Финансы

Стоимость золота достигла шестилетнего максимумаРоссийская газета 08:48

Декабрьские фьючерсы на золото впервые с 2013 года превысили 1,5 тыс. долларов за тройскую унцию на товарной бирже Нью-Йорка (COMEX). На Лондонской бирже цена на драгоценный металл дорожает четвертый день подряд.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 11:42, Вашингтон
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