий Луценко в разговоре с президентом Петром Порошенко заявил о готовности уйти в отставку после того, как руководство страны встало на защиту посла США в Киеве.

Единоборства Боец UFC Энтони Петтис выиграл первый поединок в новом весе Энтони Петтис нокаутировал Стивена Томпсона в главном бою турнира UFC Fight Night 148 в Нэшвилле.

Общество В камерах российских СИЗО появятся платные кабельные каналы ФСИН планирует расширить перечень платных услуг в СИЗО за счет каналов кабельного телевидения.

Общество Археологи нашли тысячи артефактов в Ханском дворце в Бахчисарае Археологи обнаружили при раскопках на территории Ханского дворца в Бахчисарае более 10 тыс. артефактов.

Происшествия Один человек погиб при стрельбе в Сан-Франциско Один человек погиб, ещё трое получили ранения в результате стрельбы в американском Сан-Франциско, передаёт ABC со ссылкой на полицию.

Происшествия Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.

Здоровье Минздрав назвал главную причину мужской смертности в России Как отметила министр, ЗОЖ – в целом главный ресурс для снижения уровня смертности в России.

Происшествия Молния попала в самолет при заходе на посадку в Сочи Молния попала в фюзеляж самолета при заходе на посадку в международном аэропорту города Сочи.

Шоу-бизнес Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов Российская актриса и депутат Госдумы Мария Кожевникова рассказала о своей давней ссоре в телеведущей Ксенией Собчак, передает НТВ.

Происшествия В Испании задержали престарелых грабителей банков В Испании задержали двух пожилых мужчин, которые совершили два нападения на банки в Барселоне и уже планировали новое ограбление в Мадриде.

Авто «Автомобиль, о котором расскажешь внукам». Немцы оценили Lada 4х4 Urban Немецкое издание Auto Bild провело тест-драйв пятидверной Lada 4х4 Urban, которая официально поставляется в Германию и пользуется здесь достаточно высоким спросом.

Происшествия В деле о хищениях в гособоронзаказе появились сайентологи У руководителей Липецкого станкостроительного предприятия (ЛССП), где накануне прошли обыски в рамках дела о хищениях в гособоронзаказе, нашли литературу сайентологов.

Политика На Украине заявили об открытии КПП «Золотое» в Донбассе Пропуск лиц и транспортных средств через КПП «Золотое» на линии разграничения в Донбассе восстановлен, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Армия и оружие 20 лет назад силы НАТО начали бомбардировки Югославии 24 марта 1999 года силы НАТО без санкции Совбеза ООН начали операцию на территории Союзной Республики Югославия.

Политика Россию признали энергетической сверхдержавой Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии.

Политика Нетаньяху полетел в США благодарить Трампа за Голаны Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетел в Вашингтон, где собирается благодарить президента США Дональда Трампа за готовность признать Голанские высоты частью еврейского государства.