Финансы
Золото продолжает дорожать на торговых рискахПРАЙМ 02:03
Стоимость золота растет во вторник пятую торговую сессию подряд на фоне увеличения спроса на драгметалл после усиления торговых рисков на прошлой неделе, свидетельствуют данные торгов.
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ЖКХ
В нескольких районах Сахалина проведут эксперимент по переходу на «подушевую» оплату вывоза мусора
Около 25 процентов жителей Сахалинской области получают льготы на оплату вывоза мусора.
Обновлено вчера в 07:23
Авто
Новые Lada Vesta получат электронную панель приборов
Как сообщают представители компании Dop-shop, на базе их тюнинг-ателье была разработана ЖК-панель для Vesta с двумя виртуальными циферблатами.
Обновлено в 02:53
Политика
Эксперты Счетной палаты признали прозрачными лишь четыре министерства
Наиболее высокие результаты министерства и федеральные службы показали по открытости информации.
Обновлено в 17:00
Политика
Пушков: Зеленский идет по стопам Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский продолжает политику экс-президента Петра Порошенко в борьбе с проектом газопровода «Северный поток — 2», заявил член Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено в 19:54
Общество
Мэрам в Коми рекомендуют помогать малому бизнесу выходить из тени
Минэкономики Коми рекомендует мэрам уделять повышенное внимание малому бизнесу, чтобы на местах как можно больше жителей становились предпринимателями.
Обновлено в 14:04
Происшествия
В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники
"Зафиксировано камерами наблюдения" В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в "Роскосмосе", в ведении которого находится предприятие.
Обновлено в 10:04
Политика
Зеленский прокомментировал возможность объявления дефолта
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «слухи» о возможности объявления Киевом дефолта по внешним долгам являются «продуманными акциями, не имеющими ничего общего» с его официальной позицией.
Обновлено в 16:54
Культура
BadComedian объяснил опасность его поражения в суде
Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 10:28
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Министерство юстиции РФ предложило обязать родителей, которые находятся в разводе, обеспечивать детей собственным жильем.
Обновлено в 19:18
Футбол
Марадона заявил о готовности возглавить «Манчестер Юнайтед»
Легендарный аргентинец Диего Марадона заявил, что он готов возглавить «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 15:51
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC
Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с организацией.
Обновлено в 15:30
Политика
В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса
Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено в 12:36
Финансы
Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России
Всемирный Банк (ВБ) сообщил о рекордном росте экономики России в 2018 году.
Обновлено в 18:40
Общество
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено в 11:23
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Авто
АвтоВАЗ отзывает в России 933 автомобиля Lada XRAY
ПАО "АвтоВАЗ" отзывает 933 автомобиля Lada XRAY, выпущенных с января этого года. Информацию сообщил Росстандарт.
Обновлено в 11:11
Политика
Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления
Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.
Обновлено в 17:52
Происшествия
В США экс-полицейского задержали за бездействие во время стрельбы в школе
Ушедший в отставку полицейский Скот Петерсон, охранявший школу во Флориде, где 14 февраля 2018 года произошла стрельба и погибли 17 человек, был задержан по обвинению в бездействии во время инцидента, сообщил департамент правоохранительных органов Флориды (FDLE).
Обновлено в 19:15
Наука
Падающий снег научились превращать в электричество
Обновлено вчера в 18:03
Общество
В Екатеринбурге задержан организатор пикета в защиту сквера
В Екатеринбурге полиция задержала организатора пикета в защиту сквера у Драмтеатра, где может быть построен храм.
Обновлено в 11:44
Наука
Из-за глобального потепления цивилизация придет к упадку к 2050 году
Изменение климата может положить конец человеческой цивилизации уже к 2050-му году, сообщили в своем докладе специалисты из австралийского аналитического центра The Breakthrough National Centre for Climate Restoration.
Обновлено в 12:53
Происшествия
Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ 100
Совладелец группы S7 Владислав Филев на заседании подкомиссии по авиационной и космической деятельности РСПП предложил обсудить вопрос безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100).
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала, что прервала два года воздержания
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на презентации нового клипа рассказала о своей личной жизни.
Обновлено в 19:36
Политика
Принц Гарри проигнорировал Трампа из-за оскорбления Меган Маркл
Принц Гарри проигнорировал президента США Дональда Трампа во время официального визита американской делегации в Лондон.
Обновлено в 07:13
Авто
Названы российские цены на кроссовер Citroen C5 Aircross
Citroen 4 июня объявила о стоимости нового кроссовера Citroen C5 Aircross.
Обновлено в 14:21
Происшествия
Симоньян попросила Армению выдать России убийцу спецназовца ГРУ
Армения должна сделать все, чтобы поймать и выдать убийцу 24-летнего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, как когда-то Россия выдала Еревану убийцу армянской семьи в Гюмри, заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Обновлено в 10:44
Общество
Forbes определил самую богатую женщину в мире музыки
Forbes назвал самой богатой женщиной в мире музыки 31-летнюю певицу Рианну.
Обновлено в 18:54
Футбол
«Удинезе» согласовал контракт с Бекао
«Удинезе» уже согласовал контракт с защитником московского ЦСКА Родриго Бекао, права на которого принадлежат бразильскому клубу «Байя».
Обновлено в 18:23