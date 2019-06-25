Цена на золото побила многолетний рекордLenta.ru 10:02

По словам главного исполнительного директора второй по величине в России золотодобывающей компании Polymetal Виталия Несиса, нынешний рекордный рост цен является результатом изменения ожиданий по ставке Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также эскалации отношений Соединенных Штатов и Ирана, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Экономика Грузинский лари упал до исторического минимума Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.

Шоу-бизнес Скончалась актриса Алла Покровская Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.

Происшествия На АЗС в Чечне вспыхнул пожар, есть угроза взрыва Пожар вспыхнул на автозаправочной станции в чеченском селе Автуры, есть угроза взрыва, сообщает региональное управление МЧС по Чечне.

Культура «Культурные нормативы» появятся в школьной программе с 1 сентября Школьную программу с 1 сентября дополнят «культурными нормативами», сообщил секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам правительственной комиссии по делам несовершеннолетних.

Театры В Минкультуры прокомментировали ситуацию вокруг МХАТ имени Горького Министерство культуры прокомментировало ситуацию вокруг МХАТа имени Горького, группа артистов которого потребовала вернуть Татьяне Дорониной, занимающей почётную должность президента театра, возможность влиять на художественную политику МХАТа.

Политика Суд удовлетворил жалобу Савченко на свой арест Конституционный суд Украины удовлетворил жалобу народного депутата Надежды Савченко о признании неконституционной статьи, по которой она была арестована.

Происшествия В Башкирии бригада скорой в грубой форме отказалась помогать мужчине Минздрав Башкирии после появления в соцсетях видео, на котором фельдшер скорой помощи в грубой форме отказалась помочь мужчине, заявил, что в отношении бригады медиков из видео была организована проверка.

Футбол Стал известен состав «Спартака» на сборе в Австрии «Спартак» примет участие в Кубке Париматч Премьер, который стартует 26 июня в Австрии.

Шоу-бизнес Стал известен райдер Аллы Пугачевой Юбилейное шоу Аллы Пугачевой оказалось не последним крупным концертом певицы: Примадонна собралась с сольником в Минск.

Общество Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.

Политика Полномочия России в ПАСЕ оспорили Полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) все же были оспорены, сообщает «Интерфакс».

Экономика ФАС заблокировала покупку Brunswick Rail ФАС отклонила ходатайство Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) о покупке железнодорожного оператора Brunswick Rail, объявила служба.

Экономика Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.

Происшествия В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.

Политика МИД Франции осудил нападение на силовиков в Чечне Министерство иностранных дел Франции заявило, что Париж осуждает нападение на полицейского и сотрудника Росгвардии в Грозном, произошедшее 23 июня.

Футбол «Интер» представил форму бирюзового цвета Новый комплект формы выполнен в нетипичном для этого клуба цвете - в бирюзовом.

Происшествия В Испании задержан серийный грабитель-отравитель В Мадриде полиция Испании задержала грабителя, который перед совершением преступлений подмешивал своим жертвам в напитки скополамин – опасное наркотическое вещество, которое лишает человека способности к адекватному восприятию происходящего, сообщает Национальная полиция.

Здоровье Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.

Происшествия Топ-менеджмент «Аэрофлота» лишился премий после катастрофы SSJ 100 Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев на годовом собрании акционеров компании сообщил, что из-за авиакатастрофы пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) топ-менеджмент "Аэрофлота" не получит премий, передает корреспондент "Ъ".

Общество Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.

Политика В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.

Политика Лидера партии Саакашвили обвиняют в организации столкновений в Тбилиси В организации беспорядков обвиняют лидера бывшей партии власти "Единое национальное движение" Никанора Мелия.

Экономика С июля подорожает тариф системы «Платон» В дальнейшем ожидается индексации стоимости тарифа до 2,35 рубля за километр к февралю 2021 года, сообщает "RT".

Футбол Роналдо сравнил Месси и Марадону Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо сравнил игру аргентинцев Лионеля Месси и Диего Марадоны.

Армия и оружие На «Армии-2019» представили российский беспилотник в виде совы Дрон сможет пролетать около 20 км и распознавать наземные цели Беспилотник-шпион в виде совы представили на форуме "Армия-2019" на стенде Военного инновационного технополиса "ЭРА", сообщает Интерфакс.

Общество В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто В Госдуму РФ от фракции ЛДПР поступил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.