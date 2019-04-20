Футбол

Зобнин рассказал, что изменилось в «Спартаке» с приходом КононоваМатч ТВ 04:15

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин рассказал, какие ценные советы получил от главного тренера красно-белых Олега Кононова.
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Зобнин назвал имя самого принципиального соперника «Спартака»

Soccer.ru04:18

Зобнин: «ЦСКА — самый принципиальный соперник. Игры против „Динамо“ для меня уже не особенные»

Sport24.ru04:03

Зобнин рассказал, что изменилось в «Спартаке» с приходом Кононова

Sportbox.RU04:15

Зобнин - о Кононове: «С его приходом команда стала больше работать с мячом. Время, проводимое в спортзале, сократилось за счет работы на поле»

Спорт-Экспресс04:11

Зобнин рассказал, что изменилось в «Спартаке» с приходом Кононова

Матч ТВ04:15
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Здоровье

Спаси жизнь – акция доноров костного мозга прошла в Приморье

Несколько часов на остановке общественного транспорта волонтеры рассказывали об акции, которая может спасти жизнь онкобольных детей.
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Наука

Ученые назвали способ избежать слабоумия

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Музыка

Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой

В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Энергетика

Добыча углеводородов в Норвегии в марте выросла на 1,1%

Норвегия увеличила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ в марте на 1,1% - до 1,765 млн баррелей в сутки по сравнению с 1,746 млн б / с в предшествующий месяц, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD).
Обновлено вчера в 10:58
Футбол

Канте: «„Челси“ не является фаворитом Лиги Европы»

Полузащитник "Челси" Нголо Канте заявил, что его команда не является фаворитом на победу в Лиге Европы.
Обновлено вчера в 07:54
Происшествия

В Воронеже четыре человека погибли в ДТП с автобусом

ДТП с участием автобуса «ПАЗ» и легкового автомобиля Kia произошло в Воронеже.
Обновлено в 02:43
Армия и оружие

Израиль нашел способ противостоять С-300, пишут СМИ

Обновлено вчера в 22:55
Политика

Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада Мюллера

Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа снизился на 3% на фоне доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено в 00:25
Наука

Эффективность тренировок и занятий спортом зависит от времени суток

Обновлено вчера в 18:24
Авто

В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД

Обновлено вчера в 16:30
Культура

В рамках ММКФ молодым актерам вручили премию «Аванс»

Обновлено вчера в 18:43
Общество

В Екатеринбурге медсестру уволили за сбор вещей для новорожденных

Обновлено в 02:50
Общество

Синоптики пообещали в Москве потепление до +25 градусов

На следующей неделе в Москву придет летняя погода — столбики термометров будут доходить до +25 градусов.
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия

Число пострадавших от пожаров в Забайкалье возросло до 23

Обновлено вчера в 22:33
Единоборства

Дебютный бой Штыркова в UFC отменён из-за болезни

Американский боец Девин Кларк рассказал, что его поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге с россиянином Иваном Штырковым отменён.
Обновлено в 02:54
Происшествия

В Казахстане в ДТП с пассажирским автобусом погибли 11 человек

11 человек погибли, еще 29 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса в Жамбылской области Казахстана.
Обновлено в 02:28
Игры

Крупное обновление для Cuphead: новые боссы, выбор персонажа и русский язык

Разработчики из Studio MDHR выпустили для Cuphead патч версии 1.2, который, по их словам, стал самым крупным обновлением для игры с момента её выхода.
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Космос

Представлены доказательства, что Луна является наблюдающей за Землей интеллектуальной машиной

Российские и американские специалисты давно выдвинули теорию, что Луна является интеллектуальной машиной, предназначенной для наблюдений за Землей и слежки за ее жителями.
Обновлено вчера в 16:18
Авто

Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии

Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza снова стал бестселлером японской марки в Индии.
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Венсан Кассель в третий раз стал отцом

Знаменитый французский актер Венсан Кассель 19 апреля в третий раз стал отцом. Его 22-летняя супруга — модель Тина Кунаки — родила дочь.
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Политика

В США прокуроры попросили суд приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Прокуроры попросили суд приговорить к 18 месяцам тюрьмы россиянку Марию Бутину, арестованную в США по обвинению в работе иностранным агентом.
Обновлено вчера в 22:43
Политика

Букмекеры оценили шансы Зеленского и Порошенко на выборах

Российские и зарубежные букмекеры полагают, что фаворитом второго тура президентских выборов на Украине является лидер партии «Слуга народа» Владимир Зеленский, передает РИА Новости.
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Общество

108-летняя американка раскрыла секрет долголетия, намекнув на вино

Правда, женщина призналась, что на протяжении многих лет соблюдает традицию - каждую пятницу выпивает один бокал вина.
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Гаджеты

Google по ошибке отправила пользователю десяток розовых Pixel 3

Компания Google по ошибке выслала одному из своих пользователей десяток Pixel 3 розового цвета.
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Экономика

Минфин обязал аудиторов блокировать средства подозрительных клиентов

Новый закон, накладывающий на аудиторов и бухгалтеров дополнительные обязанности, принят 18 марта этого года.
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Авто

УАЗ начал продажи новой версии внедорожника «Хантер»

Ульяновский автозавод приступил к продажам новой модели УАЗ «Хантер».
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Карен Аванесян рассекретил роман Филиппа Киркорова и Маши Распутиной

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Музыка

Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой

Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено вчера в 16:15
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Бизнесмен Олег Тиньков заказал яхту, способную плавать в Антарктиде

Бизнесмен Олег Тиньков заказал себе яхту, способную плавать в Антарктиде. Об этом в субботу сообщает журнал Forbes.
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Политика

Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонных разговоров с госсекретарем США Майком Помпео пожаловался ему на своего конкурента на выборах Владимира Зеленского.
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Роман Сергеевич Зобнин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник и вице-капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2018 года. Заслуженный мастер спорта Российской Федерации.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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