Футбол
Зобнин рассказал, что изменилось в «Спартаке» с приходом КононоваМатч ТВ 04:15
Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин рассказал, какие ценные советы получил от главного тренера красно-белых Олега Кононова.
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Здоровье
Спаси жизнь – акция доноров костного мозга прошла в Приморье
Несколько часов на остановке общественного транспорта волонтеры рассказывали об акции, которая может спасти жизнь онкобольных детей.
Обновлено в 03:09
Наука
Ученые назвали способ избежать слабоумия
Обновлено в 01:05
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Энергетика
Добыча углеводородов в Норвегии в марте выросла на 1,1%
Норвегия увеличила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ в марте на 1,1% - до 1,765 млн баррелей в сутки по сравнению с 1,746 млн б / с в предшествующий месяц, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD).
Обновлено вчера в 10:58
Футбол
Канте: «„Челси“ не является фаворитом Лиги Европы»
Полузащитник "Челси" Нголо Канте заявил, что его команда не является фаворитом на победу в Лиге Европы.
Обновлено вчера в 07:54
Происшествия
В Воронеже четыре человека погибли в ДТП с автобусом
ДТП с участием автобуса «ПАЗ» и легкового автомобиля Kia произошло в Воронеже.
Обновлено в 02:43
Армия и оружие
Израиль нашел способ противостоять С-300, пишут СМИ
Обновлено вчера в 22:55
Политика
Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада Мюллера
Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа снизился на 3% на фоне доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено в 00:25
Наука
Эффективность тренировок и занятий спортом зависит от времени суток
Обновлено вчера в 18:24
Авто
В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД
Обновлено вчера в 16:30
Культура
В рамках ММКФ молодым актерам вручили премию «Аванс»
Обновлено вчера в 18:43
Общество
Синоптики пообещали в Москве потепление до +25 градусов
На следующей неделе в Москву придет летняя погода — столбики термометров будут доходить до +25 градусов.
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия
Число пострадавших от пожаров в Забайкалье возросло до 23
Обновлено вчера в 22:33
Единоборства
Дебютный бой Штыркова в UFC отменён из-за болезни
Американский боец Девин Кларк рассказал, что его поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге с россиянином Иваном Штырковым отменён.
Обновлено в 02:54
Происшествия
В Казахстане в ДТП с пассажирским автобусом погибли 11 человек
11 человек погибли, еще 29 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса в Жамбылской области Казахстана.
Обновлено в 02:28
Игры
Крупное обновление для Cuphead: новые боссы, выбор персонажа и русский язык
Разработчики из Studio MDHR выпустили для Cuphead патч версии 1.2, который, по их словам, стал самым крупным обновлением для игры с момента её выхода.
Обновлено в 03:31
Космос
Представлены доказательства, что Луна является наблюдающей за Землей интеллектуальной машиной
Российские и американские специалисты давно выдвинули теорию, что Луна является интеллектуальной машиной, предназначенной для наблюдений за Землей и слежки за ее жителями.
Обновлено вчера в 16:18
Авто
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии
Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza снова стал бестселлером японской марки в Индии.
Обновлено вчера в 23:43
Шоу-бизнес
Венсан Кассель в третий раз стал отцом
Знаменитый французский актер Венсан Кассель 19 апреля в третий раз стал отцом. Его 22-летняя супруга — модель Тина Кунаки — родила дочь.
Обновлено вчера в 17:58
Политика
В США прокуроры попросили суд приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Прокуроры попросили суд приговорить к 18 месяцам тюрьмы россиянку Марию Бутину, арестованную в США по обвинению в работе иностранным агентом.
Обновлено вчера в 22:43
Политика
Букмекеры оценили шансы Зеленского и Порошенко на выборах
Российские и зарубежные букмекеры полагают, что фаворитом второго тура президентских выборов на Украине является лидер партии «Слуга народа» Владимир Зеленский, передает РИА Новости.
Обновлено в 03:43
Общество
108-летняя американка раскрыла секрет долголетия, намекнув на вино
Правда, женщина призналась, что на протяжении многих лет соблюдает традицию - каждую пятницу выпивает один бокал вина.
Обновлено в 00:01
Гаджеты
Google по ошибке отправила пользователю десяток розовых Pixel 3
Компания Google по ошибке выслала одному из своих пользователей десяток Pixel 3 розового цвета.
Обновлено в 02:15
Экономика
Минфин обязал аудиторов блокировать средства подозрительных клиентов
Новый закон, накладывающий на аудиторов и бухгалтеров дополнительные обязанности, принят 18 марта этого года.
Обновлено в 03:30
Авто
УАЗ начал продажи новой версии внедорожника «Хантер»
Ульяновский автозавод приступил к продажам новой модели УАЗ «Хантер».
Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес
Карен Аванесян рассекретил роман Филиппа Киркорова и Маши Распутиной
Обновлено вчера в 04:10
Музыка
Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой
Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено вчера в 16:15
Общество
Бизнесмен Олег Тиньков заказал яхту, способную плавать в Антарктиде
Бизнесмен Олег Тиньков заказал себе яхту, способную плавать в Антарктиде. Об этом в субботу сообщает журнал Forbes.
Обновлено в 04:21
Политика
Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского
Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонных разговоров с госсекретарем США Майком Помпео пожаловался ему на своего конкурента на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 18:06