Зобнин пропустит месяц и не сыграет с ЦСКАСоветский спорт 07:24

Полузащитник Спартака Роман Зобнин пропустит не меньше месяца из-за перелома руки, полученного в матче 20-го тура премьер-лиги с Зенитом (1:1) на Открытие Арене.

Зобнин пропустит месяц и не сыграет с ЦСКА

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