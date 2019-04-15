Театры
«Золотая Маска» назовёт своих лауреатовОрфей 05:20
Лауреатов ждёт 41 премия в различных номинациях. Вести награждение будут актёры Юлия Пересильд и Максим Матвеев.
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Спектакль театра имени Галиасгара Камала "И это жизнь?" претендует на "Золотую Маску"
КП - Казаньвчера в 04:23
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Театры
Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссёр
Обновлено в 15:24
Здоровье
Минздрав до конца года разработает модель «бережливой поликлиники»
В соответствие с поручением президента России, Минздрав уже разработал 21 критерий, которым должны соответствовать "бережливые поликлиники", а до конца года создаст на их основе модель "бережливой поликлиники".
Обновлено в 03:16
Политика
Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам за пять лет
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Суд удовлетворил ходатайство об УДО Варвары Карауловой
Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой (Александра Иванова), осужденной за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство".
Обновлено в 07:26
Политика
МИД РФ ответил на жалобу Украины из-за инцидента в Керченском проливе
В МИД России прокомментировали обращение Украины в Международный трибунал по морскому праву в связи с инцидентом в Керченском проливе.
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Актер Александр Семчев сбросил центнер
Заслуженный артист России Александр Семчев в преддверии 50-летия похудел на 100 килограммов.
Обновлено в 14:09
Политика
Лойко попытался объяснить нацистское приветствие в эфире НТВ
Писатель Сергей Лойко, который отличился фашистским приветствием в эфире телепередачи «Место встречи», объяснил «Царьграду» свой демарш.
Обновлено в 13:29
Спорт
Тренер Мишин прокомментировал слова Плющенко о Коляде
Знаменитый российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин ответил Евгению Плющенко, который уверен, что Михаилу Коляде стоило бы перейти тренироваться к этому наставнику.
Обновлено в 15:35
Политика
Порошенко пригрозил уволить всех губернаторов в случае победы
Президент Украины Петр Порошенко анонсировал отставку всех губернаторов после своей победы на выборах.
Обновлено в 13:50
Армия и оружие
Российская армия получит танки Т-90М «Прорыв-3» уже в 2019 году
Российская армия начнет получать модернизированные танки Т-90М "Прорыв-3" уже в нынешнем году.
Обновлено в 11:12
Хоккей
В «Вашингтоне» прокомментировали драку Овечкина и Свечникова
Обновлено вчера в 22:44
Футбол
Кейруш пожаловался в ФИФА на сборную Ирана
Известный португальский специалист Карлуш Кейруш подал жалобу в ФИФА на невыплату зарплаты за несколько месяцев его работы со сборной Ирана.
Обновлено в 13:34
Происшествия
Гулиев заплатил 155 тысяч рублей избитому им пешеходу
Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев заплатил 155 тысяч рублей, чтобы избитый им пешеход написал в полиции отказ от претензий, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 10:59
Авто
Компания Haval представит концепт Haval Vision 2025
Появилась информация о новом концепте Haval Vision 2025.
Обновлено вчера в 10:42
Общество
В России появился новый вид мошенничества в интернете
Отмечается, что оборот мошеннической схемы может составлять сотни миллионов рублей. Представитель Роскомнадзора подтвердил получение жалоб.
Обновлено вчера в 03:34
Энергетика
«Газпром нефть» попросила льготы для своего крупнейшего месторождения
«Газпром нефть» обратилась в правительство с просьбой предоставить южной части Приобского месторождения льготы, аналогичные тем, что недавно попросил у президента Владимира Путина глава «Роснефти» Игорь Сечин для северной и центральной частей Приобского месторождения.
Обновлено в 08:40
Наука
В Израиле впервые напечатали на 3D-принтере живое сердце
Исследователи, представляющие Тель-Авивский университет, провели эксперимент, в ходе которого были напечатаны несколько десятков пульсирующих сердец из тканей человека.
Обновлено вчера в 11:18
Здоровье
Названы способы предотвращения инсульта
По словам врачей, существуют инсульты с небольшим поражением головного мозга. Например, если причиной инсульта стал тромб.
Обновлено вчера в 23:13
Футбол
Ювентус — Аякс 1:1 (Перерыв)
Португальский футболист туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду выйдет с первых минут на поле в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против амстердамского "Аякса", сообщается на официальном сайте УЕФА.
Обновлено в 14:18
Космос
Металл с небес: десятки лет в болота Мезенского района падали ступени ракет
С 1960-х большая часть Мезенского района вошла в зону, в которую должны падать ступени ракет, запускаемых с космодрома «Плесецк».
Обновлено вчера в 10:36
Политика
Госдума приняла закон о суверенном Рунете
Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».
Обновлено в 04:32
Авто
Lexus презентовал первый в своей истории минивэн Lexus LM
В рамках автосалона в Шанхае был представлен минивэн Lexus LM, новинка представляет собой перелицованный Toyota Alphard.
Обновлено в 01:55
Футбол
Юрген Клопп: «Мне прошлогодняя игра в Порту вообще не понравилась»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил, что ему не очень понравилась игра с "Порту" на выезде в прошлом году, когда "красные" победили со счетом 5:0.
Обновлено в 14:47
Футбол
Адвокат Мамаева подвел итоги заседания суда
Обновлено в 14:35
Авто
АвтоВАЗ предложил россиянам придумать названия для новых моделей Lada
АвтоВАЗ предложил посетителям своего сайта придумать названия для новых автомобилей Lada, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:28
Футбол
Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет»
Обновлено в 12:53
Энергетика
Reuters: экспорт нефти из Ирана в апреле упал до годового минимума
В Reuters допускают, что к концу текущего месяца объемы поставок могут несколько увеличиться, но при этом констатируют, что Вашингтон приближается к своей цели - сокращению поставок нефти из Ирана до уровня ниже 1 млн баррелей в сутки с мая.
Обновлено в 13:05
Происшествия
В Чебоксарах семью с тремя детьми сняли с самолета за дебош
Семейная пара с тремя детьми устроила дебош на рейсе "Чебоксары-Москва".
Обновлено в 09:25