Футбол

Зобнин стал обладателем премии «Джентльмен года»
Чемпионат
вчера в 19:56

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин признан джентльменом года имени легендарного советского футболиста Фёдора Черенкова. Приз, присуждаемый каждый год газетой «Комсомольская правда», вручается с 1994 года. Зобнин стал восьмым футболистом столичного клуба, удостоенным этой награды.
Чемпионатвчера в 19:56
с чего всё началось

Футбольным «Джентльменом года-2018» стал полузащитник сборной России Роман Зобнин

Четверть века «Комсомольская правда» вручает необычную, но очень нужную для российского футбола премию - «Джентльмен года». Вот уже 25 лет подряд мы выбираем самого благородного, самого корректного и в то же время самого лучшего игрока страны.
Комсомольская правдавчера в 17:00

Подробнее о событии

Полузащитник «Спартака» Зобнин стал обладателем премии «Джентльмен года»

RT на русском01:42

Зобнин стал лауреатом премии «Джентльмен года»

РИА Новостивчера в 23:46

Хавбек «Спартака» Зобнин стал обладателем премии «Джентльмен года»

Газета.Ruвчера в 23:24

Футболист «Спартака» Зобнин получил премию «Джентльмен года»

ТАССвчера в 21:51

Зобнин стал обладателем премии «Джентльмен года»

Чемпионатвчера в 19:56

Роман Зобнин - «Джентльмен года-2018»: Путину подарили именно мою футболку - не знаю, почему!

Комсомольская правдавчера в 17:02

Зобнин: «Звал Черышева в „Спартак“. Ничего не получилось»

Sport24.ruвчера в 18:45
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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 02:17, Ашберн
Футбол

ЦСКА потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Московский ЦСКА потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, сообщает "Советский Спорт".
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Сантьяго Солари: «Исключение Иско из состава было особым решением»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари объяснил, почему не поставил полузащитника Иско в состав на матч Лиги чемпионов против «Ромы».
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Финал Кубка Либертадорес может пройти в Дохе

Накануне стало известно, что матч пройдет за пределами Аргентины. Ответная игра может состоится в столице Катара Дохе.
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Массимилиано Аллегри: «Забить „Валенсии“ было непросто»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отдал должное «Валенсии» (1:0) после матча 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.
Обновлено в 02:11
Футбол

Серхио Агуэро: «Миссия выполнена»

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро после ничьей с "Лионом" в 5-м туре Лиги чемпионов отметил, что миссия выполнена.
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Футбол

Жозе Моуринью: «Де Хеа хочет остаться в „МЮ“»

Де Хеа перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Атлетико» в 2011 году и с тех пор в составе английского клуба выиграл премьер-лигу, Кубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы.
Обновлено в 01:34
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Фанаты АЕКа бросили коктейль Молотова в болельщиков «Аякса»

Обновлено в 02:05
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Ван Гал: не думаю, что «Барселоне» стоит возвращать Неймара

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» Луи ван Гал прокомментировал возможное возвращение бразильского форварда Неймара в каталонский клуб.
Обновлено в 01:48
Футбол

Тьерри Анри: «У „Монако“ есть шансы попасть в Лигу Европы»

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».
Обновлено в 01:09
Футбол

Левандовски забил 50-й гол в Лиге чемпионов

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" оформил дубль.
Обновлено в 00:09
Футбол

Карло Анчелотти: «Думаю, „Црвена Звезда“ сделает ставку на контратаки»

Думаю, что они сделают ставку на контратаки. Нам важно выйти в плей-офф, но этот матч не станет решающим.
Обновлено в 01:29
Футбол

Руй Витория: «Главное, чтобы „Бенфика“ проявила сплоченность»

Главный тренер «Бенфики» Руй Витория рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Баварии».
Обновлено вчера в 21:27
Футбол

Лучано Спаллетти: «Все знают, как престижно играть на „Уэмбли“»

Обновлено в 01:04
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СМИ назвали главного претендента на «Золотой мяч»

Хавбек мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич является главным претендентом на получение награды "Золотой мяч".
Обновлено вчера в 20:46
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Паулу Фонсека: «„Шахтеру“ обязательно нужно побеждать „Лион“ в последнем туре»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека прокомментировал итоги пятого матча группового этапа Лиги чемпионов против «Хоффенхайма».
Обновлено в 00:24
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Роман Сергеевич Зобнин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского клуба «Спартак» и сборной России. Участник чемпионата мира 2018 года.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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