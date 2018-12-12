Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, ранее признанный джентльменом года, получил награду на торжественной церемонии. Этот приз имени Федора Черенкова вручается с 1994 года футболистам, которые отметились не только спортивными успехами, но и благородным поведением на поле.

Футбол Футбол Шальке-04 — Локомотив 1:0 Немецкий "Шальке-04" и российский "Локомотив" определились со стартовыми составами на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".

Футбол Футбол Виктор Гончаренко: «ЦСКА приехал в Мадрид с надеждой» Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала" заявил, что его команда будет использовать любой шанс в этой игре.

Футбол Футбол «Барселона» оценила Дембеле в 400 млн евро «Барселона» установила ценник на Усмана Дембеле.

Футбол Футбол «Олимпиакос» расторг контракт с Яя Туре по взаимному согласию сторон «Олимпиакос» расторг контракт с ивуарийским полузащитником Яя Туре по взаимному согласию сторон, сообщается на официальном сайте греческого клуба.

Футбол Футбол «Барселона» – «Тоттенхэм» – 1:0. Дембеле открыл счет «Барселона» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов играет с «Тоттенхэмом».

Футбол Футбол Во Франции из-за протестов могут перенести матч «Нант» — «Монпелье» Префектура Пеи-де-ла-Луар просит Профессиональную футбольную лигу Франции перенести матч чемпионата страны «Нант» — «Монпелье».

Футбол Футбол Аллегри включил «Ювентус» в число фаворитов Лиги чемпионов 12 декабря в рамках 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Ювентус» проведет выездной матч с «Янг Бойз».

Футбол Футбол «Манчестер Сити» купит вратаря «Коламбуса» Стеффена в 2019 году Голкипер "Коламбуса" Зак Стеффен станет игроком "Манчестер Сити" летом 2019 года, информирует официальный Твиттер американского клуба.

Футбол Футбол Агент опроверг возможную отставку Моуринью Агент главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью Жорже Мендеш заявил, что 55-летний португальский специалист счастлив находиться в клубе и не собирается его покидать, сообщает The Telegraph.

Футбол Футбол Гаскойн не признал вину по делу о сексуальном домогательстве Бывший футболист сборной Англии Пол Гаскойн не признал себя виновным по делу о сексуальном домогательстве.

Футбол Футбол Нападающий ЦСКА Жиронкин перенес операцию Нападающий ЦСКА Виталий Жиронкин во вторник перенес операцию в связи с травмой голеностопного сустава, информирует официальный сайт армейцев.

Футбол Футбол Черышев вошел в заявку «Валенсии» на матч с «Манчестер Юнайтед» Футболист сборной России Денис Черышев вошел в заявку испанской "Валенсии" на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против английского "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный микроблог "летучих мышей" в Twitter.

Футбол Футбол Бывший наставник «Анжи» Скрипченко требует от клуба 3 млн рублей