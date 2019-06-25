Экономика
Золото подорожало до шестилетнего максимумаСекрет фирмы 11:45
Цена на золото выросла на 1,4% до $1439,21 за унцию. Так дорого драгоценный металл стоил в мае 2013 года. Это произошло на фоне обострения геополитической напряженности: 24 июня президент США Дональд Трамп ввел очередные санкции против Ирана.
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Экономика
Курс грузинского лари упал до исторического минимума
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Замгубернатора Мурманска уволили после «прямой линии»
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«Байкал вызывает все больше беспокойства», – признался специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на Всероссийском водном конгрессе.
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Опрос проводился в 25 городах РФ, в нем приняли участие около трех тысяч человек, которые ответили на следующие вопросы: считают ли они себя агрессивными, как часто они проявляют агрессию, а также часто ли они сами становятся жертвами агрессивного поведения окружающих.
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Кикабидзе сделал заявление о противостоянии Грузии и России
Артист Вахтанг Кикабидзе в новом интервью сделал заявление о противостоянии Грузии и России.
Обновлено в 10:35
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Происшествия
Мартин Кочесоко вышел из СИЗО под домашний арест
Мартин Кочесоко вышел из СИЗО под домашний арест Верховный суд Кабардино-Балкарии во вторник перевел активиста черкесской организации «Хабзэ» Мартина Кочесоко из-под стражи под домашний арест.
Обновлено в 14:47
Общество
Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки
Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
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Опубликованы ролики с геймплеем игры-долгостроя Black Mesa
В сеть выложили новые ролики с геймплеем игры Black Mesa, в которых показан мир Зен. Они были опубликованы на YouTube-канале издания IGN.
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Стало известно, когда поднимут пенсии на Украине
Глава правительства Украины отметил, что это станет очередным этапом перерасчета пенсий, в дальнейшем увеличение пенсионных начислений будет осуществляться в автоматическом режиме.
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Спорт
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Компания поясняет, что M Next создан из «строительных блоков» D+ACES (Design + Autonomous driving, Connectivity, Electrification и Services), то есть демонстрирует ключевые элементы моделей будущего.
Обновлено в 06:26
Общество
В Киеве отменили переименование Московского проспекта в проспект Бандеры
В Киеве отменили переименование Московского проспекта в проспект Бандеры, а проспекта генерала Ватутина в проспект Шухевича.
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Башкирский СК проводит проверку после отказа фельдшера оказать помощь
В Башкирии следователи проверяют информацию о том, что в Уфимском районе республики фельдшер отказалась оказывать медицинскую помощь.
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На северо-западе Москвы произошел крупное возгорание травы.
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Происшествия
Экс-полковник Захарченко пожаловался, что не может подстричься в СИЗО
Приговоренный за коррупцию к 13 годам колонии бывший оперативник МВД Дмитрий Захарченко пожаловался, что в СИЗО "Лефортово" не может подстричься уже два месяца, ему не дают для этого машинку, рассказал во вторник РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 13:48