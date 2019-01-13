Футбол
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин начал тренировки без ограничений на сборе команды в Дубае (ОАЭ). В воскресенье красно-белые проводят восстановительное занятие, и игрок участвует в общей группе со всеми.
Спорт-Экспресс01:50
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 03:38, Ашберн
Политика
На Украине назвали опасным возможное избрание Зеленского президентом
Напомним, о своем намерении баллотироваться в президенты актер и комик Владимир Зеленский заявил в телеэфире в новогоднюю ночь.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Скончался полицейский, раненный в Ингушетии при обстреле автомобиля
Обновлено в 02:51
Происшествия
В Уфе загорелся нефтеперерабатывающий завод
Обновлено в 02:55
Армия и оружие
Замену пистолету Макарова пустят в производство
Серийное производство пистолета «Удав», задуманного как замена пистолету Макарова (ПМ), начнется в 2019 году.
Обновлено вчера в 23:06
Политика
Bild: посол США угрожает немецким компаниям санкциями из-за СП-2
Американский посол в Германии Ричард Гренелл направил немецким компаниям письма, в которых предупредил их о возможных санкциях, если они будут поддерживать реализацию "Северного потока — 2". Об этом пишет Bild.
Обновлено в 01:52
Политика
National Interest: Союз России и Китая станет кошмаром для США
Укрепление сотрудничества между Китаем и Россией представляет самую серьезную угрозу для США, а российско-китайская "антанта" может стать настоящим "американским кошмаром".
Обновлено вчера в 20:46
Общество
Украинцы высмеяли новый закон о «сексе по согласию»
11 января на Украине вступили в силу поправки о наказание за интимную связь без добровольного согласия.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия
Экипаж «КАМАЗ-Мастер» Каргинова сняли с «Дакара»
Экипаж команды "КАМАЗ-мастер", возглавляемый Андреем Каргиновым, был исключен из всех протоколов ралли в классе грузовиков, сообщила пресс-служба команды.
Обновлено вчера в 03:35
Армия и оружие
Япония обзаведется ударными самолетами электронной войны
Собственные ударные самолеты электронной войны, способные вывести из строя радары и системы связи возможного противника, будут разработаны в Японии.
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия
В МВД отреагировали на похороны криминального авторитета в Амурске
Пользователи утверждали, что для похорон криминального авторитета Зарубина инспекторы ДПС перекрыли движение, а гроб несут, среди прочих, глава местной полиции и прокурор.
Обновлено 10 января в 03:37
Политика
Трамп заявил, что не скрывал деталей переговоров с Путиным
Американский лидер Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News прокомментировал сообщения СМИ о том, что он скрывал детали переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
Нефтехимический завод загорелся на Украине
Крупный пожар произошел на нефтехимическом заводе "Карпатнефтехим" в Ивано-Франковской области Украины, сообщило 13 января МВД страны.
Обновлено вчера в 18:53
Футбол
Марадона успешно прооперирован в Буэнос-Айресе
Обновлено в 00:15
Происшествия
В Китае при обрушении угольной шахты погибли 19 человек
По меньшей мере 19 человек погибли при обрушении угольной шахты на северо-западе Китая.
Обновлено вчера в 19:02
Политика
На границе США и Мексики обнаружили туннель
Обновлено вчера в 19:59
Общество
Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице
Обновлено вчера в 10:26
Армия и оружие
В Сирии задержали боевиков с российским гражданством
В ходе спецоперации на севере Сирии были задержаны четыре террориста.
Обновлено вчера в 19:49
Автоспорт
«КАМАЗ-мастер» потерял еще один экипаж на «Дакаре»
Экипаж "КАМАЗ-мастер" под управлением Айрата Мардеева не продолжит выступление на ралли-марафоне "Дакар", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:33
Хоккей
Гол Панарина привел «Коламбус» к победе над «Вашингтоном»
Обновлено вчера в 22:20
Экономика
«Руспродсоюз» спрогнозировал скорое подорожание продуктов на 8%
Повышение НДС в совокупности с другими факторами может привести к увеличению потребительских цен на продукты в I квартале 2019 г. на 8%, сообщил агентству «Прайм» директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
Обновлено вчера в 06:37
Спорт
Стало известно о госпитализации Евгения Плющенко
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко попал в больницу. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия
Пассажиры вынужденно севшего в Симферополе самолета вылетели в Москву
Резервный борт с 143 пассажирами, вернувшимися в субботу вечером после взлета из Симферополя в аэропорт Крыма, вылетел ночью в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 01:20
Происшествия
Летевший в Махачкалу самолет вынужденно вернулся в аэропорт Сургута
Обновлено в 00:19
Космос
Потеряна связь с российским космическим радиотелескопом
Обновлено вчера в 10:10
Здоровье
Ученые назвали семь основных симптомов рака
Исследователи из лондонского онкологического центра Макмиллан перечислили несколько симптомов, наличие которых является поводом для того, чтобы срочно обратиться к врачу.
Обновлено вчера в 00:05
Футбол
«Ростов» объявил о подписании полузащитника «Анжи»
Обновлено в 02:50
Политика
Рейтинг Трампа снизился на фоне шатдауна в США
Накануне президент США назвал шатдаун гуманитарным кризисом и призвал демократов вернуться в Вашингтон, несмотря на выходные.
Обновлено в 03:22
Хоккей
Александру Овечкину наложили швы во время матча с «Коламбусом»
«Коламбус Блю Джекетс» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Обновлено в 00:52
Политика
В Конгрессе США проведут слушания по встречам Трампа и Путина
Комитет Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам сообщил о своих планах провести слушания по встречам президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:51
Политика
Помпео объявил о саммите по Ближнему Востоку в Польше
Госсекретарь США МАйк Помпео заявил, что Вашингтон планирует провести 13-14 февраля в Польше саммит по Ближнему Востоку.
Обновлено 11 января в 08:00