Футбол

Зобнин рассказал, что изменилось в «Спартаке» с приходом КононоваМатч ТВ 04:15

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин рассказал, какие ценные советы получил от главного тренера красно-белых Олега Кононова.
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Зобнин рассказал, что изменилось в «Спартаке» с приходом Кононова

Матч ТВ04:15

Зобнин рассказал, что изменилось в «Спартаке» с приходом Кононова

Sportbox.RU04:15

Зобнин - о Кононове: «С его приходом команда стала больше работать с мячом. Время, проводимое в спортзале, сократилось за счет работы на поле»

Спорт-Экспресс04:11

Зобнин: «ЦСКА — самый принципиальный соперник. Игры против „Динамо“ для меня уже не особенные»

Sport24.ru04:03
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Плати и хорони: в России появятся частные кладбища

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Роман Сергеевич Зобнин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник и вице-капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2018 года. Заслуженный мастер спорта Российской Федерации.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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