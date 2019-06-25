Финансы
Золото подорожало до шестилетнего максимумаМетагазета 11:32
На торгах в Лондоне (Великобритания) золото подорожало до максимума за период, начиная с мая 2013 года. Стоимость драгоценного металла с немедленной поставкой сегодня повысилась на 1,4% — до $1439,21 за унцию.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 18:15, Вашингтон
Общество
«Ну что, мы вас всех уже избили?» Что на самом деле происходит в Грузии и как изменилось отношение к туристам из России
Пока федеральные каналы нагнетают обстановку и ищут американский след в грузинском протесте, «Новая» поговорила с местными жителями, чтобы узнать, на самом ли деле в Грузию стало опасно ехать.
Обновлено в 12:47
Общество
NRK (Норвегия): плавучий Чернобыль — или решение энергетических проблем севера? (NRK)
По сообщениям российской энергетической компании Росатом, проблем не возникло.
Обновлено в 17:10
Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено в 18:01
Авто
В Новосибирске продают губернаторскую «Волгу» с мотором от Toyota
В Новосибирске выставили на продажу «губернаторскую» ГАЗ-3111 «Волга» с 2,7-литровым мотором Toyota.
Обновлено вчера в 12:42
Наука
Обнаружен огромный запас пресной воды под Атлантическим океаном
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия
На Камчатке произошло сильное землетрясение
Обновлено в 05:45
Общество
«Прямую линию» с Путиным посмотрел почти 21 млн пользователей соцсетей
Около 21 млн пользователей посмотрели «Прямую линию с Владимиром Путиным», которая транслировалась в социальных сетях.
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Политика
Адвокаты Фирташа отреагировали на решение Австрии выдать его США
Адвокаты украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США Дэн Уэбб и Лэнни Дэвис прокомментировали решение Верховного суда Австрии, разрешившего экстрадировать их подзащитного в Соединенные Штаты.
Обновлено в 15:08
Транспорт
Верховный суд разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД
Пленум Верховного суда своим постановлением разъяснил нижестоящим судам нюансы применения 12-й главы КоАП, в которой прописаны санкции за нарушения ПДД.
Обновлено в 05:20
Общество
Суд в США отказался отклонить иск миллиардера Рыболовлева к Sotheby’s
Федеральный суд в Нью-Йорке отказался отклонить иск российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева к аукционному дому Sotheby's на 380 миллионов долларов, говорится в решении судьи Джесси Фурмана.
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Происшествия
Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 16:26
Политика
Армянский депутат объяснил свой голос против возвращения России в ПАСЕ
Глава комиссии по внешним связям Национального собрания Армении, член правящей фракции «Мой шаг» Рубен Рубинян объяснил, что голосовал «за» возвращение России в ПАСЕ, однако голос засчитали «против» в связи с технической ошибкой.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Мать десятерых детей умерла в нижегородском СИЗО
Обновлено в 12:01
Политика
Кремль официально отказался освобождать украинских моряков
В Кремле заявили, что не собираются исполнять требование морского трибунала ООН по освобождению украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение морской границы РФ в ноябре прошлого года.
Обновлено в 12:06
Экономика
Курс грузинской валюты упал до исторического минимума
Национальный банк Грузии во вторник установил официальный обменный курс грузинской национальной валюты, который составил 2,82 лари за $1.
Обновлено в 09:39
Авто
Новый Land Rover Defender рассекречен на фото его «приборки»
В Сети ранее опубликовывали только шпионские снимки нового британского внедорожника. Также про него рассказывал сам автопроизводитель.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие
Новый боевой модуль «Нарцисс» создан в России
Обновлено в 05:30
Экономика
Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина
В прошлом году в аналогичных материалах Минфина не выделялись ассигнования на реализацию ежегодного послания президента.
Обновлено в 17:00
Политика
Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа
Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти.
Обновлено в 16:31
Политика
МИД Грузии прокомментировал решение ПАСЕ по России
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани выразил сожаление в связи с принятием Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюции, позволяющей России вернуться к работе в организации.
Обновлено в 16:58
Политика
Апелляционный суд США опубликовал график подачи документов сторонами по делу Бутиной
Апелляционный суд столичного округа Колумбия опубликовал во вторник график подачи документов сторонами по делу осужденной в США россиянки Марии Бутиной.
Обновлено в 16:53
Здоровье
В инсценировке отравления обвинили Бари Алибасова
Гастроэнтеролог Виталий Румянцев заявляет, что ряд несоответствий вырисовывается из истории отравления Алибасова.
Обновлено в 10:18
Происшествия
На АЗС в Чечне вспыхнул пожар, есть угроза взрыва
Пожар вспыхнул на автозаправочной станции в чеченском селе Автуры, есть угроза взрыва, сообщает региональное управление МЧС по Чечне.
Обновлено в 10:39
Политика
«Коммерсантъ» сообщил о возможном запрете на импорт в РФ вин из Грузии
Государственные органы начали собирать у торговых сетей информацию о доле грузинских вин в российских магазинах, таким образом может готовиться запрет на их ввоз в РФ, пишет газета "Коммерсантъ" во вторник.
Обновлено в 17:34
Кино
«Мстители: Финал» снова покажут в российских кинотеатрах
Обновлено в 11:19
Спорт
Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг
Российские биатлонисты Александр Печенкин и Александр Чернышов дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 13:33
Армия и оружие
Система ПВО С-500 поступит на вооружение раньше плана
Система ПВО С-500 поступит на вооружение раньше плана: прошли успешные испытания.
Обновлено в 13:17
Политика
Саакашвили назвал «беспределом» действия властей Грузии
Обновлено в 17:59