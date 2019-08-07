Финансы
Стоимость золота достигла шестилетнего максимумаРоссийская газета 08:48
Декабрьские фьючерсы на золото впервые с 2013 года превысили 1,5 тыс. долларов за тройскую унцию на товарной бирже Нью-Йорка (COMEX). На Лондонской бирже цена на драгоценный металл дорожает четвертый день подряд.
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Политика
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Обновлено в 10:12
Происшествия
ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»
Центральный аппарат Федеральной службы исполнения наказаний проверит информацию о пытках в "Крестах-2" в Санкт-Петербурге.
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Футбол
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Обновлено в 11:16
Происшествия
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Обновлено в 09:25
Армия и оружие
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 23:49
Гаджеты
Как оснастить MacBook сенсорным экраном за один доллар и 16 часов работы
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Экономика
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Транспорт
Путепровод на Оборонной улице в Колпино откроют до конца года
Ход строительства путепровода проверил в среду, 7 августа, врио губернатора Петербурга Александр Беглов.
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