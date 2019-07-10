Финансы

Золото дешевеет в ожидании новостей от ФРСПРАЙМ 02:40

Цена сентябрьского фьючерса на серебро опускается на 0,2%, до 15,11 доллара за унцию. Стоимость драгоценного металла находится под давлением из-за ослабления ожиданий того, что ФРС в конце июля может снизить ставку сразу на 50 базисных пунктов.
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Курс доллара: Сбербанк обновил прогноз по рублю на вторую половину 2019 года

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Доллар удерживает преимущество на фоне ослабления ожиданий резкого снижения ставки ФРС

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Цены на золото колебаются

МонаВиставчера в 09:50

Золото во ВТР сохранило свои позиции выше $1400

Вестник золотопромышленника00:39

Золото дешевеет в ожидании новостей от ФРС

ПРАЙМ02:40

Доллар стабилен к корзине основных валют

Финмаркет02:24

Рубль немного подешевел к доллару и евро на фоне снижающейся нефти

Интерфаксвчера в 03:24
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 04:09, Вашингтон
Происшествия

В Крыму в ДТП на трассе «Таврида» погибли женщина и двое детей

Обновлено в 03:10
Политика

Вскрылись детали дела пойманного на госизмене помощника полпреда

Помощник полпреда российского президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев, которого обвинили в госизмене, мог передать важные данные с заседаний Совбеза в Польшу.
Обновлено вчера в 12:30
Кино

Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн

Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Общество

Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ

Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.
Обновлено в 00:45
Общество

ФСИН предложила запретить заключать под стражу беременных

ФСИН и Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека предлагают запретить заключение под стражу беременных женщин, женщин с малолетними детьми, а также инвалидов I и II групп.
Обновлено в 02:06
Шоу-бизнес

Новое видео певицы Нюши оказалось очень сексуальным

Певица Нюша опубликовала в своем Instagram небольшое видео, и это не новый клип артистки.
Обновлено в 03:33
Политика

Лукашенко заявил об опасности слома союзного договора РФ и Белоруссии

17-18 июля в Петербурге состоится встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, на которой планируется обсуждение итогов работу рабочей группы, однако по словам последнего, на сегодняшний день обсуждать совершенно нечего.
Обновлено вчера в 05:44
Происшествия

СМИ сообщили об упавшей под поезд в столичном метро женщине

Обновлено вчера в 15:40
Футбол

Паредес вошел в символическую сборную Кубка Америки

Обновлено вчера в 22:01
Политика

Украинцы назвали лидеров на выборах в парламент

Пройти в Верховную Раду на выборах 21 июля наибольшие шансы имеют 4 партии. Партия Дмитрия Разумкова "Слуга народа" может набрать 48,5%.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие

Самолет-разведчик Великобритании приблизился к границе России

Самолет Bombardier Global Express Sentinel R.1 радиоэлектронной разведки ВВС Великобритании пролетел вдоль российского побережья Черного моря.
Обновлено в 02:35
Политика

Баба Яга против: Парубий предложил в День независимости провести военный парад без одобрения Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский решил в этом году провести День независимости без военного парада.
Обновлено в 04:04
Происшествия

Стали известны первые версии гибели российской гандболистки в Польше

Обновлено в 03:41
Армия и оружие

Историк оценил призыв журналиста из Германии снести памятник Победы

Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 03:26
Наука

Ученые подсчитали, сколько деревьев нужно высадить для спасения Земли

Исследователи федерального технического университета Цюриха подсчитали, что в разных районах планеты необходимо высадить около 0.9 млрд гектаров леса.
Обновлено вчера в 22:41
Армия и оружие

Порядка 1,8 миллиона сирийцев вернулись в свои дома

В места довоенного проживания вернулись уже 1,8 миллиона сирийских граждан, из них 528 тысяч - с территории других государств.
Обновлено в 04:03
Экономика

Минфин нашёл новое объяснение падению реальных доходов

На этой неделе первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов нашёл новое объяснение падению реальных доходов населения.
Обновлено в 00:40
Политика

Эрдоган пообещал применить С-400 в случае нападения на Турцию

Турция будет использовать российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, если на страну нападут.
Обновлено в 03:05
Происшествия

Пожилой москвич хранил в своей квартире оружие и взрывчатку

Обновлено в 03:11
Общество

В России упростили процедуру получения инвалидности

Помимо прочего, документ дает людям с инвалидностью право на бесплатную парковку в разных регионах России.
Обновлено вчера в 08:22
Энергетика

«Роснефть» просит крупные налоговые льготы на Арктику

Компании хотят связать их нефтепроводом и построить за счет государства порт, из которого будет отправляться Северным морским путем до 100 млн т нефти в год, говорят несколько собеседников «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:48
Политика

Жители Грузии приветствовали решение Путина по санкциям

Пользователи соцсетей из Грузии бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он против введения санкций в отношении Тбилиси, информирует РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:56
Происшествия

Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось

В деле о разбое сотрудников ФСБ появились еще 8 фигурантов.
Обновлено вчера в 12:18
Происшествия

Два военных самолета Катара столкнулись в воздухе

Обновлено в 02:44
Происшествия

ФСБ провела обыски в Доме правительства Якутии

Сотрудники Федеральной службы безопасности с утра 10 июля провели обыски в Доме правительства Якутии.
Обновлено вчера в 22:40
Кино

Джим Керри заменил Джека Николсона в фильме «Сияние» Кубрика

Обновлено в 04:00
Транспорт

В России могут появиться турбоперекрёстки

В России могут появиться скоростные турбоперекрёстки.
Обновлено вчера в 17:41
Авто

«Автостат» назвал десять самых популярных автомобилей в Сибири

Обновлено в 03:51
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Муж Луизы Хайруллиной рассказал, где украденные деньги

Обновлено 08 июля в 15:47
Технологии

Ростех заменит стекла в транспорте на прозрачные дисплеи

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Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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