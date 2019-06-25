Экономика
Золото подорожало до максимума за шесть летИнтерфакс 04:39
Стоимость драгметалла с немедленной поставкой в ходе торгов в Лондоне в понедельник повысилась на 1,4% - до $1439,21 за унцию. Это является максимальным уровнем с мая 2013 года. Президент США Дональд Трамп заявил, что вводит санкции против руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 13:58, Вашингтон
Экономика
Глава «Интер РАО» продал свою долю в компании
Генеральный директор, председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук продал свою долю в генерирующей компании, следует из материалов "Интер РАО".
Обновлено в 11:58
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Экономика
Орешкин рассказал о своем видении будущего глобального кризиса
По словам Орешкина, падение цен на нефть уже не окажет такого негативного эффекта на экономику, что восемь-десять лет назад, но в то же время и рост цен уже не оказывает выраженного положительного воздействия.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Число погибших от взрывов в Казахстане выросло
Обновлено в 00:00
Футбол
Определились все пары четвертьфинала Кубка Америки
На Кубке Америки-2019 завершились игры группового турнира и стали известны все пары четвертьфинала турнира.
Обновлено вчера в 23:50
Авто
Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет новый Geely Atlas
Компания Geely официально представит модернизированный кроссовер Boyue Pro 3 июля текущего года.
Обновлено в 02:01
Культура
Посмертный проект Стэна Ли опубликуют в виде книги
Посмертный проект создателя вселенной Marvel Стэна Ли - роман "Уловка света" (A Trick of the Light) будет опубликован в виде книги, сообщает The Guardian.
Обновлено в 13:00
Спорт
Брейк-данс включили в программу Олимпийских игр в Париже
Брейк-данс официально включили в программу Олимпийских игр (ОИ) 2024 года в Париже. Об этом во вторник, 25 июня, пишет ТАСС.
Обновлено в 12:49
Происшествия
Раздавивший пациентку аппарат онкодиспансера нелегально работал 14 лет
Проверка Воронежского областного онкодиспансера показала, что раздавивший в 51-летнюю пациентку аппарат облучал людей нелегально 14 лет.
Обновлено в 09:04
Экономика
IKEA запустит сервис аренды мебели в России в следующем году
IKEA планирует запустить в России сервис по сдаче мебели в аренду в 2020 г. Об этом журналистам сообщил гендиректор розничной сети IKEA в России Понтус Эрнтелл, передает «Интерфакс».
Обновлено в 12:50
Авто
Внедорожники УАЗ взобрались на Эльбрус
В прошлый четверг, 20 июня, три внедорожника – УАЗ «Хантер» Экспедиционный, УАЗ «Патриот» Экспедиционный и стандартный УАЗ «Патриот» – добрались до станции «Мир» (3500 м над уровнем моря) самой высокой горной вершины России и Европы.
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес
Памела Андерсон обвинила Рами в изменах и назвала его чудовищем
Известная актриса и фотомодель Памела Андерсон в своём «инстаграме» рассказала о предательстве со стороны защитника «Марселя» Адиля Рами, с которым она долгое время состояла в отношениях.
Обновлено в 05:53
Политика
Захарова констатировала провал спецоперации Киева в ПАСЕ
Москва предложила Киеву, отозвавшему посла Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций после решения ПАСЕ по возвращению российской делегации в организацию, отправить того прямо в Вашингтон.
Обновлено в 12:43
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Экс-полковник Захарченко пожаловался, что не может подстричься в СИЗО
Приговоренный за коррупцию к 13 годам колонии бывший оперативник МВД Дмитрий Захарченко пожаловался, что в СИЗО "Лефортово" не может подстричься уже два месяца, ему не дают для этого машинку, рассказал во вторник РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 13:48
Политика
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Происшествия
В Испании ссора восьмилетних детей переросла в массовые беспорядки
Ссора восьмилетнего мальчика с ровесницей в испанском Вальядолиде переросла в массовые беспорядки, потребовавшие вмешательства подразделений полиции особого назначения, передает агентство Europa Press.
Обновлено в 10:48
Политика
Армянский депутат объяснил свой голос против возвращения России в ПАСЕ
Глава комиссии по внешним связям Национального собрания Армении, член правящей фракции «Мой шаг» Рубен Рубинян объяснил, что голосовал «за» возвращение России в ПАСЕ, однако голос засчитали «против» в связи с технической ошибкой.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие
В ОАК рассказали о работе над созданием истребителя шестого поколения
Российская наука и промышленность работают над созданием задела по истребителям шестого поколения, сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
Обновлено в 08:02
Космос
Илон Маск призвал оккупировать Марс, но перепутал его с Луной
Обновлено в 10:59
Наука
Лекарства от депрессии и эпилепсии повышают риск маразма
Речь идёт об антихолинергических лекарствах, которые применяются для лечения эпилепсии, болезни Паркинсона, депрессии, а в некоторых случаях и недержания.
Обновлено в 07:00
Космос
«Протон» со «Спектром-РГ» сняли со стартового стола
На Байконуре проводятся работы по снятию со стартового стола установленной на него ранее ракеты семейства «Протон» со спутником «Спектр-РГ».
Обновлено в 04:43
Происшествия
Башкирский СК проводит проверку после отказа фельдшера оказать помощь
В Башкирии следователи проверяют информацию о том, что в Уфимском районе республики фельдшер отказалась оказывать медицинскую помощь.
Обновлено в 08:55
Наука
Соединение на основе каннабиса оказалось мощным антибиотиком
Австралийские ученые выяснили, что каннабидиол — это еще и эффективный антибиотик, при помощи которого можно подавлять рост грамположительных микроорганизмов, устойчивых к другим антибиотикам.
Обновлено в 04:20
Экономика
Минэкономики назвало 11 самых проблемных моногородов России
Минэкономики в ответе на запрос РБК перечислило 11 самых проблемных российских моногородов.
Обновлено в 03:31
Политика
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил о досрочной отставке
Обновлено вчера в 12:15
Политика
Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ
Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено вчера в 17:49
Авто
Раскрыты последние секреты нового кроссовера Kia Seltos
Индийскому подразделению Autocar удалось раскрыть эти секреты.
Обновлено вчера в 09:15