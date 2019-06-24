Энергетика
Золотая осень: подорожание драгметалла предрекает новый кризисИзвестия вчера в 17:02
Цены практически не менялись, вращаясь вокруг отметки около $1300 за тройскую унцию, а объемы сделок были более чем скромными. По сравнению с безумием, которое регулярно охватывает, например, рынок биткоина («нового золота»), всё это казалось мелким шевелением.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 00:59, Вашингтон
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
Армия и оружие
Два МиГ-29 были подняты для сопровождения пассажирского самолета
Два МиГ-29 ВВС Словакии были подняты в воздух для сопровождения самолета Airbus A320 авиакомпании Ernest, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:28
Происшествия
В Краснодаре произошел крупный пожар в кровельном центре
Сообщение о пожаре в здании на улице Дзержинского поступило в оперативные службы в 2.15 в понедельник, 24 июня.
Обновлено в 00:28
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
В воскресенье умер советский и российский актер Андрей Харитонов, сообщил на своей странице в Facebook режиссер Виталий Манский.
Обновлено вчера в 17:52
Политика
Россия запретит грузинским авиакомпаниям летать в страну с 8 июля
Накануне, 21 июня, президент Владимир Путин подписал указ, который с 8 июля запрещает российским авиакомпаниям перевозить граждан страны в Грузию.
Обновлено 22 июня в 10:39
Политика
Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова Путина
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин опубликовал в своем аккаунте в Twitter фотографию с советником президента РФ Сергеем Глазьевым и комментарием «придрейфовал» в ответ на слова российского лидера Владимира Путина.
Обновлено вчера в 09:31
Футбол
Камерунские футболистки обвинили ФИФА в расизме из-за гола после VAR
Обновлено вчера в 13:43
Спорт
Российские волейболисты проиграли сборной Бразилии в матче Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу уступила сборной Бразилии в матче предварительного этапа Лиги наций.
Обновлено вчера в 22:30
Общество
Сотрудникам банков запретили фотографировать экраны мониторов
Как пишет РБК, сотрудникам крупных банков запретили фотографировать экраны мониторов.
Обновлено в 00:09
Политика
Более 150 тысяч россиян откажутся от поездок в Грузию из-за протестов
Более 150 тысяч россиян откажутся от поездок в Грузию в летний период из-за вспыхнувших в Тбилиси протестов.
Обновлено в 00:54
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце и Павел Прилучный рассказали, сколько зарабатывают
Обновлено вчера в 20:00
Шоу-бизнес
Алексей Панин заявил, что пережил операцию по смене пола
Алексей Панин снова эпатирует публику – сегодня актер заявил, что пережил операцию по смене пола.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия
В результате ДТП с автобусом в Приморье погиб человек
В приморском Партизанске в результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля погиб человек, сообщает УМВД по региону.
Обновлено вчера в 04:16
Общество
«Известия»: количество бюджетных мест в российских вузах сократится
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено вчера в 22:50
Политика
В России назвали условие сохранения транзита газа через Украину
Основным условием сохранения транзита газа через Украину является урегулирование судебных споров, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:21
Экономика
Aliexpress открылся российским продавцам
На платформу пустят малый и средний бизнес На китайской онлайн-платформе AliExpress впервые появятся товары от российского малого и среднего бизнеса.
Обновлено вчера в 18:42
Политика
Радий Хабиров рассказал, зачем в Башкирию приехал Стивен Сигал
Обновлено вчера в 06:01
Музыка
Хореографа Алины Загитовой обвинили в плагиате
Американская танцовщица и хореограф ДжоДжо Гомез обвинила коллегу по цеху из команды тренера Этери Тутберидзе в плагиате: по утверждению Гомез, Даниил Глейхенгауз украл ее номер, выдав за собственное творчество для российской фигуристки Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 03:23
Политика
Девочка из Крыма попросила Зеленского освободить её папу
Девочка попросила Владимира Зеленского освободить её отца, который был задержан на Украине: Степана Р. там подозревают в участии в крымском народном ополчении.
Обновлено 22 июня в 21:02
Здоровье
Как прожить на 10 лет дольше, рассказали ученые
Обновлено вчера в 23:36
Общество
В Москве прошел митинг против фабрикации уголовных дел
В Москве на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг «Общество требует справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, организаторами которой выступили Либертарианская партия России и независимый Профсоюз журналистов.
Обновлено вчера в 10:23
Экономика
Развал СССР помог снизить выбросы парниковых газов
Сельское хозяйство республик бывшего СССР по сравнению с состоянием до распада Союза изменилось очень сильно: за период с 1992 по 2011 год поголовье крупного рогатого скота и свиней упало вдвое, потребление говядины, которое в 1990 году было самым большим в Европе, сократилось с 32 до 14 кг в год.
Обновлено 21 июня в 07:24
Религия
В понедельник у православных начинается Петров пост
В понедельник, 24 июня, у православных начинается Петров пост. Его еще называют Апостольским, а ранее – постом Пятидесятницы.
Обновлено 21 июня в 04:14
Экономика
НПФ «Благосостояние» готовит сделку на 35 млрд рублей
НПФ «Благосостояние» нашел покупателя на один из своих крупнейших активов – лизинговую компанию «Трансфин-М», рассказали «Ведомостям» человек, близкий к фонду, и три человека, близких к «Трансфин-М».
Обновлено вчера в 14:42
Политика
Россия может ограничиться запретом на авиасообщение с Грузией
Приостановка авиасообщения с Грузией может остаться единственной ограничительной мерой России в ответ на антироссийские выступления, если ситуация не выйдет за нынешние рамки, сказал «Ведомостям» человек, близкий к МИДу.
Обновлено вчера в 17:03
Политика
ЦИК Украины отказала в регистрации кандидатам от партии Саакашвили
Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации в народные депутаты кандидатам от партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили.
Обновлено вчера в 16:59