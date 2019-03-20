Футбол

Зобнин успешно перенес операцию. Восстановление займет 4-5 недельSport24.ru 08:46

Операция была сделана в одном из госпиталей Минобороны РФ врачами, которые консультируют «Спартак» по вопросам травматологии. Стандартные сроки полного выздоровления после операций такого рода составляют 4–5 недель.
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Сборная России пожелала здоровья Зобнину

Спорт-Экспресс11:24

Сборная России пожелала Зобнину здоровья

Матч ТВ11:43

Зобнин успешно перенес операцию. Восстановление займет 4-5 недель

Sport24.ru08:46

Зобнин перенес операцию на руке, он пропустит 4-5 недель

РИА Новости08:49

Сборная России пожелала Зобнину здоровья

Sportbox.RU11:43

Зобнин успешно перенес операцию

Газета.Ru12:55

Роман Зобнин перенес операцию на руке

Вести.Ru08:52
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 13:44, Ашберн
Политика

Ляшко сорвал заседание кабмина Украины

Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес

Телеведущий Иващенко рассказал, что у Началовой диагностировали рак

Обновлено вчера в 15:29
Армия и оружие

Трамп пообещал уничтожить последний оплот ИГ в Сирии «к вечеру»

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что последний оплот террористической организации «Исламское государство»* в Сирии будет уничтожен «к вечеру» сегодняшнего дня.
Обновлено в 12:59
Политика

Составлен рейтинг самых счастливых стран мира

Россия расположилась на 59 месте.
Обновлено в 01:33
Происшествия

В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке

В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Обновлено в 12:43
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов впервые вышли в свет вместе

Побывав на концерте, Собчак и Богомолов продолжили свой первый «официальный» выход в свет посещением премьерного показа комедии «Трезвый водитель», поставленной режиссером Резо Гигинеишвили.
Обновлено вчера в 19:34
Общество

В Новосибирске журналистку хотят наказать за сидение во время гимна

В Новосибирске журналистку грозились лишить аккредитации, потому что она не смогла встать во время гимна.
Обновлено в 08:19
Кино

Вышел первый трейлер «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино

Обновлено в 09:48
Финансы

Минтруд объяснил новую схему индексации пенсий

Минтруд дал пояснения к новой схеме обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 02:12
Шоу-бизнес

Екатерина Стриженова побывала на юбилее Бориса Грачевского

Екатерина Стриженова тоже побывала на юбилее Бориса Грачевского, опубликовав фото в Instagram.
Обновлено в 12:30
Происшествия

По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете

Сама статья УК РФ, по которой было возбуждено уголовное дело, подразумевает наказание в виде штрафа в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до года либо в виде обязательных работ на срок до 240 часов.
Обновлено в 12:52
Политика

Российский МИД вызвал посла Чехии

МИД России сделал представление послу Чехии Витезславу Пивоньке из-за "ненормальной ситуации, которая сложилась вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге", говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 10:13
Экономика

Минтруд внес законопроект о пособиях семьям с низким доходом

Владимир Путин предложил выплачивать пособия на первого и второго ребенка семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов с 1 января 2020 года.
Обновлено в 05:15
Авто

Suzuki и Toyota займутся совместной разработкой автомобилей

В рамках бизнес-сотрудничества Suzuki предоставит Toyota наработки в области проектировки малолитражных двигателей, а также субкомпактных автомобилей.
Обновлено в 11:36
Политика

ЦИК Украины отказала ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины на заседании 20 марта отказала Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей на выборы украинского президента.
Обновлено в 13:02
Футбол

Футболист ЦСКА Эрнандес намерен покинуть клуб

Нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес хочет покинуть клуб, сообщает Tuttomercatoweb.
Обновлено в 13:19
Политика

Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан

Обновлено в 06:23
Спорт

Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира

Российская фигуристка Алина Загитова одержала победу по итогам короткой программы на чемпионате мира в Японии.
Обновлено в 08:04
Политика

МИД: Россия ответит на санкции Австралии

В российском МИД заявили, то санкции, введенные Австралией против семи россиян из-за ситуации в Керченском проливе, не пройдут незамеченными.
Обновлено в 13:07
Экономика

Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро

Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на 1,49 миллиарда евро за нарушения правил конкуренции при составлении рекламных контрактов.
Обновлено в 07:57
Кино

Умер снявшийся в «Девчатах» и «Двух капитанах» актер Анатолий Адоскин

Обновлено в 08:06
Наука

Названа смертельная опасность горячего чая и кофе

Американские ученые пришли к выводу, что употребление слишком горячего чая или кофе может удвоить риск рака пищевода.
Обновлено в 13:17
Игры

Тизер от Epic Games: Heavy Rain может выйти на РС

Heavy Rain вышла в феврале 2010 года на PS3 и получила тёплые отзывы от критиков и игроков.
Обновлено в 12:39
Общество

Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО

Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено в 11:56
Армия и оружие

ВМФ РФ получит атомную подлодку «Ясень» в 2020 году

«Объединенная судостроительная корпорация» передаст атомную подводную лодку «Ясень» Военно-морскому флоту России в будущем году, сообщил журналистам президент компании Алексей Рахманов.
Обновлено в 06:49
Общество

Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными

Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.
Обновлено в 00:48
Общество

Медведев подписал распоряжение о повышении зарплаты бюджетникам

Заработная плата бюджетников увеличится на 4,3%, соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев, 19 марта сообщается на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 22:59
Общество

Средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года

Средняя продолжительность жизни в России в 2018 году составила более 73 лет.
Обновлено в 09:57
Технологии

Ростех разработал систему противодействия гражданским дронам

«Росэлектроника» госкорпорации Ростех разработала новый автоматизированный комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам, доступным для безлицензионного приобретения, который способен без участия оператора идентифицировать принадлежность дрона и пресечь несанкционированное проникновение на территорию охраняемого объекта.
Обновлено в 04:09
Политика

Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции

Экс-президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток в Симферополе за неповиновение правоохранителям.
Обновлено в 11:07
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Роман Сергеевич Зобнин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского клуба «Спартак» и сборной России. Участник чемпионата мира 2018 года.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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