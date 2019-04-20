Футбол

Зобнин рассказал, что изменилось в «Спартаке» с приходом КононоваМатч ТВ 04:15

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин рассказал, какие ценные советы получил от главного тренера красно-белых Олега Кононова.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зобнин рассказал, что изменилось в «Спартаке» с приходом Кононова

Матч ТВ04:15

Зобнин рассказал, что изменилось в «Спартаке» с приходом Кононова

Sportbox.RU04:15

Роман Зобнин: Поражение в дерби выбило «Спартак» из колеи на несколько дней

Советский спорт04:11

Зобнин - о Кононове: «С его приходом команда стала больше работать с мячом. Время, проводимое в спортзале, сократилось за счет работы на поле»

Спорт-Экспресс04:11

Зобнин: «ЦСКА — самый принципиальный соперник. Игры против „Динамо“ для меня уже не особенные»

Sport24.ru04:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 07:39, Ашберн
Авто

В России вводят частичный запрет на праворульные автомобили

Появилась информация, что с июля этого года в Российской Федерации будет введен запрет на эксплуатацию некоторых типов автомобилей с праворульным управлением.
Обновлено в 07:09
Наука

Эффективность тренировок и занятий спортом зависит от времени суток

Обновлено вчера в 11:53
Музыка

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия

В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

Обновлено вчера в 19:51
Хоккей

В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина

Было опубликовано видео того, как армейцы радуются завоеванию первого в истории своего клуба Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия

Степной пожар на 7 га потушили возле Домны

Пожарные утром 20 апреля потушили степной пожар на пощади 7 гектаров возле села Домна Читинского района.
Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес

В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске

Седьмого апреля сыну Жанны Фриске исполнилось шесть лет. Отец мальчика Дмитрий Шепелев редко публикует фото с сыном.
Обновлено в 05:00
Политика

Администрация Порошенко удалила слово «повстанцы» из его речи

После дебатов кандидатов в президенты Украины администрация действующего главы государства Петра Порошенко отредактировала расшифровку его выступления от 2015 года, в ходе которого он называл воюющих на стороне ЛНР и ДНР граждан "повстанцами".
Обновлено в 07:16
Транспорт

В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права

Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 05:36
Авто

Три марки обновили ценники на свои автомобили в России

Три марки обновили ценники на свои автомобили в России, а в их числе оказались Volkswagen, MINI и Chery.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в московском баре

Обновлено в 06:23
Армия и оружие

Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР

Группа украинских военных подорвалась на своих же минах при попытке проникнуть в самопровозглашенную Донецкую народную республики (ДНР).
Обновлено вчера в 17:18
Футбол

Манчестер Сити — Тоттенхэм 1:0 (1-й тайм)

Названы стартовые составы "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма" на игру 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес

Первая жена Андрея Григорьева-Апполонова перенесла выкидыш

Интересно, что много лет назад первая жена Андрея Маша Лопатова действительно ушла от музыканта к баскетболисту.
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес

Юлия Меньшова вышла в свет со знаменитой мамой

Известная телеведущая Юлия Меньшова вместе со своей мамой Верой Алентовой пришла на открытие Московского международного кинофестиваля (ММКФ-2019).
Обновлено вчера в 09:38
Общество

В Екатеринбурге медсестру уволили за сбор вещей для новорожденных

Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес

Певица Адель рассталась с мужем

Британская певица Адель рассталась со своим супругом бизнесменом Саймоном Конекки. Об этом 19 апреля сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 21:35
Транспорт

Парад трамваев с участием современных и ретровагонов пройдет в Москве

Ежегодный парад трамваев пройдет в центре столицы в субботу, после чего на Чистопрудном бульваре развернется выставка старинного транспорта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".
Обновлено вчера в 23:31
Гаджеты

Vivo представляет смартфон Vivo Y91С с мощным аккумулятором

Смартфон Vivo Y91C является одной из лучших моделей в категории до 10 000 рублей.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал реакцию детей на концерт Аллы Пугачевой

Максим Галкин сегодня показал, как по-разному отреагировали на шоу их с Аллой дети.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом

По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.
Обновлено в 02:30
Общество

На Шиесе сожгли два деревянных моста

Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.
Обновлено вчера в 10:33
Единоборства

Менеджер Штыркова прокомментировал отмену боя в Санкт-Петербурге

Менеджер команды "Архангел Михаил" Антон Глазырин высказался относительно отмененного поединка Ивана Штыркова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:33
Авто

Рассекречен облик парадного кабриолета Aurus

Минобороны России на своей странице в Сети выложило ролик, на котором можно лицезреть парадный кабриолет Aurus без камуфляжа.
Обновлено в 01:43
Происшествия

В Париже началась акция «желтых жилетов»

Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 04:34
Происшествия

17 человек пострадали при пожарах в Забайкалье

Обновлено вчера в 15:39
Политика

Россия ответила Украине запретом экспорта нефти

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено 18 апреля в 06:36
Политика

Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов на Украине

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко встали перед публикой на колени в ходе предвыборных дебатов.
Обновлено вчера в 22:22
Музыка

Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой

В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия

В Кузбассе при пожаре в частном доме погибли три человека

Обновлено в 04:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роман Сергеевич Зобнин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник и вице-капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2018 года. Заслуженный мастер спорта Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное