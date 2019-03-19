Футбол

Зобнин пропустит месяц и не сыграет с ЦСКАСоветский спорт вчера в 07:24

Спартак — Зенит
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 17 марта
Москва, Стадион «Спартак»
Денис Глушаков
13′
27′
Вильмар Барриос
Георгий Джикия
34′
45′
Игорь Смольников
55′
Сердар Азмун
56′
Кристиан Нобоа
Себастьян Дриусси
Роман Зобнин
57′
Денис Глушаков
61′
Александр Ташаев
Максим Глушенков
73′
74′
Сердар Азмун
Олег Шатов
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
79′
Денис Глушаков
Наиль Умяров
85′
Софьян Ханни
86′
87′
Эмильяно Ариэль Ригони
Магомед Оздоев
90′+1′
Вильмар Барриос
Полузащитник Спартака Роман Зобнин пропустит не меньше месяца из-за перелома руки, полученного в матче 20-го тура премьер-лиги с Зенитом (1:1) на Открытие Арене.
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