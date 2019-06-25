Экономика
Цена на золото побила многолетний рекордLenta.ru 10:02
По словам главного исполнительного директора второй по величине в России золотодобывающей компании Polymetal Виталия Несиса, нынешний рекордный рост цен является результатом изменения ожиданий по ставке Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также эскалации отношений Соединенных Штатов и Ирана, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Экономика
Грузинский лари упал до исторического минимума
Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Происшествия
На АЗС в Чечне вспыхнул пожар, есть угроза взрыва
Пожар вспыхнул на автозаправочной станции в чеченском селе Автуры, есть угроза взрыва, сообщает региональное управление МЧС по Чечне.
Обновлено в 10:39
Культура
«Культурные нормативы» появятся в школьной программе с 1 сентября
Школьную программу с 1 сентября дополнят «культурными нормативами», сообщил секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам правительственной комиссии по делам несовершеннолетних.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Пожар произошел на яхте с Кличко в Средиземном море
Обновлено в 05:05
Театры
В Минкультуры прокомментировали ситуацию вокруг МХАТ имени Горького
Министерство культуры прокомментировало ситуацию вокруг МХАТа имени Горького, группа артистов которого потребовала вернуть Татьяне Дорониной, занимающей почётную должность президента театра, возможность влиять на художественную политику МХАТа.
Обновлено в 12:17
Политика
Суд удовлетворил жалобу Савченко на свой арест
Конституционный суд Украины удовлетворил жалобу народного депутата Надежды Савченко о признании неконституционной статьи, по которой она была арестована.
Обновлено в 12:37
Происшествия
В Башкирии бригада скорой в грубой форме отказалась помогать мужчине
Минздрав Башкирии после появления в соцсетях видео, на котором фельдшер скорой помощи в грубой форме отказалась помочь мужчине, заявил, что в отношении бригады медиков из видео была организована проверка.
Обновлено в 13:13
Футбол
Стал известен состав «Спартака» на сборе в Австрии
«Спартак» примет участие в Кубке Париматч Премьер, который стартует 26 июня в Австрии.
Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес
Стал известен райдер Аллы Пугачевой
Юбилейное шоу Аллы Пугачевой оказалось не последним крупным концертом певицы: Примадонна собралась с сольником в Минск.
Обновлено в 10:40
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Политика
Полномочия России в ПАСЕ оспорили
Полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) все же были оспорены, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 06:20
Экономика
ФАС заблокировала покупку Brunswick Rail
ФАС отклонила ходатайство Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) о покупке железнодорожного оператора Brunswick Rail, объявила служба.
Обновлено в 11:09
Экономика
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт
Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя
В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Политика
МИД Франции осудил нападение на силовиков в Чечне
Министерство иностранных дел Франции заявило, что Париж осуждает нападение на полицейского и сотрудника Росгвардии в Грозном, произошедшее 23 июня.
Обновлено в 11:09
Футбол
«Интер» представил форму бирюзового цвета
Новый комплект формы выполнен в нетипичном для этого клуба цвете - в бирюзовом.
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес
Ирина Пегова сменила цвет волос и стала платиновой блондинкой
Актриса Ирина Пегова сменила цвет волос и стала платиновой блондинкой.
Обновлено в 02:15
Происшествия
В Испании задержан серийный грабитель-отравитель
В Мадриде полиция Испании задержала грабителя, который перед совершением преступлений подмешивал своим жертвам в напитки скополамин – опасное наркотическое вещество, которое лишает человека способности к адекватному восприятию происходящего, сообщает Национальная полиция.
Обновлено в 13:15
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия
Топ-менеджмент «Аэрофлота» лишился премий после катастрофы SSJ 100
Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев на годовом собрании акционеров компании сообщил, что из-за авиакатастрофы пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) топ-менеджмент "Аэрофлота" не получит премий, передает корреспондент "Ъ".
Обновлено в 06:50
Общество
Ростов признали самым агрессивным городом России
Обновлено в 03:59
Общество
Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки
Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
Политика
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Политика
Лидера партии Саакашвили обвиняют в организации столкновений в Тбилиси
В организации беспорядков обвиняют лидера бывшей партии власти "Единое национальное движение" Никанора Мелия.
Обновлено в 11:31
Экономика
С июля подорожает тариф системы «Платон»
В дальнейшем ожидается индексации стоимости тарифа до 2,35 рубля за километр к февралю 2021 года, сообщает "RT".
Обновлено вчера в 18:45
Футбол
Роналдо сравнил Месси и Марадону
Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо сравнил игру аргентинцев Лионеля Месси и Диего Марадоны.
Обновлено в 12:52
Армия и оружие
На «Армии-2019» представили российский беспилотник в виде совы
Дрон сможет пролетать около 20 км и распознавать наземные цели Беспилотник-шпион в виде совы представили на форуме "Армия-2019" на стенде Военного инновационного технополиса "ЭРА", сообщает Интерфакс.
Обновлено в 06:00
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто
В Госдуму РФ от фракции ЛДПР поступил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.
Обновлено вчера в 00:22
Общество
Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
Обновлено в 05:31