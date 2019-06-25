Экономика

Золото подорожало до максимума за шесть летИнтерфакс 04:39

Стоимость драгметалла с немедленной поставкой в ходе торгов в Лондоне в понедельник повысилась на 1,4% - до $1439,21 за унцию. Это является максимальным уровнем с мая 2013 года. Президент США Дональд Трамп заявил, что вводит санкции против руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи.
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Эксперты назвали причины роста цен на золото

ТАСС13:44

Цена на золото взлетела до шестилетнего максимума

Газета.Ru10:51

Золото подорожало до максимума за шесть лет

РБК06:30

Цена на золото побила многолетний рекорд

Lenta.ru10:02

Золото поднялось в цене до максимума за 6 лет

Росбалт05:41

Золото подорожало до максимума за 6 лет

Говорит Москва05:20

Золото подорожало до максимума за шесть лет

Интерфакс04:39
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Экономика

Глава «Интер РАО» продал свою долю в компании

Генеральный директор, председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук продал свою долю в генерирующей компании, следует из материалов "Интер РАО".
Обновлено в 11:58
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Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Экономика

Орешкин рассказал о своем видении будущего глобального кризиса

По словам Орешкина, падение цен на нефть уже не окажет такого негативного эффекта на экономику, что восемь-десять лет назад, но в то же время и рост цен уже не оказывает выраженного положительного воздействия.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Число погибших от взрывов в Казахстане выросло

Обновлено в 00:00
Футбол

Определились все пары четвертьфинала Кубка Америки

На Кубке Америки-2019 завершились игры группового турнира и стали известны все пары четвертьфинала турнира.
Обновлено вчера в 23:50
Авто

Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет новый Geely Atlas

Компания Geely официально представит модернизированный кроссовер Boyue Pro 3 июля текущего года.
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Культура

Посмертный проект Стэна Ли опубликуют в виде книги

Посмертный проект создателя вселенной Marvel Стэна Ли - роман "Уловка света" (A Trick of the Light) будет опубликован в виде книги, сообщает The Guardian.
Обновлено в 13:00
Спорт

Брейк-данс включили в программу Олимпийских игр в Париже

Брейк-данс официально включили в программу Олимпийских игр (ОИ) 2024 года в Париже. Об этом во вторник, 25 июня, пишет ТАСС.
Обновлено в 12:49
Происшествия

Раздавивший пациентку аппарат онкодиспансера нелегально работал 14 лет

Проверка Воронежского областного онкодиспансера показала, что раздавивший в 51-летнюю пациентку аппарат облучал людей нелегально 14 лет.
Обновлено в 09:04
Экономика

IKEA запустит сервис аренды мебели в России в следующем году

IKEA планирует запустить в России сервис по сдаче мебели в аренду в 2020 г. Об этом журналистам сообщил гендиректор розничной сети IKEA в России Понтус Эрнтелл, передает «Интерфакс».
Обновлено в 12:50
Авто

Внедорожники УАЗ взобрались на Эльбрус

В прошлый четверг, 20 июня, три внедорожника – УАЗ «Хантер» Экспедиционный, УАЗ «Патриот» Экспедиционный и стандартный УАЗ «Патриот» – добрались до станции «Мир» (3500 м над уровнем моря) самой высокой горной вершины России и Европы.
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес

Памела Андерсон обвинила Рами в изменах и назвала его чудовищем

Известная актриса и фотомодель Памела Андерсон в своём «инстаграме» рассказала о предательстве со стороны защитника «Марселя» Адиля Рами, с которым она долгое время состояла в отношениях.
Обновлено в 05:53
Политика

Захарова констатировала провал спецоперации Киева в ПАСЕ

Москва предложила Киеву, отозвавшему посла Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций после решения ПАСЕ по возвращению российской делегации в организацию, отправить того прямо в Вашингтон.
Обновлено в 12:43
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Алла Покровская

Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Происшествия

Экс-полковник Захарченко пожаловался, что не может подстричься в СИЗО

Приговоренный за коррупцию к 13 годам колонии бывший оперативник МВД Дмитрий Захарченко пожаловался, что в СИЗО "Лефортово" не может подстричься уже два месяца, ему не дают для этого машинку, рассказал во вторник РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 13:48
Политика

В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Происшествия

В Испании ссора восьмилетних детей переросла в массовые беспорядки

Ссора восьмилетнего мальчика с ровесницей в испанском Вальядолиде переросла в массовые беспорядки, потребовавшие вмешательства подразделений полиции особого назначения, передает агентство Europa Press.
Обновлено в 10:48
Политика

Армянский депутат объяснил свой голос против возвращения России в ПАСЕ

Глава комиссии по внешним связям Национального собрания Армении, член правящей фракции «Мой шаг» Рубен Рубинян объяснил, что голосовал «за» возвращение России в ПАСЕ, однако голос засчитали «против» в связи с технической ошибкой.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие

В ОАК рассказали о работе над созданием истребителя шестого поколения

Российская наука и промышленность работают над созданием задела по истребителям шестого поколения, сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
Обновлено в 08:02
Космос

Илон Маск призвал оккупировать Марс, но перепутал его с Луной

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Лекарства от депрессии и эпилепсии повышают риск маразма

Речь идёт об антихолинергических лекарствах, которые применяются для лечения эпилепсии, болезни Паркинсона, депрессии, а в некоторых случаях и недержания.
Обновлено в 07:00
Космос

«Протон» со «Спектром-РГ» сняли со стартового стола

На Байконуре проводятся работы по снятию со стартового стола установленной на него ранее ракеты семейства «Протон» со спутником «Спектр-РГ».
Обновлено в 04:43
Происшествия

Башкирский СК проводит проверку после отказа фельдшера оказать помощь

В Башкирии следователи проверяют информацию о том, что в Уфимском районе республики фельдшер отказалась оказывать медицинскую помощь.
Обновлено в 08:55
Наука

Соединение на основе каннабиса оказалось мощным антибиотиком

Австралийские ученые выяснили, что каннабидиол — это еще и эффективный антибиотик, при помощи которого можно подавлять рост грамположительных микроорганизмов, устойчивых к другим антибиотикам.
Обновлено в 04:20
Экономика

Минэкономики назвало 11 самых проблемных моногородов России

Минэкономики в ответе на запрос РБК перечислило 11 самых проблемных российских моногородов.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес

Сын Алибасова ответил на обвинения в инсценировке отравления продюсера

Обновлено в 07:21
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Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил о досрочной отставке

Обновлено вчера в 12:15
Политика

Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ

Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено вчера в 17:49
Авто

Раскрыты последние секреты нового кроссовера Kia Seltos

Индийскому подразделению Autocar удалось раскрыть эти секреты.
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия

Кировский депутат ради эксперимента бросил в полицейских муляж гранаты

Обновлено в 09:49
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