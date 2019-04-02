Футбол

Зобнин вернулся в общую группу «Спартака»Евро-футбол.ру 09:06

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин вернулся в общую группу. Об этом сообщает официальный сайт "красно-белых".
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Футболист «Спартака» Зобнин вернулся в общую группу после травмы

RT на русском08:36

Зобнин после травмы вернулся к тренировкам в общей группе «Спартака»

Матч ТВ08:28

Зобнин вернулся к тренировкам в общей группе «Спартака» перед игрой с ЦСКА

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Зобнин сможет помочь «Спартаку» в матче с ЦСКА (фото)

Советский спорт08:27

Зобнин восстановился от травмы и вернулся к тренировкам в общей группе

Спорт-Экспресс08:19

Зобнин: «„Спартак“ и ЦСКА — команды сопоставимого уровня. Победит тот, кто допустит меньше ошибок»

Sport24.ru08:27

Зобнин вернулся в общую группу «Спартака» через две недели после операции

Sports.ru08:23
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 19:51, Ашберн
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Алеся Кафельникова перенесла операцию

Обновлено в 17:48
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин празднует свой юбилей

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин 2 апреля празднует свой юбилей.
Обновлено в 14:19
Здоровье

Минздрав РФ: прививки не вызывают аутизм

По словам собеседницы агентства, за последние 20 лет изучения причин возникновения аутизма не удалось найти взаимосвязь между данным расстройством и вакцинацией детей до двух лет.
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У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.
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Происшествия

Появилась версия взрыва в петербургской военной академии

К взрыву в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге могла привести попытка преподавателя, являвшегося профессиональным сапером, обезвредить найденную бомбу.
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Происшествия

Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова

Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.
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Авто

Ford начал распродажу автомобилей в России

Ford Sollers снижает цены на машины после объявления об уходе из легкового сегмента российского рынка - модели Fiesta, Focus, Kuga и Explorer можно приобрести со скидкой до 585 тысяч рублей, сообщает компания.
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В США выразили надежду, что Северная Македония станет полноправным членом НАТО осенью этого года, сообщает РИА Новости.
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Политика

Президент Эстонии попросила о встрече с Путиным в Москве

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время своего визита в Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу отдела коммуникации канцелярии президента Эстонии Кайди Ахер.
Обновлено в 07:20
Кино

Новый трейлер «Мстители: Финал» появился в сети

В официальном YouTube-аккаунте студии Marvel опубликован новый трейлер последней части фильма о приключениях супергероев «Мстители: Финал», сообщает RT.
Обновлено в 11:53
Экономика

Россия и Китай соединили две части железнодорожного моста через Амур

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о завершении ключевого этапа работ по строительству первого в истории железнодорожного моста через реку Амур на участке границы между РФ и КНР.
Обновлено в 10:22
Музыка

Клип Монеточки на песню «Нимфоманка» появился в Сети

Исполнительница Елизавета Гырдымова, которая выступает под псевдонимом Монеточка, выпустила клип на песню "Нимфоманка".
Обновлено в 19:07
Армия и оружие

Трое пакистанских солдат погибли при обстреле со стороны Индии

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Общество

Москва уступила регионам в благосостоянии креативного класса

Специализирующаяся на аудите и консалтинге компания PwC и фонд Calvert 22 опубликовали очередной Индекс креативного капитала — исследования, который оценивает развитие новой экономики в крупнейших городах России.
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Напомним, что в полуфинальных поединках встретятся екатеринбургский «Урал» и тульский «Арсенал», а также московский «Локомотив» и «Ростов».
Обновлено в 14:56
Общество

В Петербурге появился Совет по стратегическому планированию

В Петербурге прошло первое заседание Совета по стратегическому планированию при губернаторе города.
Обновлено в 11:33
Политика

Трамп заявил о готовности закрыть границу с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов объявить о решении закрыть границу с Мексикой, если у него не получится добиться определенных шагов от мексиканских властей и Конгресса США, сообщает во вторник издание The Hill.
Обновлено в 14:57
Происшествия

В Госдуме предложили ужесточить наказание за «пьяные» ДТП

В Госдуме предложили ужесточить наказание за "пьяные" ДТП, сообщил депутат от "Единой России" Андрей Исаев.
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Политика

Лукашенко поздравил Путина с Днём единения народов Белоруссии и России

Как сообщало ИА REGNUM, договор о создании Союзного государства Россия и Белоруссия подписали 8 декабря 1999 года.
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Шоу-бизнес

Джастин Бибер подтвердил, что Хейли Болдуин беременна

View this post on Instagram A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) on Apr 1, 2019 at 1:02pm PDT Долго тянуть резину Бибер не стал и следом выложил фотографию Хейли на приеме у доктора, подписав ее так: «Если вы подумали, что это первоапрельская шутка».
Обновлено вчера в 16:58
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На журналиста Василия Уткина совершено нападение

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Обновлено в 18:11
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Путин уволил близкого к семье Арашуковых прокурора

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Армия и оружие

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Происшествия

В Польше задержан вывезший троих детей из Швеции россиянин

Органы ювенальной юстиции Швеции забрали троих детей из семьи Лисовых, когда их мама тяжело заболела.
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Новый президент Казахстана поддержал переход на латиницу

Как сообщает Sputnik Казахстан, президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что переход казахского языка на латиницу является важным этапом духовной модернизации.
Обновлено в 18:59
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Украина начала укреплять границу с Россией и копать рвы

Украина приступила к активному укреплению границы с Россией в рамках проекта «Стена».
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Армия и оружие

Названы первые иностранные покупатели российских Су-57, и это не Индия

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Путешествия

Туроператор NewTravelers запускает динамические пакеты по России, обещая цены на 10% ниже конкурентов

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Роспотребнадзор сообщил о 101 случае заболевания корью в Крыму

В Республике Крым и в Севастополе зарегистрирован 101 подтвержденный случай заболевания корью, в том числе 5 – в Севастополе.
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Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского клуба «Спартак» и сборной России. Участник чемпионата мира 2018 года.
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