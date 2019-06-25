Экономика

Золото подорожало до максимума за 6 летГоворит Москва 05:20

Подорожание золота продолжается на фоне растущей геополитической напряжённости. Президент США Дональд Трамп заявил, что вводит санкции против руководителя исламской республики Иран.
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Цена на золото взлетела до шестилетнего максимума

Газета.Ru10:51

Цена на золото побила многолетний рекорд

Lenta.ru10:02

Золото подорожало до максимума за шесть лет

Интерфакс04:39

Золото поднялось в цене до максимума за 6 лет

Росбалт05:41

Золото подорожало до максимума за 6 лет

Говорит Москва05:20

Золото подорожало до максимума за шесть лет

РБК06:30

Для выплаты спецдивидендов EBITDA Polymetal должна увеличиться на 36%

Finam.Ru04:30
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 21:21, Вашингтон
Общество

В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов

В Шанхайский предметный рейтинг Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Global Ranking of Academic Subjects вошло 15 российских вузов России, сообщили в пресс-службе Проекта "5-100".
Обновлено в 20:22
Политика

Первая зарплата Зеленского на посту президента составила менее $500

Обновлено в 09:15
Происшествия

Медсестра избила и привязала к кровати ребенка в Москве

Обновлено в 11:31
Политика

ПАСЕ пригласила российскую делегацию на июньскую сессию

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла решение пригласить российскую делегацию к участию в июньской сессии, при этом сохранив за собой возможность оспаривать её полномочия.
Обновлено в 00:37
Политика

Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено в 18:01
Политика

Трамп пригрозил Ирану уничтожением

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:38
Происшествия

Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии

Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 16:26
Экономика

«Такая счастливая, очень большая нам помощь»: сахалинские пенсионеры о прибавке в тысячу рублей

Недавно в Сахалинской области появилась дополнительная выплата для неработающих пенсионеров, имеющих "северный стаж" от 35 лет.
Обновлено в 20:20
Происшествия

Мостостроитель не поедет в колонию

По версии следствия, с января 2012-го по сентябрь 2014 года тогдашний глава ТМК заключил заведомо невыгодные для предприятия договоры поручительства, похитив таким образом более 288 млн руб. Кроме этого, он заключил ряд договоров аренды и поручительства в целях извлечения выгоды для других лиц, что привело к ущербу компании в размере 130 млн руб. Виктор Гребнев обвинения в свой адрес не признал.
Обновлено в 18:06
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено в 18:14
Политика

Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено в 17:39
Хоккей

Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли россиянин Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто.
Обновлено в 15:48
Политика

Суд в Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США

Верховный суд Австрии отклонил жалобу украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа на принятое решение о его экстрадиции в США.
Обновлено в 08:16
Происшествия

Экспертиза установила состав изъятых у московского отравителя веществ

Среди веществ, изъятых у мужчины, который подозревается в отравлении в Москве людей газировкой с транквилизаторами и последующим ограблением потерпевших, экспертиза выявила феназепам, клозапин и трамадол.
Обновлено в 20:59
Шоу-бизнес

Петросян высмеял отравление Бари Алибасова

Юморист Евгений Петросян в инстаграме заявил, что отравление продюсера Бари Алибасова напомнило ему старую шутку.
Обновлено в 17:43
Авто

Британец на тракторе установил новый мировой рекорд скорости

Напомним, что в марте прошлого года гонщик из команды Top Gear смог разогнать трактор по прямой до 140.4 км/ч и установить рекорд книги Гиннесса.
Обновлено вчера в 08:07
Политика

Летавшие в Грузию авиакомпании могут получить компенсации

Российские авиакомпании смогут получить компенсации из-за запрета полетов в Грузию.
Обновлено в 09:14
Футбол

Барриос стал лучшим распасовщиком группового этапа Кубка Америки

Полузащитник «Зенита» и сборной Колумбии Вильмар Барриос стал самым точным распасовщиком группового этапа Кубка Америки, который проходит в Бразилии, сообщает TyC Sports.
Обновлено в 17:09
Здоровье

Минздрав: число находящихся на учёте наркоманов за год снизилось на 8%

Число наркоманов, находящихся на медицинском учёте в России, за год сократилось на 8%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.
Обновлено в 20:15
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Алла Покровская

Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Технологии

На ЕГЭ могут разрешить искать информацию в интернете

Участникам единого и основного государственных экзаменов (ЕГЭ) и (ОГЭ) планируется разрешить искать информацию в интернете в рамках испытания, пишет в среду газета "Известия".
Обновлено в 19:13
Общество

В чеховском Ромашкино скоро будет тепло

Решить проблему с газификацией одного из крупнейших СНТ в городском округе помогли специалисты компании «ТеплоПроектСтрой», которые нашли короткий путь от магистрали до границ «Ромашкино».
Обновлено в 11:54
Футбол

«Спартак» сыграет с ЦСКА, не дожидаясь старта РПЛ

В отличие от зимнего турнира летом произошли кадровые изменения. Конкуренцию «Ростову» и «Спартаку» составят ЦСКА и «Краснодар».
Обновлено в 11:41
Авто

В IIHS назвали самые опасные системы помощи водителям

Электронные системы помощи водителю тоже могут быть опасными.
Обновлено в 00:32
Армия и оружие

В ЛНР объяснили отступление украинских военных

Обновлено в 14:00
Общество

Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней этого лета

Самые жаркие дни в регионах средней полосы России наступят в конце июля, в конце август будет тепло в приморских городах.
Обновлено в 05:27
Политика

Компании США обошли запрет Трампа по Huawei

Американские компании продолжают поставлять Huawei процессоры, несмотря на запрет президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 18:51
Экономика

Жара подстегнула продажи мороженого, самым дорогим оно стало в Петербурге - исследование

Темпы роста продаж мороженого в июне в Москве и в целом по России заметно обогнали тот же месяц прошлого года из-за аномальной жары, из шести крупнейших городов РФ самым дорогим оно стало в Санкт-Петербурге, а в Москве наиболее популярным остается пломбир в стаканчике, рассказал РИА Новости эксперт и говорится в исследовании компании "Эвотор".
Обновлено в 20:35
Политика

Евкуров покинет пост главы Ингушетии

Пост главы Ингушетии Евкуров занял осенью 2008 года на временной основе, после чего его должность утвердило Народное собрание.
Обновлено вчера в 12:23
Армия и оружие

США назвали ложью обвинения в блокировании гумпомощи в Рукбан

США считают ложными обвинения в блокировке поставок гуманитарной помощи в сирийский лагерь для беженцев Рукбан, заявил в ходе своего выступления на заседании Совбеза ООН и. о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн, передает 25 июня РИА Новости.
Обновлено в 20:14
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