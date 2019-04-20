Футбол
Зобнин рассказал, что изменилось в «Спартаке» с приходом КононоваМатч ТВ 04:15
Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин рассказал, какие ценные советы получил от главного тренера красно-белых Олега Кононова.
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Авто
В России вводят частичный запрет на праворульные автомобили
Появилась информация, что с июля этого года в Российской Федерации будет введен запрет на эксплуатацию некоторых типов автомобилей с праворульным управлением.
Обновлено в 07:09
Наука
Эффективность тренировок и занятий спортом зависит от времени суток
Обновлено вчера в 11:53
Музыка
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение
Обновлено вчера в 19:51
Хоккей
В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина
Было опубликовано видео того, как армейцы радуются завоеванию первого в истории своего клуба Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия
Степной пожар на 7 га потушили возле Домны
Пожарные утром 20 апреля потушили степной пожар на пощади 7 гектаров возле села Домна Читинского района.
Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес
В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске
Седьмого апреля сыну Жанны Фриске исполнилось шесть лет. Отец мальчика Дмитрий Шепелев редко публикует фото с сыном.
Обновлено в 05:00
Политика
Администрация Порошенко удалила слово «повстанцы» из его речи
После дебатов кандидатов в президенты Украины администрация действующего главы государства Петра Порошенко отредактировала расшифровку его выступления от 2015 года, в ходе которого он называл воюющих на стороне ЛНР и ДНР граждан "повстанцами".
Обновлено в 07:16
Транспорт
В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права
Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 05:36
Авто
Три марки обновили ценники на свои автомобили в России
Три марки обновили ценники на свои автомобили в России, а в их числе оказались Volkswagen, MINI и Chery.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в московском баре
Обновлено в 06:23
Армия и оружие
Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР
Группа украинских военных подорвалась на своих же минах при попытке проникнуть в самопровозглашенную Донецкую народную республики (ДНР).
Обновлено вчера в 17:18
Футбол
Манчестер Сити — Тоттенхэм 1:0 (1-й тайм)
Названы стартовые составы "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма" на игру 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес
Первая жена Андрея Григорьева-Апполонова перенесла выкидыш
Интересно, что много лет назад первая жена Андрея Маша Лопатова действительно ушла от музыканта к баскетболисту.
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес
Юлия Меньшова вышла в свет со знаменитой мамой
Известная телеведущая Юлия Меньшова вместе со своей мамой Верой Алентовой пришла на открытие Московского международного кинофестиваля (ММКФ-2019).
Обновлено вчера в 09:38
Шоу-бизнес
Певица Адель рассталась с мужем
Британская певица Адель рассталась со своим супругом бизнесменом Саймоном Конекки. Об этом 19 апреля сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 21:35
Транспорт
Парад трамваев с участием современных и ретровагонов пройдет в Москве
Ежегодный парад трамваев пройдет в центре столицы в субботу, после чего на Чистопрудном бульваре развернется выставка старинного транспорта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".
Обновлено вчера в 23:31
Гаджеты
Vivo представляет смартфон Vivo Y91С с мощным аккумулятором
Смартфон Vivo Y91C является одной из лучших моделей в категории до 10 000 рублей.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал реакцию детей на концерт Аллы Пугачевой
Максим Галкин сегодня показал, как по-разному отреагировали на шоу их с Аллой дети.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом
По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.
Обновлено в 02:30
Общество
На Шиесе сожгли два деревянных моста
Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.
Обновлено вчера в 10:33
Единоборства
Менеджер Штыркова прокомментировал отмену боя в Санкт-Петербурге
Менеджер команды "Архангел Михаил" Антон Глазырин высказался относительно отмененного поединка Ивана Штыркова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:33
Авто
Рассекречен облик парадного кабриолета Aurus
Минобороны России на своей странице в Сети выложило ролик, на котором можно лицезреть парадный кабриолет Aurus без камуфляжа.
Обновлено в 01:43
Происшествия
В Париже началась акция «желтых жилетов»
Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 04:34
Происшествия
17 человек пострадали при пожарах в Забайкалье
Обновлено вчера в 15:39
Политика
Россия ответила Украине запретом экспорта нефти
Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено 18 апреля в 06:36
Политика
Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов на Украине
Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко встали перед публикой на колени в ходе предвыборных дебатов.
Обновлено вчера в 22:22
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59