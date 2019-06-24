Финансы
Золото подорожало до шестилетнего максимумаМетагазета вчера в 11:32
На торгах в Лондоне (Великобритания) золото подорожало до максимума за период, начиная с мая 2013 года. Стоимость драгоценного металла с немедленной поставкой сегодня повысилась на 1,4% — до $1439,21 за унцию.
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Происшествия
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Общество
Электронные сигареты запретили в Сан-Франциско
Сан-Франциско стал первым городом в Соединенных Штатах, где запретили электронные сигареты.
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Концентрации выделяющих токсины бактерий в Байкале достигли предельных значений, теперь эта вода опасна.
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Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде в июле
На азиатской территории страны температуры выше нормы прогнозируются в Якутии, на Чукотке и в Магаданской области.
Обновлено вчера в 22:58
Технологии
Школьникам разрешат пользоваться интернетом на ЕГЭ
Федеральный институт педагогических измерений может разрешить поиск информации в интернете на ЕГЭ по гуманитарным предметам.
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия
Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 16:26
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В Турции 11 нелегальных мигрантов погибли в ДТП
ИА «Ореанда-Новости» В Турции в провинции Эдирне произошло ДТП с фургоном, в котором ехали нелегальные мигранты, в результате аварии погибли 11 человек.
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Политика
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Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
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Авто
Ford выпустит дополнительную партию спецверсии Mustang Bullit
Американский автопроизводитель был вдохновлен успехами продаж своей лимитированной версии масл-кара и решился на выпуск дополнительных экземпляров модели.
Обновлено вчера в 15:03
Политика
Виктория Скрипаль подозревает экс-офицера ГРУ в сговоре с Лондоном
Родственница Сергея Скрипаля уверена, что бывший офицер ГРУ и его дочь находятся под тщательным контролем и в разных местах.
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Кино
Томаш Кот сыграет Николу Теслу в байопике Ананда Такера
Польский актер Томаш Кот исполнит роль сербского изобретателя Николы Теслы в фильме о жизни ученого.
Обновлено вчера в 11:09
Политика
Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено вчера в 17:39
Происшествия
Движение на 29-м км МКАД осложнено из-за ДТП со смертельным исходом
Автоавария, в которой погиб человек, привела к частичному перекрытию движения автомобилей на 29-м км МКАД в Москве.
Обновлено в 01:58
Армия и оружие
В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в Донбассе
Обновлено вчера в 16:52
Политика
Комитет ПАСЕ предложил вернуть российской делегации ее полномочия
Комитет по мониторингу Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовал вернуть российской делегации ее права, но выдвинул для этого ряд условий, говорится в соответствующей резолюции.
Обновлено в 03:05
Культура
Культурные нормативы появятся в российских школах с 1 сентября
Учебная программа в российских школах с 1 сентября 2019 года будет дополнена культурными нормативами.
Обновлено вчера в 10:08
Общество
Россиянина оштрафовали за гомофобный комментарий в Сети
В Свердловской области суд оштрафовал мужчину на 5 тыс. руб за гомофобный комментарий в соцсети.
Обновлено в 03:06
Наука
Ученые: Если мамонты возродятся, их можно было бы расселить в Сибири
Эксперты уверены, что в Сибири может появиться экосистема, снова пригодная для жизни мамонта.
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Здоровье
Тюменские хирурги удалили 15-килограммовую опухоль мужчине
Обновлено в 01:35
Армия и оружие
В Афганистане погибли двое американских военнослужащих
Обновлено в 01:05
Экономика
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова ушла из компании
Обновлено в 03:10
Политика
США выделят Украине $4 млн на строительство складов для боеприпасов
Согласно документу, Вашингтон выделит Киеву в течение двух лет $4 млн на строительство шести складов для боеприпасов.
Обновлено в 02:20
Кино
Скончался режиссер Валерий Харченко
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
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Жительница США заплатила мошенникам около $136 тыс. после того, как ее убедили в том, что в ее компьютер вторглись "русские хакеры".
Обновлено в 02:14
Происшествия
В Новосибирске на улице застрелили мужчину
В Новосибирске разыскивают неизвестного, который застрелил мужчину на одной из центральных улиц города.
Обновлено в 00:54
Общество
Голикова назвала количество набравших 100 баллов на ЕГЭ выпускников
Обновлено 24 июня в 09:43
Происшествия
На отравителя газировкой в Москве завели уголовное дело
Полиция Москвы возбудила уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который обвиняется в нескольких отравлениях прохожих в центре столицы.
Обновлено вчера в 12:03
Экономика
Связь-банк скрыл данные о составе совета директоров
С сайта Связь-банка удалена страница с информацией о составе совета директоров, обратил внимание РБК.
Обновлено в 02:19
Общество
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"Меняется в целом возрастная структура населения на планете, становится больше пожилых людей, молодые семьи - это тоже общемировой тренд - не торопятся заводить детей, хотят сначала выстроить свою карьеру или просто пожить для себя", - пояснил Медведев.
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