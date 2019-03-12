Золото сильной воли: Алина Загитова могла сняться с чемпионата мираМосковский Комсомолец 02:58

Мы приехали в Японию с мыслями выйти на лед. Очень тяжело шла подготовка, морально было тяжело. Мы вообще в субботу хотели сняться с соревнований. Но не снялись, мы все вместе, включая Алину, решили, что мы едем и боремся.

Оказалось, когда все гадали, как выступит Алина Загитова в Сайтаме, и переживали, и сострадали, и готовились к эмоциональному взрыву чемпионата мира, за несколько дней до короткой программы вообще решался вопрос о выходе спортсменки на лед.

Золото сильной воли: Алина Загитова могла сняться с чемпионата мира

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