Финансы
Золото подорожало до максимума за шесть летИнтерфакс 04:39
Стоимость драгметалла с немедленной поставкой в ходе торгов в Лондоне в понедельник повысилась на 1,4% - до $1439,21 за унцию. Это является максимальным уровнем с мая 2013 года. Президент США Дональд Трамп заявил, что вводит санкции против руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 12:09, Вашингтон
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