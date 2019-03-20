Футбол
Зобнин успешно перенес операцию. Восстановление займет 4-5 недельSport24.ru 08:46
Операция была сделана в одном из госпиталей Минобороны РФ врачами, которые консультируют «Спартак» по вопросам травматологии. Стандартные сроки полного выздоровления после операций такого рода составляют 4–5 недель.
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Политика
Ляшко сорвал заседание кабмина Украины
Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес
Телеведущий Иващенко рассказал, что у Началовой диагностировали рак
Обновлено вчера в 15:29
Армия и оружие
Трамп пообещал уничтожить последний оплот ИГ в Сирии «к вечеру»
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что последний оплот террористической организации «Исламское государство»* в Сирии будет уничтожен «к вечеру» сегодняшнего дня.
Обновлено в 12:59
Политика
Составлен рейтинг самых счастливых стран мира
Россия расположилась на 59 месте.
Обновлено в 01:33
Происшествия
В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке
В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Обновлено в 12:43
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов впервые вышли в свет вместе
Побывав на концерте, Собчак и Богомолов продолжили свой первый «официальный» выход в свет посещением премьерного показа комедии «Трезвый водитель», поставленной режиссером Резо Гигинеишвили.
Обновлено вчера в 19:34
Общество
В Новосибирске журналистку хотят наказать за сидение во время гимна
В Новосибирске журналистку грозились лишить аккредитации, потому что она не смогла встать во время гимна.
Обновлено в 08:19
Кино
Вышел первый трейлер «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино
Обновлено в 09:48
Финансы
Минтруд объяснил новую схему индексации пенсий
Минтруд дал пояснения к новой схеме обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 02:12
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова побывала на юбилее Бориса Грачевского
Екатерина Стриженова тоже побывала на юбилее Бориса Грачевского, опубликовав фото в Instagram.
Обновлено в 12:30
Происшествия
По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете
Сама статья УК РФ, по которой было возбуждено уголовное дело, подразумевает наказание в виде штрафа в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до года либо в виде обязательных работ на срок до 240 часов.
Обновлено в 12:52
Политика
Российский МИД вызвал посла Чехии
МИД России сделал представление послу Чехии Витезславу Пивоньке из-за "ненормальной ситуации, которая сложилась вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге", говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 10:13
Экономика
Минтруд внес законопроект о пособиях семьям с низким доходом
Владимир Путин предложил выплачивать пособия на первого и второго ребенка семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов с 1 января 2020 года.
Обновлено в 05:15
Авто
Suzuki и Toyota займутся совместной разработкой автомобилей
В рамках бизнес-сотрудничества Suzuki предоставит Toyota наработки в области проектировки малолитражных двигателей, а также субкомпактных автомобилей.
Обновлено в 11:36
Политика
ЦИК Украины отказала ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины на заседании 20 марта отказала Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей на выборы украинского президента.
Обновлено в 13:02
Футбол
Футболист ЦСКА Эрнандес намерен покинуть клуб
Нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес хочет покинуть клуб, сообщает Tuttomercatoweb.
Обновлено в 13:19
Спорт
Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира
Российская фигуристка Алина Загитова одержала победу по итогам короткой программы на чемпионате мира в Японии.
Обновлено в 08:04
Политика
МИД: Россия ответит на санкции Австралии
В российском МИД заявили, то санкции, введенные Австралией против семи россиян из-за ситуации в Керченском проливе, не пройдут незамеченными.
Обновлено в 13:07
Экономика
Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро
Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на 1,49 миллиарда евро за нарушения правил конкуренции при составлении рекламных контрактов.
Обновлено в 07:57
Наука
Названа смертельная опасность горячего чая и кофе
Американские ученые пришли к выводу, что употребление слишком горячего чая или кофе может удвоить риск рака пищевода.
Обновлено в 13:17
Игры
Тизер от Epic Games: Heavy Rain может выйти на РС
Heavy Rain вышла в феврале 2010 года на PS3 и получила тёплые отзывы от критиков и игроков.
Обновлено в 12:39
Общество
Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО
Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено в 11:56
Армия и оружие
ВМФ РФ получит атомную подлодку «Ясень» в 2020 году
«Объединенная судостроительная корпорация» передаст атомную подводную лодку «Ясень» Военно-морскому флоту России в будущем году, сообщил журналистам президент компании Алексей Рахманов.
Обновлено в 06:49
Общество
Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными
Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.
Обновлено в 00:48
Общество
Медведев подписал распоряжение о повышении зарплаты бюджетникам
Заработная плата бюджетников увеличится на 4,3%, соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев, 19 марта сообщается на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 22:59
Общество
Средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года
Средняя продолжительность жизни в России в 2018 году составила более 73 лет.
Обновлено в 09:57
Технологии
Ростех разработал систему противодействия гражданским дронам
«Росэлектроника» госкорпорации Ростех разработала новый автоматизированный комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам, доступным для безлицензионного приобретения, который способен без участия оператора идентифицировать принадлежность дрона и пресечь несанкционированное проникновение на территорию охраняемого объекта.
Обновлено в 04:09
Политика
Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции
Экс-президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток в Симферополе за неповиновение правоохранителям.
Обновлено в 11:07