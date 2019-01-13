Футбол

Зобнин начал тренировки без ограничений
Спорт-Экспресс
01:50

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин начал тренировки без ограничений на сборе команды в Дубае (ОАЭ). В воскресенье красно-белые проводят восстановительное занятие, и игрок участвует в общей группе со всеми.
Спорт-Экспресс01:50

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Зобнин начал без ограничений тренироваться в «Спартаке»

Sportbox.RU02:18

Зобнин начал без ограничений тренироваться в «Спартаке»

Матч ТВ02:18

Зобнин начал тренировки без ограничений

Спорт-Экспресс01:50

Зобнин тренируется без ограничений (фото)

Советский спорт02:03

Зобнин приступил к тренировкам без ограничений

Sport24.ru01:55

Зобнин начал тренироваться без ограничений

Чемпионат02:13

Зобнин начал тренироваться без ограничений

Sports.ru03:10
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Политика

На Украине назвали опасным возможное избрание Зеленского президентом

Напомним, о своем намерении баллотироваться в президенты актер и комик Владимир Зеленский заявил в телеэфире в новогоднюю ночь.
Обновлено в 03:10
Происшествия

Скончался полицейский, раненный в Ингушетии при обстреле автомобиля

Обновлено в 02:51
Происшествия

В Уфе загорелся нефтеперерабатывающий завод

Обновлено в 02:55
Армия и оружие

Замену пистолету Макарова пустят в производство

Серийное производство пистолета «Удав», задуманного как замена пистолету Макарова (ПМ), начнется в 2019 году.
Обновлено вчера в 23:06
Политика

Bild: посол США угрожает немецким компаниям санкциями из-за СП-2

Американский посол в Германии Ричард Гренелл направил немецким компаниям письма, в которых предупредил их о возможных санкциях, если они будут поддерживать реализацию "Северного потока — 2". Об этом пишет Bild.
Обновлено в 01:52
Политика

National Interest: Союз России и Китая станет кошмаром для США

Укрепление сотрудничества между Китаем и Россией представляет самую серьезную угрозу для США, а российско-китайская "антанта" может стать настоящим "американским кошмаром".
Обновлено вчера в 20:46
Общество

Украинцы высмеяли новый закон о «сексе по согласию»

11 января на Украине вступили в силу поправки о наказание за интимную связь без добровольного согласия.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия

Экипаж «КАМАЗ-Мастер» Каргинова сняли с «Дакара»

Экипаж команды "КАМАЗ-мастер", возглавляемый Андреем Каргиновым, был исключен из всех протоколов ралли в классе грузовиков, сообщила пресс-служба команды.
Обновлено вчера в 03:35
Армия и оружие

Япония обзаведется ударными самолетами электронной войны

Собственные ударные самолеты электронной войны, способные вывести из строя радары и системы связи возможного противника, будут разработаны в Японии.
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия

В МВД отреагировали на похороны криминального авторитета в Амурске

Пользователи утверждали, что для похорон криминального авторитета Зарубина инспекторы ДПС перекрыли движение, а гроб несут, среди прочих, глава местной полиции и прокурор.
Обновлено 10 января в 03:37
Политика

Трамп заявил, что не скрывал деталей переговоров с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News прокомментировал сообщения СМИ о том, что он скрывал детали переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия

Нефтехимический завод загорелся на Украине

Крупный пожар произошел на нефтехимическом заводе "Карпатнефтехим" в Ивано-Франковской области Украины, сообщило 13 января МВД страны.
Обновлено вчера в 18:53
Футбол

Марадона успешно прооперирован в Буэнос-Айресе

Обновлено в 00:15
Происшествия

В Китае при обрушении угольной шахты погибли 19 человек

По меньшей мере 19 человек погибли при обрушении угольной шахты на северо-западе Китая.
Обновлено вчера в 19:02
Политика

На границе США и Мексики обнаружили туннель

Обновлено вчера в 19:59
Общество

Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице

Обновлено вчера в 10:26
Армия и оружие

В Сирии задержали боевиков с российским гражданством

В ходе спецоперации на севере Сирии были задержаны четыре террориста.
Обновлено вчера в 19:49
Автоспорт

«КАМАЗ-мастер» потерял еще один экипаж на «Дакаре»

Экипаж "КАМАЗ-мастер" под управлением Айрата Мардеева не продолжит выступление на ралли-марафоне "Дакар", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:33
Хоккей

Гол Панарина привел «Коламбус» к победе над «Вашингтоном»

Обновлено вчера в 22:20
Экономика

«Руспродсоюз» спрогнозировал скорое подорожание продуктов на 8%

Повышение НДС в совокупности с другими факторами может привести к увеличению потребительских цен на продукты в I квартале 2019 г. на 8%, сообщил агентству «Прайм» директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
Обновлено вчера в 06:37
Спорт

Стало известно о госпитализации Евгения Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко попал в больницу. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия

Пассажиры вынужденно севшего в Симферополе самолета вылетели в Москву

Резервный борт с 143 пассажирами, вернувшимися в субботу вечером после взлета из Симферополя в аэропорт Крыма, вылетел ночью в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 01:20
Происшествия

Летевший в Махачкалу самолет вынужденно вернулся в аэропорт Сургута

Обновлено в 00:19
Космос

Потеряна связь с российским космическим радиотелескопом

Обновлено вчера в 10:10
Здоровье

Ученые назвали семь основных симптомов рака

Исследователи из лондонского онкологического центра Макмиллан перечислили несколько симптомов, наличие которых является поводом для того, чтобы срочно обратиться к врачу.
Обновлено вчера в 00:05
Футбол

«Ростов» объявил о подписании полузащитника «Анжи»

Обновлено в 02:50
Политика

Рейтинг Трампа снизился на фоне шатдауна в США

Накануне президент США назвал шатдаун гуманитарным кризисом и призвал демократов вернуться в Вашингтон, несмотря на выходные.
Обновлено в 03:22
Хоккей

Александру Овечкину наложили швы во время матча с «Коламбусом»

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Обновлено в 00:52
Политика

В Конгрессе США проведут слушания по встречам Трампа и Путина

Комитет Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам сообщил о своих планах провести слушания по встречам президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:51
Политика

Помпео объявил о саммите по Ближнему Востоку в Польше

Госсекретарь США МАйк Помпео заявил, что Вашингтон планирует провести 13-14 февраля в Польше саммит по Ближнему Востоку.
Обновлено 11 января в 08:00
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Роман Сергеевич Зобнин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского клуба «Спартак» и сборной России. Участник чемпионата мира 2018 года.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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