Золото подорожало до максимума за 6 летГоворит Москва 05:20

Подорожание золота продолжается на фоне растущей геополитической напряжённости. Президент США Дональд Трамп заявил, что вводит санкции против руководителя исламской республики Иран.

Золото подорожало до максимума за 6 лет

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Политика Трамп пригрозил Ирану уничтожением Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.

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Происшествия Мостостроитель не поедет в колонию По версии следствия, с января 2012-го по сентябрь 2014 года тогдашний глава ТМК заключил заведомо невыгодные для предприятия договоры поручительства, похитив таким образом более 288 млн руб. Кроме этого, он заключил ряд договоров аренды и поручительства в целях извлечения выгоды для других лиц, что привело к ущербу компании в размере 130 млн руб. Виктор Гребнев обвинения в свой адрес не признал.

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