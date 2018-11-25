Футбол

Зобнин получил травму в матче с «Крыльями Советов»
Чемпионат
07:49

Спартак — Крылья Советов
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
9′
Евгений Башкиров
19′
Максим Канунников
Денис Ткачук
Зе Луиш
46′
50′
Сергей Корниленко
Александр Ломовицкий
Лоренсо Мельгарехо
56′
Софьян Ханни
59′
Лоренсо Мельгарехо
60′
63′
Сергей Корниленко
Александр Соболев
Зе Луиш
Роман Зобнин
72′
74′
Павел Яковлев
Йоан Мойо
83′
Рамиль Шейдаев
Роман Зобнин
Ивелин Попов
84′
Луис Адриано
88′
Луис Адриано
90′
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин получил травму в матче 15-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (счёт 2:1, идёт второй тайм). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. Футболист вышел на замену на 72-й минуте встречи, но был заменён уже через 13 минут.
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