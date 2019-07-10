Финансы
Золото подорожало после заявлений главы ФРС СШАПолитика Сегодня вчера в 11:40
Цена сентябрьского фьючерса на серебро увеличилась на 0,14 процента — до 15,168 доллара за унцию. Золото подорожало после заявлений главы ФРС США о том, что показатели глобального роста не улучшились и это беспокоит, ведь слабость мировой экономики продолжит влиять на американскую.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 01:15, Вашингтон
Армия и оружие
Источник: массу самолета Ил-112В снизят как минимум на 2 тонны
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия
МВД раскрыло тайну пропавших денег сбежавшей кассирши из Башкирии
Кассирша Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении 24,5 миллиона рублей из банка, крала деньги частями и постепенно передавала их мужу, Марату Хайруллину.
Обновлено вчера в 09:16
Космос
Ученый рассказал, когда во Вселенной найдут «полного двойника» Земли
Обновлено вчера в 22:50
Политика
Профессор не поддержала версию болезни Паркинсона у Меркель
Приступы дрожи, которые испытывает канцлер Германии Ангела Меркель, скорее всего, не являются болезнью Паркинсона.
Обновлено вчера в 10:08
Политика
В конгрессе США заговорили о санкциях против Саудовской Аравии
Американские сенаторы предложили ввести санкции в отношении Саудовской Аравии. Одна из причин - убийство журналиста Джамаля Хашукджи.
Обновлено вчера в 22:44
Энергетика
После загрязнения «Дружбы» на предприятиях нашли около 250 нарушений
Ростехнадзор в результате проверок в связи с загрязнением нефтепровода «Дружба» обнаружил около 250 нарушений требований безопасности на опасных производственных объектах предприятий.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Историк оценил призыв журналиста из Германии снести памятник Победы
Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено вчера в 03:26
Происшествия
Ликсутов считает отношение водителей к превышению скорости проблемой
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов считает большой проблемой отношение автолюбителей к вопросу превышения скорости.
Обновлено в 00:22
Футбол
Ибрагимович стал лучшим игроком года в MLS
Ранее лучшими игроками в составе лос-анджелесского клуба становились Дэвид Бекхэм (2006, 2012), Робби Кин (2015 год) и Лэндон Донован (2006, 2007, 2009, 2010, 2011).
Обновлено вчера в 20:23
Энергетика
В Мексиканском заливе сократилась добыча нефти из-за угрозы шторма
Энергокомпании сократили добычу нефти в Мексиканском заливе в США на 31,9% из-за тропической бури, которая может перерасти в шторм, сообщило Бюро по безопасности и экологическому контролю США (Bureau of Safety and Environmental Enforcement, BSEE).
Обновлено вчера в 18:27
Шоу-бизнес
Суд признал Хулио Иглесиаса биологическим отцом 43-летнего сына
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия
Более 130 человек подхватили инфекцию в хабаровском психинтернате
В психоневрологическом интернате в поселке Эльбан Хабаровского края зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
В Совфеде посочувствовали Зеленскому после идеи переименовать Россию
Клинцевич отметил, что считает "откровенной чушью" идею советника Зеленского Никиты Потураева, который предложил называть на Украине русский язык "российским", а Россию — "Московией".
Обновлено в 00:59
Армия и оружие
Ракета «Союз» со спутниками Минобороны запущена с космодрома «Плесецк»
Ракета-носитель «Союз-2.1в» с четырьмя космическими аппаратами в интересах Минобороны России стартовала 10 июля с космодрома «Плесецк» в Архангельской области, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Обновлено вчера в 13:52
Космос
Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился неудачей
Обновлено вчера в 22:23
Авто
С конвейера сошел последний Volkswagen Beetle
Обновлено вчера в 04:25
Происшествия
Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось
Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.
Обновлено вчера в 05:49
Происшествия
В Пакистане столкнулись пассажирский и грузовой поезда, сообщили СМИ
По меньшей мере девять человек погибли, 67 получили ранения в результате столкновения пассажирского и товарного поездов в провинции Пенджаб на севере Пакистана, передает телеканал Geo TV.
Обновлено в 00:47
Политика
Украинцы прогнали Порошенко с митинга
Жители города Свалява Закарпатской области прогнали бывшего президента Украины Петра Порошенко с его предвыборного митинга.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
Посол Великобритании в США подал в отставку после скандала
Посол Великобритании в США Ким Дэррок подал в отставку после скандала на фоне утечки информации.
Обновлено вчера в 08:10
Происшествия
В Новосибирской области три человека погибли в аварии
В результате, три пассажиры седана погибли на месте от полученных травм.
Обновлено вчера в 23:42
Авто
АвтоВАЗ рассказал о надежности японского вариатора для Lada Xray
В июне Lada Xray Cross с 1,6-литровым мотором HR-16 начали оснащать японским бесступенчатым вариатором Jatco.
Обновлено 08 июля в 10:40
Технологии
Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет
Представитель пресс-службы Ozon в ответ на вопросы РБК сообщил, что компания мониторит подозрительные активности в интернете и видела базу с данными пользователей.
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия
Суд отправил в колонию студентку, дважды оправданную присяжными
Обновлено вчера в 10:14
Технологии
В Китае сдали в эксплуатацию первый построенный самостоятельно ледокол
Ледокол "Сюэлун 2" ("Снежный дракон 2") - первый, построенный Китаем самостоятельно, - сдан в эксплуатацию.
Обновлено в 00:14
Теннис
Надаль встретится с Федерером в полуфинальном матче Уимблдона
Испанец Рафаэль Надаль пробился в полуфинал Уимблдона - 2019, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:21
Общество
В Вашингтоне после Дня независимости кончились деньги на безопасность
На празднование Дня независимости, во время которого проходило мероприятие «Салют Америке», администрация Вашингтона потратила $1,7 млн.
Обновлено вчера в 18:55
Энергетика
Доходы «Газпрома» от экспорта газа за квартал упали на 40%
Компания «Газпром» во втором квартале 2019 года получила от экспорта российского газа на 38% меньше доходов, чем в первом квартале текущего года.
Обновлено вчера в 14:00
Интернет
«Одноклассники» начнут продавать рекламу самостоятельно
Социальная сеть «Одноклассники» (принадлежит Mail.ru Group) начала самостоятельно продавать рекламу на своем сайте и приложении: компания запустила специальный рекламный кабинет для малого и среднего бизнеса и самих пользователей, рассказал «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено вчера в 23:00
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» совершил вторую посадку на астероид Рюгу
Обновлено вчера в 21:24