Футбол

Зобнин получил травму в матче «Спартак» — «Крылья Советов»
RT на русском
08:13

Спартак — Крылья Советов
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
9′
Евгений Башкиров
19′
Максим Канунников
Денис Ткачук
Зе Луиш
46′
50′
Сергей Корниленко
Александр Ломовицкий
Лоренсо Мельгарехо
56′
Софьян Ханни
59′
Лоренсо Мельгарехо
60′
63′
Сергей Корниленко
Александр Соболев
Зе Луиш
Роман Зобнин
72′
74′
Павел Яковлев
Йоан Мойо
83′
Рамиль Шейдаев
Роман Зобнин
Ивелин Попов
84′
Луис Адриано
88′
Луис Адриано
90′
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин получил травму в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов». Зобнин вышел на замену на 72-й минуте встречи, но через 13 минут был вынужден покинуть поле, держась за колено.
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